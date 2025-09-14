English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அதிமுகவை பற்றி ஒரு வரி கூட விஜய் பேசவில்லை-I.P செந்தில்குமார் குற்றச்சாட்டு!

IP Senthilkumar Criticizes Vijay Speech : ஓரணியில் தமிழ்நாடு முப்பெரும் விழா தொடர்பாக திண்டுக்கல் மாவட்ட செயலாளரும், பழனி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான I.P.செந்தில்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.  

அதிமுகவை பற்றி ஒரு வரி கூட விஜய் பேசவில்லை-I.P செந்தில்குமார் குற்றச்சாட்டு!

IP Senthilkumar Criticizes Vijay Speech : பழனி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான I.P.செந்தில்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசிய விஷயங்கள் சில..

“ஸ்டாலின் மீண்டும் முதலமைச்சராக வருவார். அடுத்த முறையும் திமுக ஆட்சி அமைவது உறுதி. யாரையும் பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் திமுகவிற்கு கிடையாது.மிகப்பெரிய தலைவர்களை வென்றுள்ள இயக்கம் திமுக, திமுகவைப் பார்த்துதான் அஞ்சவேண்டும்” என்றார்.

திமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வில்லை என விஜய் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, “மோடி மற்றும் அதிமுகவிடம் முதலில் விஜய் கேட்க வேண்டும். அதிமுகவை பற்றி ஒரு வரி கூட விஜய் பேசவில்லை. மோடியை பற்றி பாசாங்காக பேசி போய்க் கொண்டு உள்ளார். திமுக குறித்தும் முதல்வர் குறித்தும் மட்டுமே பேசிக் கொண்டே இருக்கிறார்.

505 வாக்குறுதிகள் திமுக கொடுத்துள்ளது. இதில், 70 முதல் 80 சதவீத வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. எந்த திட்டங்கள் என முதல்வர், துணை முதல்வர் கூட்டங்களில் பேசியுள்ளனர்

திமுகவில் அண்ணா, கருணாநிதி மூன்றாம் கட்ட தலைவர் ஸ்டாலின் என அனைவரும் கண்டிப்பாக கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றக் கூடியவர்கள். தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார சூழ்நிலை குறித்து விஜய்க்கு தெரியுமா? மின்சார வாரியத்தில் 1.5 கோடி கடன் உள்ளது. பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் விளக்கம் கொடுக்கும் நிலைமைக்கு தமிழக அரசு உள்ளது இதற்கு காரணம் யார்?” என்று பேசியுள்ளார்.

