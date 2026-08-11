Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /Explainer : இந்தியாவில் கருக்கலைப்பு சட்டப்படி குற்றமா? JCD பிரபாகர் பேரணி சர்ச்சை

Explainer : இந்தியாவில் கருக்கலைப்பு சட்டப்படி குற்றமா? JCD பிரபாகர் பேரணி சர்ச்சை

Abortion Rights India : சமீபத்தில், தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்றத்தின் சபாநாயகராக இருக்கும் ஜே.சி.டி பிரபாகர் கருக்கலைப்பிற்கு எதிராக பேரணி சென்று, பிரச்சாரம் செய்தது கடும் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது. இந்த சமயத்தில், இந்தியாவில் கருக்கலைப்பிற்கு எதிராக ஏதேனும் சட்டம் இருக்கிறதா? சபாநாயகர் பேசியதில் என்ன சர்ச்சை இருக்கிறது? என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 11, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:40 PM IST
Explainer : இந்தியாவில் கருக்கலைப்பு சட்டப்படி குற்றமா? JCD பிரபாகர் பேரணி சர்ச்சை
Image Credit: Abortion Rights India | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tamil News LIVE : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை, நீட் தீர்மானம், காவிரி மேலாண்மை கூட்டம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்
2
3
4
5