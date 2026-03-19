இணையத்தை கலக்கும் ‘தவெக’ புடவை! விலை என்ன தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்...

TVK Saree : சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் நடக்கவிருக்கும் நிலையில், தமிழக கட்சிகள் அனைத்தும் தங்கள் பணிகளை முடிக்கி விட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் முக்கிய கட்சியாக உருவெடுத்து வரும் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சிக்கு, விஜய் தலைவராக இருக்கிறார். இவரது ரசிகையான லக்ஷ்மி என்பவர் தவெக கொடி பதித்த புடவையை தற்போது உருவாக்கி இருக்கிறார்.
இந்திய பெண்கள், அதிகம் உடுத்தும் ஆடைகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, புடவை. பட்டு, காட்டன், பனாரஸ், போச்சம்பள்ளி உள்ளிட்ட பல விதமான பாரம்பரிய புடவைகள் இருக்கின்றன. இப்போது பெரும்பாலான பெண்கள் இதை அணிய விரும்பவில்லை என்றாலும், ஏதேனும் ஒரு விசேஷ நாளில் கண்டிப்பாக இதனை கட்ட விரும்புவர். இந்த புடவைகளும் ட்ரெண்டிற்கு ஏற்றவாறு டிசைன்களை மாற்றி வருகின்றன. அந்த வகையில் தற்போது புதிதாக மார்க்கெட்டுக்கு தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சியின் கொடி பதித்த புடவை வந்துள்ளது.
தமிழக வெற்றிக்கழகம் புடவை:
விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சியின் கொடி பதித்த புடவையை, boutique வைத்திருக்கும் ஒரு பெண், தயாரித்திருக்கிறார். Instagram-லயே தான் தான் முதன்முறையாக இந்தப் புடவையை அறிமுகம் செய்வதாகவும் அவர் தெரிவிக்கிறார். சிறு வயதிலிருந்து நடிகர் விஜயின் ரசிகை என்று தன்னை கூறிக்கொள்ளும் அந்த பெண், இதை டிசைன் செய்வதற்கு பெரும் அவஸ்தை பட்டதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சிக் கொடியில், இரு யானைகளுக்கு நடுவே வாகைப்பூ இருப்பது போன்று சின்னமிருக்கும். அந்த யானையை எப்படி வைப்பது என்று சிரமப்பட்டு எப்படியோ அந்த புடவையில் டிசைன் செய்து விட்டதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
இதை கேட்கும் பெண்களுக்கு, அவர்களின் பட்ஜெட்டிலும் இந்த புடவையின் விலை வர வேண்டும், அடிக்கடி உபயோகிக்கும் வகையிலும் இருக்க வேண்டும் இதை பிரச்சாரத்திற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் போன்ற அனைத்து நோக்கத்தையும் மனதில் வைத்துக்கொண்டு, இந்த புடவையை தானே கஸ்டமைஸ் செய்ததாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
Linen Cotton ஆக இந்த புடவையை தயாரித்திருப்பதாக கூறியிருக்கும் அவர், இதற்கு பிளவுஸ் பிட் எப்படியிருக்கிறது என்பதையும் எடுத்துக்காட்டி இருக்கிறார். ஸ்ட்ரைப்ஸ் ஜாகெட்டை தைத்திருக்கும் அவர், இது தான் தயாரித்திருக்கும் புடவைக்கு ஏற்பாக இருக்கும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். முதலில், பிளவுசில் யானை வைக்கலாம் என்று பார்த்ததாக கூறும் அவர், பின்பு இந்த டிசைன் வைத்தால் எடுப்பாக இருக்கும் என்று நினைத்து இதை வைத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
விலை என்ன?
இந்த பெண், தவெக பெண் ஆதரவாளர்கள் அனைவரும் அணியும் வண்ணம் தவெக கொடி பதித்த புடவையை உருவாக்கி இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார். இதன் விலை, ரூ.799 ஆகும். இவர்களின் வெப்ஸைட்டில் இந்த புடவையை ஆர்டர் செய்து கொள்ளலாம் என்று கூறியிருக்கிறார். விஜய்யின் மாநாடு மற்றும் மக்கள் சந்திப்பிற்கு முதல் ஆளாக சென்று நிற்கும் பெண் நிர்வாகிகள் கண்களில் இந்த புடவை பட்டால், பின்பு யாரையும் கையிலேயே பிடிக்க முடியாது என்று நெட்டிசன்கள் கிண்டலடித்து வருகின்றனர்.
பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தவெக!
தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியை, 2024 பிப்ரவரியில் விஜய் தொடங்கிய போது, யாருமே இந்த கட்சி இவ்வளவு பெரிதாக வளரும் என்பதை எதிர்பார்க்கவில்லை. இந்த கட்சியில் இருக்கும் பெரும்பாலான தொண்டர்கள் விஜய் ரசிகர்களாக இருந்தாலும், இவர்களால் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் கண்டிப்பாக ஏதேனும் ஒரு மாற்றம் நிகழும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி இல்லாமல் தனித்து போட்டியிடும் தவெகவை முன்னிறுத்தி, விஜய் முதல்வர் வேட்பாளராக களமிறங்குகிறார். தேர்தலுக்கு தயாராகும் பணிகளும் இக்கட்சியில் முடிக்கிவிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. ஒரு புது கட்சிக்கு தமிழ்நாட்டில் இத்தனை எதிர்பார்ப்பு இருப்பது இதுவே முதன்முறையாகும்.
மேலும் படிக்க | ஸ்டாலினுக்கு தலைவலி.. இப்போ வந்த தேமுதிகவிற்கு 8 சீட்டா? டென்ஷனாகும் திருமா!
மேலும் படிக்க | தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை.. குஷியில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள்.. சூப்பர் அறிவிப்பு
