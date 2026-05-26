/சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ் அறிவித்த IRCTC... வந்தாச்சு ‘Golden Chariot’ ரயில் திட்டம்... முழு விவரம் உள்ளே..!

IRCTC Golden Chariot Train News: ஐ.ஆர்.சி.டி.சி மேம்படுத்தப்பட்ட கோல்டன் சாரியட் சொகுசு ரயிலை 2026-27 சுற்றுலாப் பருவத்திற்காக அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகள், புதுப்பிக்கப்பட்ட பயண சேவைகள் மற்றும் பயணிகளுக்கான புதிய விளம்பரச் சேவைகளுடன் இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற சொகுசு ரயில் சேவை மீண்டும் கொண்டுவரப்பட உள்ளது.
IRCTC Golden Chariot Train Launched News: இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலாக் கழகம் 2026-27 சுற்றுலா சீசனை முன்னிட்டு பிரபலமான ‘GOLDEN CHARIOT' சொகுசு ரயிலை மீண்டும் தொடங்கவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகளுடன் புதிய வடிவத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகளின் ரயில் சேவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.
தென்னிந்தியாவின் கலாச்சாரம் மற்றும் நிலப்பரப்புகளை பறைச்சாற்றுவதற்காக அறியப்படும் இந்த ‘GOLDEN CHARIOT' என்றழைக்கப்படும் தங்க ரதம் ரயில் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது. உயர்தர சேவைகளுடன் செயல்படும் இந்த ரயில்சேவையில் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு குறைகள ஏற்படாதவாறு அனைத்தையும் சிறப்பாக செய்து வருகின்றது.
அந்த வகையில் சிறிது காலமாக கிடப்பில் இருந்த இந்த ரயில் சேவை மீண்டும் பயணிகள் சேவைக்காக வந்திருப்பது சுற்றுலாப் பயணிகளிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
புதியதாக மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த ரயிலில் பாதுகாப்பு வசதிகள் ஒரு முக்கிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. ரயில் முழுவதும் அதிநவீன சிசிடிவி கேமராக்கள், நவீன தீவிபத்து எச்சரிக்கை கருவிகள், பயிற்சி பெற்ற அறை பராமரிப்பாளர்கள், தீ விபத்து ஏற்படும் முன்பு எச்சரிக்கும் அதிநவீன அலாரம் கருவி இவை அனைத்தும் முக்கிய பாதுகாப்பு அம்சமாக அமைந்துள்ளது.
புதிய வடிவமைப்பில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள கேபின்கள் பயணிகளுக்கு தனித்துவமான பாதுகாப்பான, அமைதியான அனுபவத்தை வழங்கும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஒவ்வொரு கேபினிலும் டிவி, ஏசி, வைஃபை வசதி, வசதியான படுக்கைகள், டபுள் மற்றும் ட்வின் படுக்கை வசதிகள், லாக்கர் வசதிகள் பாதுகாப்பான கேபின்கள் என இதன் சிறப்பம்சங்கள் ஏராளம். இது மட்டுமின்றி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கென பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட பெட்டிகளும் இதில் அடங்கியுள்ளன. மொத்தம் உள்ள 40 கேபின்களில் 80 பேர் வரை தங்கும் வசதிகள் உள்ளது.
மறுவடிவமைக்கப்பட்ட ரயிலின் உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறத் தோற்றம் சுற்றுலாப் பயணிகளை கவரும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகளுக்கு அறுசுவை உணவு வழங்கும் நோக்கில் பிரபலமான இரண்டு உணவகங்களான ரூச்சி மற்றும் நலபாகா மூலம் இங்கு அறுசுவை உணவுகள் பரிமாறப்படுகின்றன. மேலும், சுற்றுலாப் பயணிகளின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் உடற்பயிற்சிக்கூடம், ஸ்பா மற்றும் யோகா செய்ய தனி இட வசதிகளும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
2026-27-ம் ஆண்டுக்கான தென்னிந்தியா முழுவதிலும் உள்ள கலாச்சார மற்றும் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் மூன்று சுற்றுலா பிரத்யேகத் திட்டங்களை ஐ.ஆர்.சி.டி.சி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
'Pride of Karnataka' என்ற சுற்றுலாத் திட்டம் பந்திப்பூர் தேசிய பூங்கா, மைசூரு, ஹம்பி மற்றும் கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளை அடங்கியிருக்கும். இது 6 நாட்கள் கொண்ட சுற்றுலாவாக இருக்கும்.
'Jewels of South' இந்த பயணத் திட்டத்தில் மஹாபலிபுரம், தஞ்சாவூர், காஞ்சிபுரம், பெங்களூரு, மைசூர், கொச்சி போன்ற தென்னிந்திய பாரம்பரிய இடங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இது 6 நாட்கள் பயணத்திட்டங்களைக் கொண்டதாகும்.
'Glimpses of Karnatka' இந்த பயணத்திட்டத்தில் பெங்களூரு, மைசூரு, பந்திப்பூர், ஹம்பி போன்ற இடங்களை உள்ளடக்கி 4 நாட்கள் பயணத்திட்டமாக அமைந்துள்ளது.
ஐ.ஆர்.சி.டி.சி அடுத்த சீசனுக்காக சில தள்ளுபடிகளை அறிவித்துள்ளது. இருக்கைகள் முன்பதிவு ஆவதை பொறுத்து 20 சதவீதம் வரையில் கட்டணங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. 30 ஜூன், 2026-க்குள் பணம் செலுத்தினால் முன்கூட்டியே பதிவு செய்பவர்களுக்கு 5 சதவீதம் வரை கூடுதலாக தள்ளுபடி கிடைக்கும் என்றும் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.