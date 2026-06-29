/கால்பந்து : நாக்-அவுட்டில் ஈரானுக்கு நேர்ந்த கொடுமை! கடைசி வினாடியில் மாறிய தலைவிதி

FIFA World Cup : அரசியல் பதற்றங்கள், விசா சிக்கல்கள் மற்றும் மைதானத்திற்கு வெளியேயான கடுமையான அழுத்தங்களுக்கு மத்தியிலும், 2026 FIFA உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் தோல்வியே அடையாமல் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க, அதே சமயம் சோகங்கள் நிறைந்த ஒரு பயணத்தை ஈரான் அணி நிறைவு செய்துள்ளது. உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இறுதிப்போட்டிக்குச் செல்லும் அணிகள் மட்டுமே ரசிகர்களின் நினைவில் இருக்கும் என்ற பொதுவான விதியை உடைத்து, ஈரான் அணி சந்தித்த அசாதாரண சூழ்நிலைகள் காரணமாக இந்தத் தொடரில் அவர்கள் நீண்ட காலம் நினைவுகூரப்படும் ஒரு அணியாக மாறியுள்ளனர்.
அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்தும் இந்த உலகக் கோப்பையில், ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே நிலவி வரும் தீராத அரசியல் பகைக்கு மத்தியிலேயே ஈரான் அணி போட்டிகளில் விளையாட அமெரிக்க மண்ணிற்குள் நுழைந்தது. சொந்த நாட்டில் நிலவி வந்த கடுமையான அரசியல் நெருக்கடிகளால், ஈரான் அணி இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பங்கேற்குமா என்பதே கடைசி நிமிடம் வரை பெரும் கேள்விக்குறியாகவே இருந்தது.
இத்தகைய கடுமையான மனரீதியான மற்றும் தளவாடப் அழுத்தங்கள் அணி வீரர்களின் மேல் சுமத்தப்பட்ட போதிலும், அவர்கள் தங்களின் விளையாட்டுத் திறனில் சற்றும் பின்வாங்கவில்லை. குரூப் 'ஜி' பிரிவில் இடம்பெற்றிருந்த ஈரான் அணி, தங்களின் ஒரு லீக் போட்டியில் கூட தோல்வியைத் தழுவாமல், இறுதி நிமிடம் வரை 32வது சுற்றுக்குத் தகுதி பெறும் முனைப்புடன் மிக ஆக்ரோஷமாகப் போராடியது. அவர்களின் இந்த உலகக் கோப்பைப் பயணம் இறுதியில் பெரும் ஏமாற்றத்திலும் குழப்பத்திலும் முடிந்திருந்தாலும், அதன் ஆரம்பம் ஒட்டுமொத்தக் கால்பந்து உலகையும் வியக்க வைப்பதாகவே இருந்தது.
ஈரான் அணி தனது முதல் லீக் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை எதிர்கொண்டு 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் ஆட்டத்தைச் சமன் செய்தது. ஆனால், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மைதானத்தில் போட்டி முடிந்த அடுத்த கணமே, ஈரான் நாட்டு வீரர்கள் உடனடியாக அமெரிக்க எல்லையை விட்டு வெளியேறி, மெக்சிகோவின் டிஜுவானாவில் உள்ள தங்களின் தற்காலிக முகாமிற்குத் திரும்புமாறு அதிரடியாக உத்தரவிடப்பட்டனர்.
போட்டி முடிந்து வீரர்கள் உடல்ரீதியாகக் குணமடைவதற்குக் கூட அமெரிக்காவில் தங்குவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட இந்த மனிதநேயமற்ற செயலை, ஈரானின் கேப்டன் மெஹ்தி தாரேமி மற்றும் அணி நிர்வாகம் மிகக் கடுமையாகக் கண்டித்தனர். அதுமட்டுமின்றி, விசா சிக்கல்கள் காரணமாக ஈரானிய கால்பந்து கூட்டமைப்பின் முக்கிய அதிகாரிகள், ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகப் பணியாளர்கள் யாருக்கும் அமெரிக்கா விசா வழங்காததால், எந்தவொரு பின்னணி ஆதரவும் இன்றி ஈரான் வீரர்கள் அமெரிக்க மண்ணில் முற்றிலும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்.
