/Explainer : இந்தியாவில் கருக்கலைப்பு சட்டப்படி குற்றமா? JCD பிரபாகர் பேரணி சர்ச்சை

Abortion Rights India : தமிழ்நாட்டின் பேரவைத்தலைவராக இருக்கும் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், சென்னையில் இருக்கும் ஒரு தனியார் கல்லூரியில் சமீபத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வில் கலந்து கொண்டார். March For Life எனும் பெயரில் இரண்டு நாட்களாக நடந்த இந்த பேரணி-நிகழ்ச்சியில், ‘கருவிலுள்ள உயிரை காப்போம்’ எனும் மைய்யக்கருவை கொண்டு கருக்கலைக்கிற்பு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது. இதற்கு பெண்கள் ஆதரவு செயல்பாட்டாளர்கள் கடும் எதிர்ப்புகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
”கருவுற்ற தருணத்திலிருந்து, இயற்கை மரணம் வரை மனித உயிரை பாதுகாக்க வேண்டும்” எனும் கருத்தை கொண்டு, மார்ச் ஃபார் லைஃப் எனும் இந்த நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது. இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஜே.சி.டி பிரபாகர், மனித உயிர் பிறக்கும் முன்னரே அதற்கு மதிப்பிருக்கிறது என்பதை நினைவுபடுத்தும் வகையில் இந்த பேரணி அமைந்திருப்பதாக தெரிவித்தார். அதோடு, ஒவ்வொரு பிறக்காத குழந்தைக்கும் கண்ணியம் இருக்கிறது என்றும், ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ஒரு எதிர்காலமும், நோக்கமும் இருக்கிறது என்றும் கூறினார்.
What a stupid thing to do !— Shalin Maria Lawrence (@ShalinSpeaks) August 9, 2026
Abortion rights in India are constitutional.
Let these Bishops go to America and preach these anti - women propaganda .
How did Mr . JCD Prabhakar even agree to this ?
Is @CMOTamilnadu agreeing to this concept of denying bodily autonomy to women?… https://t.co/pvfq8iFkTF
சபாநாயகர் பிரபாகர், கருக்கலைப்பிற்கு எதிராக நடந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டதற்கு எதிராக பெண்கள் முன்னேற்ற செயல்பாட்டாளர்கள் பலர் கடும் எதிர்ப்புகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிகழ்வூ, பெண்களின் இனப்பெருக்க உரிமை மற்றும் கருக்கலைப்புக்கு எதிரான அடிப்படைவாத நிலைப்பாட்டை ஊக்குவிப்பதாக விமர்சித்திருக்கின்றனர். ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டப்பதவியில் இருக்கும் அதிகாரி ஒருவர், இது போன்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதும், பெண்களின் சுயரார்பு உரிமை, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டப்பூர்வ கருக்கலைப்பு வசதிகளுக்கு எதிராக தவறான முன்னுதாரணமாக அமைத்து விடும் என்றும் குறிப்பிட்டு இருக்கின்றனர்.
1960கள் வரை, இந்தியாவில் கருக்கலைப்பு என்பது சட்டவிரோதமானதாக இருந்தது. இதை மீறி ஒரு பெண் கருக்கலைப்பு செய்தால், அவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அல்லது அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு வளர்ந்த மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த, அரசாங்கம் கருக்கலைப்பு குறித்து ஆலோசித்து இந்தியாவிற்கு கருக்கலைப்பு சட்டம் தேவையா என்பதை அறிய, மருத்துவர் சாந்திலால் ஷா தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்தது. அதன் பிறகுதான், 1971ல் நாடாளுமன்றத்தில் கருக்கலைப்பு மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது.
தற்போதைய இந்தியாவில், கருக்கலைப்பு என்பது சட்டப்பூர்வமான ஒன்று. 1971ஆம் ஆண்டி மருத்துவ ரீதியான கருக்கலைப்புச் சட்டம், (MTP), 2021ஆம் ஆண்டு திருத்தபட்டு, கருக்கலைப்பிற்கான காலவரம்பை 20 வாரங்களில் இருந்து 24 வாரங்கள் வரை விரிவுபடுத்தியிருக்கிறது. இதற்கு முன்னரும் 2 முறை இந்த சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
இவ்வளவு இருப்பினும், கருக்கலைப்பிற்கு எதிரான மனநிலையும், அது குறித்த போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாமையும்தான் கருக்கலைப்பிற்கு எதிரான மனநிலை, பாதுகாப்பான கருக்கலைப்பு வசதி அனைவருக்கும் கிடைக்காமல் இருப்பது போன்ற காரணங்களே மக்களிடையே தூண்டி வருகிறது.
