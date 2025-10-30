வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நவம்பர் 4-ல் துவக்கம்

Tamil Nadu News: தமிழகம் உள்பட 12 மாநிலங்களில் 2026ல் சட்டசபை தேர்தல் நடக்கிறது. இதை முன்னிட்டு, புதிய வாக்காளர்கள் இணைப்பு, இறந்த வாக்காளர்களின் பெயரை பட்டியலில் இருந்து நீக்கும் பொருட்டு தேர்தல் ஆணையம் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் திருத்த பட்டியல் தயாரிக்கும் பணியை மேற்கொள்ள அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அதன்படி தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் திருத்தப்பட்டியல் தயாரிப்பதில் மாவட்ட நிர்வாகங்கள், அரசு அதிகாரிகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளனர்.
இது தொடர்பான செய்தியாளர்களை திண்டுக்கல் கலெக்டர் சரவணன் சந்தித்து பேசும்போது,
"தேர்தல் ஆணையம், தமிழக அரசு உத்தரவின்படி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் பணி நவம்பர் 4 முதல் டிசம்பர் 4 வரை நடக்கிறது.
அதன்படி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வாக்காளர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள 19 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 447பேரின் விவரங்கள் சரிபார்க்கும் பணி வீடு, வீடாக சென்று துவங்கப்படுகிறது.
இதற்கு, 2002ம் ஆண்டின் வாக்காளர் பட்டியலை அடிப்படையாகக் எடுத்துக்கொண்டு, 27.10.2025 தேதியின்படி தயாரிக்கப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியலோடு ஒப்பிட்டு சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் திருத்தப்பட்டியல் தயாரிக்கப்படும். தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி 17, 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவர்களிடமும் விவரங்கள் பெறப்பட்டு புதிய வாக்காளர்களாக இணைப்பதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
தகவல், சரிபார்ப்புக்காக ஆதார் கார்டை மக்கள் பயன்படுத்தலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் எந்த ஆவணங்களையும் வாக்காளர்கள் இணைத்து கொடுக்க வேண்டியதில்லை.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள 2 ஆயிரத்து 107 வாக்கு சாவடிகளில், 2 ஆயிரத்து 124 வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியினர் ஒத்துழைப்போடு 7 தொகுதிகளிலும் ஒரு மாதம் நடக்க உள்ள இந்த பணியில் வாக்காளர்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்கள் மாற்றங்கள் குறித்து விளக்கம் அளிப்பதற்கு வாக்குச்சாவடிகள் நிலை அலுவலர்கள் முகவர்கள் கண்காணிப்பாளர்கள் என அனைவருக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 3 முறை ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் அலுவலர்கள் சென்று படிவம் மூர்த்தி செய்யும் பணி நடைபெறும்.
டிசம்பர் 9 ஆம் தேதியில் சிறப்பு தீவிர திருத்த வாக்காளர்களின் தற்காலிக பட்டியல் வெளியிடப்படும். இதன் மீதான ஆட்சேபனைகள், திருத்தங்களுக்கு அவகாசம் அளிக்கப்படும்" என தெரிவித்தார்.
