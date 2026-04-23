English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
2026 தேர்தல் வாக்குப்பதிவு... ஓவர் பில்டப்... 85% பெரிய சாதனை இல்லை - ஏன் தெரியுமா?

TN Assembly Election History: 2026 தேர்தலில் மொத்தம் 85% அளவுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றிருக்கும் நிலையில், இது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வாக்குப்பதிவா அல்லது வழக்கமானதா என்ற விவாதம் நடைபெறுகிறது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 23, 2026, 11:18 PM IST
  • 4.87+ கோடி பேர் வாக்களிப்பு
  • கடந்த தேர்தலை விட 24 லட்சம் பேர் அதிகம் வாக்களிப்பு
  • 1967 முதல் 2021 வாக்குப்பதிவு சதவீதத்தை இங்கு காணலாம்.

Trending Photos

சட்டமன்ற தேர்தல் சமயத்தில்..கெனிஷாவுடன் வெளியூர் சென்ற ரவி மோகன்! எங்கே தெரியுமா?
camera icon7
Ravi mohan
சட்டமன்ற தேர்தல் சமயத்தில்..கெனிஷாவுடன் வெளியூர் சென்ற ரவி மோகன்! எங்கே தெரியுமா?
ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் சாய் அபயங்கர்! அவரே சொன்ன பதில்!
camera icon6
Sai Abhyankar
ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் சாய் அபயங்கர்! அவரே சொன்ன பதில்!
2030ல் ஒரு சவரன் தங்கம் எவ்வளவு இருக்கும்? ஜே.பி. மோர்கனின் பகீர் கணிப்பு
camera icon10
Gold price
2030ல் ஒரு சவரன் தங்கம் எவ்வளவு இருக்கும்? ஜே.பி. மோர்கனின் பகீர் கணிப்பு
சித்திரை 09 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 09 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
TN Assembly Election History, Vote Turnout Details: 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல், 1967 மற்றும் 1977 தேர்தல்களை போன்று தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான தேர்தல் என பேசப்பட்டது. 12 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இளம் வாக்காளர்கள் உள்ளதால், தவெகவின் வருகையால் வாக்குப்பதிவு அதிகம் நடக்கும் என பேச்பபட்டது.

Add Zee News as a Preferred Source

2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவடைந்துவிட்டது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய நிலையில், மாலை 6 மணிவரை வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்பட்டது. ஒருவேளை, வாக்குச்சாவடியில் மாலை 6 மணிக்குள் வருபவர்களுக்கு, கூட்டம் இருப்பின், டோக்கன் வழங்கப்பட்டு இரவு 8 மணிவரை வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

6 மணி நிலவரப்படி

அந்த வகையில், மாலை 6 மணி நிலவரப்பட்டி தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளிலும் 85.06% வாக்குகள் பதிவாகின. கரூர் 92.66%, சேலத்தில் 90.61 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. கொங்கு மண்டலத்தில் அதிகளவிலான வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. சென்னையிலும் 83.67% அளவுக்கு வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. குறைந்தபட்சம் கன்னியாகுமரியில் 75.61%

இப்படியிருக்க, காங்கிரஸ் கட்சியை ஆட்சியில் இருந்து அகற்றி, திமுக முதன்முதலில் ஆட்சியை பிடித்த 1967ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2021ஆம் ஆண்டில் திமுக வென்று ஆட்சியமயைத்தது வரை என இந்த 13 தேர்தல்களின் மொத்த வாக்குப்பதிவு குறித்த விவரங்களை இங்கு காணலாம். 

1967

திமுக ஆட்சிக்கு வந்து அண்ணாதுரை முதலமைச்சராக பதவியேற்ற இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 76.5% வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன. 

1971

திமுக 2வது முறையாக தொடர்ச்சியாக ஆட்சியை பிடித்தது இந்த ஒரே ஒருமுறைதான். கருணாநிதி - எம்ஜிஆர் இணைந்து சந்தித்த தேர்தல் இது. இதில் மொத்தமே 72.10% வாக்குகள் பதிவாகின.

1977

எமர்ஜென்சிக்கு பின் நடைபெற்ற தேர்தல் இது. அதிமுக சந்தித்த முதல் தேர்தல். அதிமுக கூட்டணி 144 தொகுதிகளை கைப்பற்றி ஆட்சியமைத்தது. இந்த தேர்தலில் 61.58% வாக்குகள் பதிவாகின. 

1980

எம்ஜிஆர் இரண்டாவது முறையாக ஆட்சியை பிடித்த தேர்தல் இது. திமுக - காங்கிரஸ் இணைந்து இத்தேர்தலை சந்தித்தது. இந்த தேர்தலில் 65.42% வாக்குப்பதிவு நடந்தது. 

1984

எம்ஜிஆர் மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியை பிடித்தது. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 73.47% வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. 

1989

எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பின்னர் நடைபெற்ற தேர்தல் இது. அதிமுக ஜெ அணி, ஜா அணியாக பிரிந்திருந்த காலக்கட்டம். இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி 150 இடங்களை பெற்று சுமார் 13 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆட்சி அமைத்தது. இந்த தேர்தலில் 69.69% வாக்குப்பதிவு நடந்தது. 

