தேர்வே இல்ல.. மாதம் ரூ.30,000 சம்பளம்.. IRCTC-ல் சூப்பரான வேலை!

IRCTC Recruitment 2025 : ரயில்வே துறையின் கீழ் வேலைக்காக எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களுக்கு சூப்பரான வாய்ப்பு உள்ளது. ஐஆர்சிடிசி எனப்படும் இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் ரயில் முன்பதிவு, கேட்டரிங் சர்வீஸ் உள்ளிட்டவை செய்து வருகிறது.  ரயில்வே ஒரு அங்கமாக இருக்கும் ஐஆர்சிடிசி தற்போது வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து முழுமையாக இங்கு பார்ப்போம். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Oct 25, 2025, 04:13 PM IST
தேர்வே இல்ல.. மாதம் ரூ.30,000 சம்பளம்.. IRCTC-ல் சூப்பரான வேலை!

IRCTC Recruitment For Hospitality Monitors: ரயில்வே துறையின் கீழ் வேலைக்காக எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களுக்கு சூப்பரான வாய்ப்பு உள்ளது. ஐஆர்சிடிசி எனப்படும் இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் ரயில் முன்பதிவு, கேட்டரிங் சர்வீஸ் உள்ளிட்டவை செய்து வருகிறது.  ரயில்வே ஒரு அங்கமாக இருக்கும் ஐஆர்சிடிசி தற்போது வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து முழுமையாக இங்கு பார்ப்போம். 

பணி விவரங்கள்

ஐஆர்சிடிசியில் கண்காணிப்பாளர் (Hospitality Monitors) பணியிடங்களுக்கு நிரப்பப்படுகிறது. தெற்கு மண்டலத்தில் உள்ள மொத்தம் 64 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது.  தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடக ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணியிடங்களுக்கு தேர்வு எதுவும் கிடையாது. நேர்காணல் மூலமே இந்த பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். தமிழ்நாட்டில் சென்னை மற்றும் திருவேற்காடு பகுதிகளில் நேர்காணல் நடைபெற உள்ளது. 

இப்பணியிடங்களுக்கு 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. ஐஆர்சிடிசியில் கண்காணிப்பாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் விருந்தோம்பல்/ஹோட்டல் மேலாண்மை/ஹோட்டல் மேலாண்மை மற்றும் கேட்டரிங் அறிவியில் பாடத்தில் பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்.

மேலும், சுற்றுலா மற்றும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பாடப்பிரிவில் எம்பிஏ முடித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு உள்ளூர் மொழி தெரிந்திருக்க வேண்டும் என அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 28 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதியின்படி, எஸ்சி,எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது.  

நேர்காணல் விவரம்

எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. இப்பணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.30,000 வழங்கப்பட உள்ளது. ஒரு மாதத்திற்கு 22 நாட்கள் ரயில்களில் பயணம் செய்யும் வகையல் பணி இருக்கும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணியிடங்களுக்கு தேர்வு இல்லாமல், நேர்காணல் மூலம் ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர். விண்ணப்பதாரர்களின் கல்வித்தகுதி, அனுபவம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். 

இப்பணியிடங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி-ன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து,  அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை அதிர் நிரப்பு நேர்காணலுக்கு எடுத்த செல்ல வேண்டும்.  விண்ணப்ப படிவத்துடன் தேவையான நகல், புகைப்படத்தையும் எடுத்து செல்ல வேண்டும்.  IHMCT & AN, CIT வளாகம், தரமணி, சென்னை என்ற முகவரில் நவம்பர் 15ஆம் தேதி நேர்காணல் நடைபெற உள்ளது. மாநில ஹோட்டல் மேலாண்மை மற்றும் கேட்டரிங் தொழில்நுட்பம் நிறுவனம், தஞ்சாவூர் ரோடு, திருவேற்காடு முகவரியில் நவம்பர் 18ஆம் தேதி நேர்காணல் நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: பெண்களுக்கு அதிர்ச்சி! இனி மகளிர் உரிமைத் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு அரசின் தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

 

