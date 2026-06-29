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கால்பந்து : நாக்-அவுட்டில் ஈரானுக்கு நேர்ந்த கொடுமை! கடைசி வினாடியில் மாறிய தலைவிதி

 FIFA World Cup : உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் ஈரான் அணிக்கு நடந்தது என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 29, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:44 PM IST
கால்பந்து : நாக்-அவுட்டில் ஈரானுக்கு நேர்ந்த கொடுமை! கடைசி வினாடியில் மாறிய தலைவிதி
Image Credit: Iran Football TeamSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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