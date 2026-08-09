/டிகிரி இருக்கா? வங்கி வேலை ரெடியா இருக்கு: 250 காலியிடங்கள், தமிழகத்தில் மட்டும் 100, உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

IOB Recruitment 2026: வங்கியில் பணிபுரிய ஆசை கொண்டுள்ளவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. இந்தியாவின் முன்னணி பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்றான இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் உள்ளூர் வங்கி அதிகாரிகள் (Local Bank Officers) பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
IOB -இல் மொத்தம் 250 காலியிடங்கள் அறிவிக்கப்படுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 100 காலியிடங்கள் உள்ளன. எந்தவித பாடப்பிரிவில் டிகிரி முடித்தவர்கள் வேண்டுமானாலும் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. IOB அறிவிப்பில் உள்ள ஆட்சேர்ப்பு விவரங்கள், கல்வித் தகுதி, சம்பளம், பணியிடம் மற்றும் பிற தகவல்களை இங்கே காணலாம். விண்ணபிக்க கடைசி நாள் ஆகஸ்ட் 24, 2026.
|நிறுவனம்
|Indian Overseas Bank (IOB)
|அறிவிப்பு எண்
|HRDD/RECT/02/2026-27 Dated: 07.08.2026
|வகை
|வங்கி வேலை
|காலியிடங்கள்
|250
|பணியிடம்
|இந்தியா முழுவதும்
|விண்ணப்ப செயல்முறை தொடங்கிய தேதி
|08.08.2026
|விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி
|24.08.2026
|விண்ணப்ப முறை
|ஆன்லைன்
IOB உள்ளூர் வங்கி அதிகாரிகளுக்கான சம்பளம்: ரூ.48,480 - ரூ.85,920
தமிழ்நாடு: 100
கர்நாடகா: 50
மகாராஷ்டிரா: 50
குஜராத்: 50
மொத்தம்: 250
பட்டப்படிப்பு (ஏதாவது ஒரு பாடப்பிரிவில்)
20 முதல் 30 வயது வரை
SC / ST: 5 ஆண்டுகள்
OBC: 3 ஆண்டுகள்
PwBD (Gen / EWS): 10 ஆண்டுகள்
PwBD (SC / ST): 15 ஆண்டுகள்
PwBD (OBC): 13 ஆண்டுகள்
Ex-Servicemen: அரசு விதிமுறைகளின்படி
விண்ணப்பிக்கும் செயல்முறை தொடக்க தேதி: 08.08.2026
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 24.08.2026
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.