திருவண்ணாமலை: உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு கோலப் போட்டி - உற்சாகத்துடன் பங்கேற்ற பெண்கள்

திருவண்ணாமலை மாநகரின் கிரிவலப் பாதையில் உள்ள நிருதி லிங்கம் அருகே உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பாஸ் சில்க்ஸ் நடத்திய கோலப் போட்டியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டு வண்ண வண்ண கோலங்கள் இட்டு திறமைகளை வெளிப்படுத்தினார், சிறப்பாக கோலமிட்ட பெண்களுக்கு முதல் பரிசாக தங்கம் நாணயம், இரண்டாம் பரிசாக வெள்ளி காசுகள் வழங்கப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பாஸ் சில்க்ஸ் சார்பில் ஆண்டுதோறும் உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலை கிரிவலப் பாதையில் உள்ள நிருதி லிங்கம் அருகில் கோலப் போட்டிகள் நடத்தப்படும், அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட கோலப் போட்டியில் நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டு வண்ண வண்ண கோலங்கள் இட்டு தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்.
உலக மகளிர் தினத்தில் பெண்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இந்தப் போட்டி நடத்தப்பட்டது, போட்டிக்கு பச்சைப்பாஸ் சில்க்ஸ் மேலாளர் கந்தவேல் தலைமை தாங்கினார், கோலப் போட்டி பெண்மையை போற்றும் வகையிலும், பெண் உரிமை, பெண்கள் சுதந்திரம், தாய்மை என பல்வேறு உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் வகையில் வண்ண, வண்ண கோலங்களை வரைந்து அசத்தினர், இதில் 3 கோலங்கள் சிறந்தவையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன, முத்தனூரைச் சேர்ந்த மாலதி என்பவர் வரைந்த கோலத்திற்கு முதல் பரிசாக தங்கக் காசும், ரூ.2 ஆயிரமும், தோஷிகா என்பவருக்கு 2 வது பரிசாக தங்க காசும், ரூ.1500, ரேணுகா பரமேஸ்வரி என்பவருக்கு 3 வது பரிசாக வெள்ளி காசும், ரூ.1000 வழங்கப்பட்டது.