அரசியல் நிச்சயமற்ற தன்மை மற்றும் குடியேற்றக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, அரிசோனாவின் டக்சன் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த தங்களின் அசல் பயிற்சி முகாமை ஈரான் அணி முற்றிலும் கைவிட வேண்டியதாயிற்று. மெக்சிகோவின் எல்லையோர நகரான டிஜுவானாவிற்கு அவர்கள் மாற வேண்டியிருந்ததால், தங்களின் மூன்று குரூப் போட்டிகளிலும் விளையாட அமெரிக்காவிற்குள் நுழைய ஒவ்வொரு முறையும் எல்லையில் 5 மணி நேரம் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலிலும் சோதனைகளிலும் வீரர்கள் சிக்கித் தவித்து, களைப்படைந்த நிலையிலேயே மைதானத்திற்கு வந்தனர்.
மேலும், போட்டிக்கு பிந்தைய செய்தியாளர் சந்திப்புகளில், ஈரான் அணிக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகள் மற்றும் அரசியல் தடைகள் குறித்து கேப்டன் மெஹ்தி தாரேமி மற்றும் மிட்பீல்டர் முகமது மொஹேபி ஆகியோர் ஊடகங்களுக்குப் பதிலளிப்பதைத் தடுக்க FIFA அதிகாரிகள் தொடர்ந்து முயன்றது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
எகிப்து அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற தங்களின் வாழ்வா சாவா இறுதி லீக் போட்டியில், ஆட்டத்தின் 5-வது நிமிடத்திலேயே எகிப்தின் மஹ்மூத் சாபர் கோல் அடிக்க, ஈரான் தகுதி பெறும் வாய்ப்பை இழக்கும் அபாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது. ஆனால், ஆட்டத்தின் 14வது நிமிடத்தில் ஈரானின் ராமினின் ரெசகியான் மிகக் கடினமான கோணத்தில் இருந்து ஒரு அற்புதமான கோல் அடித்து ஆட்டத்தை 1-1 என சமன் செய்தார்.
அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற ஈரானுக்கு ஒரு வெற்றி தேவைப்பட்ட நிலையில், ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரத்தில் ஈரானின் ஷோஜே கலில்சாதே பந்தைக் கோல் வலைக்குள் தள்ளி அணியை வெற்றி பெறச் செய்தார். ஈரான் வீரர்கள் நாக் அவுட் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுவிட்டதாகக் கொண்டாடிய அந்த சில நொடிகளில், விஏஆர் சோதனையில் அது ஆஃப்சைடு என அறிவிக்கப்பட்டு கோல் நிராகரிக்கப்பட்டது. இதனால் ஆட்டம் 1-1 என சமனில் முடிந்தது.
தங்களின் போட்டி சமனில் முடிந்து 3 புள்ளிகளைப் பெற்றிருந்தாலும், அடுத்த சுற்றுக்குச் செல்ல ஈரான் அணி மற்ற அணிகளின் போட்டி முடிவுகளை நம்பி இருக்க வேண்டியிருந்தது. குறிப்பாக குரூப் 'ஜே' பிரிவில் நடைபெற்ற அல்ஜீரியா மற்றும் ஆஸ்திரியா அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்தை ஈரான் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தது.
அந்தப் போட்டியின் கூடுதல் நேரத்தில் அல்ஜீரியா 3-2 என முன்னிலை பெற்றபோது, ஈரான் அடுத்த சுற்றுக்குத் தகுதி பெறும் நிலை உருவானது. ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக ஆட்டத்தின் கடைசி வினாடியில் ஆஸ்திரியா ஒரு கோல் அடித்து போட்டியை 3-3 என சமன் செய்தது. இதனால் ஈரானின் உலகக் கோப்பைக் கனவு முற்றிலும் தகர்ந்தது. மைதானத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் ஒரு மாபெரும் போராட்டக் களத்தைச் சந்தித்த ஈரான் அணியின் 2026 உலகக் கோப்பைப் பயணம், கண்ணீருடனும் ஏமாற்றத்துடனும் நிறைவடைந்தது.