1991

2 ஆண்டுகளில் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டு, ராஜிவ் காந்தி உயிரிழந்த பிறகு இந்த தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் அதிமுக - காங்கிரஸ் உருவானது. அதிமுக ஒன்றிணைந்தது, ஜெயலலிதா முதலமைச்சரானார். 63.84% வாக்குகள் பதிவாகின.

1996 

திமுக கூட்டணி 221 தொகுதிகளை கைப்பற்றி ஆட்சியமைத்தது. அதிமுக வெறும் 4 இடங்களிலேயே வென்றது. இந்த தேர்தலில் 66.95% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. 

2001

மீண்டும் ஜெயலலிதா வென்று முதலமைச்சராக தேர்வானார். இந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி 196 இடங்களில் வென்றது. அதில் 59.07% வாக்குப்பதிவானது.

2006

திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தது, ஆனால் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது. விஜயகாந்தின் முதல் தேர்தல் இதுதான். இதில் 70.56% வாக்குகள் பதிவாகின. 

2011

2ஜி ஊழல் குற்றச்சாட்டு, தமிழீழ பிரச்சனை, தொடர் மின்வெட்டு உள்ளிட்ட பிரச்னைகளால் திமுக அரசு மீது கடும் அதிருப்தி ஏற்பட்டது. அதிமுக கூட்டணி 203 தொகுதிகளில் வென்று ஆட்சி அமைத்தது. இதில் 78.29% வாக்குகள் பதிவாகின. 

2016

திமுக - அதிமுக - மக்கள் நலக் கூட்டணி என மும்முனை போட்டி காரணமாக அதிமுக கூட்டணி 136 தொகுதிகளிலும், திமுக கூட்டணி 98 தொகுதிகளிலும் ஆட்சியை அமைத்தது. மக்கள் நலக்கூட்டணி ஒரு தொகுதியை கூட வெல்லவில்லை. இந்த தேர்தலில் 74.81% வாக்குகள் பதிவாகின. 

2021

திமுக கூட்டணி 159 இடங்களை வென்று 10 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆட்சி அமைத்தது. அதிமுக கூட்டணி 75 தொகுதிகளை வென்றது. இந்த தேர்தலில் 73.63% வாக்குகள் பதிவாகின.

எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு?

தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய 2026 தேர்தலில் 4.87 கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் வாக்களித்துள்ளனர். 2021 தேர்தலில் 4.63 கோடி பேர் வாக்களித்த நிலையில், கடந்த தேர்தலை விட 24 லட்சம் பேர்தான் அதிகம் வாக்களித்துள்ளனர். இன்னும் வாக்குப்பதிவு விவரம் முழுமையாக தெரியவில்லை என்றாலும், அதிகபட்சம் ஓரிரு லட்சம் வாக்குகள் உயரலாம்.

24 லட்சம்+ வாக்குகள் அதிகம்

கடந்த 2016ஆம் தேர்தலில் 4.32 கோடி வாக்காளர்களும், 2021 தேர்தலில் 4.63 கோடி வாக்காளர்களும் வாக்களித்தனர். அதாவது, 31 லட்சம் வாக்காளர்கள் அதிகமாக வாக்கு செலுத்தினர். ஆனால், தற்போது 2021 தேர்தலை விட சுமார் 24 லட்சம் வாக்குகளே அதிகமாகியிருக்கிறது.

இது வழக்கமானதுதான்...

எனவே, இது பெரியளவில் சாதனையாக பார்க்க முடியாது என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். 6.29 கோடியாக இருந்த தமிழக வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை, எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கைக்கு பிறகு 5.7 கோடியாக குறைந்தது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க வகையில் 85% அளவுக்கு மேல் வாக்குப்பதிவாகியிருப்பது ஒன்றும் சாதனை அல்ல என்றும் இது வழக்கமானதுதான் என்றும் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.

ஆர்வமுடன் வாக்களிப்பு

89% அல்லது 90% நெருங்கியிருந்தால் இதை சாதனையாக பார்த்திருக்கலாம் என்றும் கூறுகின்றனர். இருப்பினும், இளம் தலைமுறையினர் அதிகமானோர் ஆர்வத்துடன் வாக்களிக்க தன்னார்வமாக வந்ததையும் களத்தில் பார்க்க முடிந்தது. வாக்களிக்க வெளிநாடுகளில் இருந்தும் கூட அதிகமானோர் சொந்த ஊர் வந்தனர்.

சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர் வர, அதிகமானோர் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் குவிந்ததையும் பார்க்க முடிந்தது. எனவே, தரவுகளின்படி பார்த்தால் பெரியளவில் உயரவில்லை என்றும் மக்களிடம் வாக்களிக்கும் மனநிலை நேர்மறையாக உயர்ந்திருப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது. 

மேலும் படிக்க | திமுக - அதிமுக கோட்டையை தகர்க்குமா தவெக? கொங்கு மண்டலத்தில் எகிறும் வாக்குப்பதிவு - முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க | அனல் பறக்கும் வாக்குப்பதிவு... 10 தென் மாவட்டங்களின் நிலவரம் என்ன? யாருக்கு சாதகம்?

மேலும் படிக்க | தேர்தலை புறக்கணித்த கிராமம்... ஆனால் துணிந்து ஓட்டு போட்ட பெண்மணி - நாங்குநேரியில் பரபரப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

...Read More

TamilnaduTamil NewsTN Assembly ElectionTN Election TurnoutTN Elections

Trending News