திருவண்ணாமலையில் "உள் ஒளி" தியானப் பயிற்சி.. எப்படி விண்ணப்பிப்பது

அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் அருளுடன், திருவண்ணாமலையில் நடைபெறும் ஒரு நாள் சிறப்பு தியான முகாம் வருகிற மார்ச் 15 ஆம் தேதி நிகழ்கிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 11, 2026, 03:54 PM IST
  • உடலையும் மனதையும் சீரமைக்கும் பயிற்சி.
  • ஞானிகளுடன் ஆன்மீக உரையாடல்.
  • பக்திப் பாடல்களுடன் இறைநிலை உணர்தல்.

Inner Light Meditation At Tiruvannamalai: அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் அருளுடன், திருவண்ணாமலையில் நடைபெறும் ஒரு நாள் சிறப்பு தியான முகாம் வருகிற மார்ச் 15 ஆம் தேதி நிகழ்கிறது. இதற்கான முன்பதிவு தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளதால், எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

உங்கள் மன அழுத்தம் நீங்கி, உள் அமைதி பெறவும், வள்ளலாரின் வழியில் ஒளி தேகம் பெறவும் இந்த வகுப்பு வழிவகுக்கும். இந்த பயிற்சியின் சிறப்பம்சங்களைப் பற்றி பேசுகையில்,

பிரம்ம முகூர்த்த தியானம்: அதிகாலையின் அமைதியில் ஆழ்நிலை தியானம்.
வள்ளலார் அருளிய மூலிகை ரகசியங்கள்: ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கான குறிப்புகள்.
யோகா மற்றும் சுவாசப்பயிற்சி: உடலையும் மனதையும் சீரமைக்கும் பயிற்சி.
திருஅருட்பா பாராயணம்: பக்திப் பாடல்களுடன் இறைநிலை உணர்தல். 
சாதுக்கள் சத்சங்கம்: ஞானிகளுடன் ஆன்மீக உரையாடல். ஆகிய பயிற்சிகள் அடங்கும்.

உள் ஒளி தியானப் பயிற்சி: நாள் மற்றும் நேரம்
மார்ச் 15 (ஞாயிறு)
(குறிப்பு: மார்ச் 14, சனிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்குள் வருகை தர வேண்டும்)

நேரம்: அதிகாலை 4:00 முதல் மாலை 4:00 மணி வரை.

இடம்: வள்ளலார் சன்மார்க்க சங்கம், வாயுலிங்கம் எதிரில், கிரிவலப்பாதை, திருவண்ணாமலை.

பதிவு விவரங்கள்:

பயிற்சி கட்டணம்: ₹500/- (உணவு உட்பட)
முன்பதிவு அவசியம்: https://forms.gle/VarnUoZ8oXfCxQCX6
தொடர்பு கொள்ள: +91 63802 42093 | +91 86753 43171

தேவையானது: தியானம் செய்ய யோகா மேட் அல்லது மெல்லிய விரிப்பு எடுத்து வரவும்.

பயிற்சியின் விதிமுறைகள் என்னென்ன?

ஆன்மீக ஈடுபாடு உள்ள அனைவரும் கலந்து கொள்ளலாம்.
உணவு உட்பட பயிற்சி கட்டணம் ரூ.500/- செலுத்தி பதிவு செய்து கொள்ளவும்.
யோகா மற்றும் தியானம் செய்வதற்கு விரிப்பு (பெட்ஷீட்/யோகமேட்) எடுத்து வரவும்.

அருட்பெருஞ்ஜோதி வள்ளலார் (இராமலிங்க அடிகளார்) 19-ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த ஒரு மகான், கவிஞர் மற்றும் ஞானி. இவர் "சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கத்தை" நிறுவி, இறைவனை ஜோதி வடிவாக (அருட்பெருஞ்ஜோதி) வழிபட வலியுறுத்தினார். "வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன்" என்ற வரிகள் மூலம் இவரது கருணையும், 'திருவருட்பா' மூலம் இவரது ஞானமும் அறியப்படுகிறது. இவரது தத்துவம் சாதி, மதம் கடந்து உயிர்களிடத்தில் கருணை காட்டுவதையும் (ஜீவகாருண்யம்), இறைவனை ஒளியாக உணர்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்டது. 

