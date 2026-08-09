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டிகிரி இருக்கா? வங்கி வேலை ரெடியா இருக்கு: 250 காலியிடங்கள், தமிழகத்தில் மட்டும் 100, உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

IOB Recruitment 2026: வங்கியில் பணிபுரிய ஆசை கொண்டுள்ளவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. இந்தியாவின் முன்னணி பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்றான இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் உள்ளூர் வங்கி அதிகாரிகள் (Local Bank Officers) பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 09, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:23 AM IST
டிகிரி இருக்கா? வங்கி வேலை ரெடியா இருக்கு: 250 காலியிடங்கள், தமிழகத்தில் மட்டும் 100, உடனே அப்ளை பண்ணுங்க
Image Credit: IOB Recruitment 2026 (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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