இந்த சட்டத்தின் படி, குழந்தையின் வளர்ச்சி அல்லது குழந்தை பிறப்பு தாயின் உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும், மன ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் என்கிற பட்சத்தில், 2 மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி 12 முதல் 20 வாரங்களுக்கு இடைப்பட்ட கால கருவை கலைக்க அனுமதிக்கப்பட்டது. இந்த சட்டம்தான், 2021ல் மீண்டும் திருத்தப்பட்ட 24 வாரங்களாக நீட்டிக்கப்பட்டது.
இது நீட்டிக்கப்பட்டதற்கு சில காரணங்களும் இருக்கிறது. கருவில் இருக்கும் குழந்தை, பிறவியிலேயே இதயக்குறைபாடோடு இருக்கிறதா இல்லையா, டவுன் சிண்ட்ரோம் இருக்கிறதா போன்ற நிலைகளை கண்டறிவது 20 வாரங்களுக்குள் கடினம் எனும் நிலை இருந்தது. இதனால், 24 வாரங்களாக இந்த கருக்கலைப்பு காலம் நீட்டிக்கப்பட்டது.
திருமணம் செய்தவர்கள் ஒருபுறம் கருக்கலைப்பு செய்யும் போது அவர்களுக்கு சமூகத்தில் ஒரு அவமானப்போர்வை போர்த்தப்படுகிறது என்றால், திருமண உறவில் இல்லாதவர்கள் கருக்கலைப்பில் ஈடுபடும் போது அவர்களை சமூகம் பார்ப்பது இன்னும் வேறாக இருக்கிறது. ஆனால் சட்டப்படி, திருமண உறவில் இல்லாதவர்களும் கருக்கலைப்பு செய்துகொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
அது மட்டுமல்ல, கணவனை இழந்தவர்களும், பாலியல் வன்கொடுமைக்கௌ ஆளான குழந்தைகளும் கருக்கலைப்பு செய்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகின்ரனர். 2022 செப்டம்பரில், திருமணம் ஆகாமல் லிவ்-இன் உறவில் இருக்கும் பெண்களும் 20-24 வாரங்களுக்குள் கருக்கலைப்பு செய்து கொள்ளலாம் என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்திருந்தது.
பதிவு செய்யபட்ட, மருத்துவ பயிற்சியாளரால் மட்டுமே இந்த கருக்கலைப்பு நடைமுறையை மேற்கொள்ள இயலும். இந்த நடைமுறை, மருத்துவமனையிலோ, க்ளினிக்கிலோ செய்யப்பட வேண்டும். சட்டத்தில் உள்ள கால வரையறையை மீறி கருக்கலைப்பு செய்யப்பட்டால், கருக்கலைப்பு செய்த பெண்ணுடன் அவருக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவருக்கும் சிறை தண்டனை வழங்கப்படும்.
இந்தியாவில் இருக்கும் சட்டம், பாதுகாப்பான முறையில் கருக்கலைப்பிற்கு அனுமதித்தாலும் இதில் சில சிக்கல்களும் இருக்கிறது. 2023ஆம் ஆண்டில், திருமணமான 27 வயது பெண் ஒருவர் உச்சநீதிமன்றத்தை தன்னுடைய கருக்கலைப்பிற்கு அனுமதி வழங்குமாறு அனுகினார். இவருக்கு ஏற்கனவே இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். 1971 கருக்கலைப்பு சட்டத்தை மேற்கோள்காட்டி அவர் தன் கருக்கலைப்புக்கு அனுமதி வழங்குமாறு கோரினார்.
பாலூட்டும் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் ஏற்படாத 'லாக்டேஷனல் அமினோரியா' எனப்படும் ஒரு நிலை காரணமாக, அந்த தனது கர்ப்பத்தை சுமார் 24 வாரங்களை தாண்டி கண்டறிந்துள்ளார். சுகாதார நிலையத்தில் கருக்கலைப்பு செய்ய அனுமதி மறுக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அவர் உச்சநீதிமன்றத்தை நாடினார். 24 வாரங்களுக்குப் பிறகு கருக்கலைப்பு செய்வதற்கான தகுதியைக் கண்டறிய, அவரது இனப்பெருக்க உரிமைகள் ஒரு சரிபார்ப்புப் பட்டியலின் அடிப்படையில் அளவிடப்பட்டு, அவை போதுமானதாக இல்லை எனக் கண்டறியப்பட்டது. அந்த பெண், தன்னால் மனதாலும், பொருளாதார ரீதியாகவும் இன்னொரு குழந்தையை வளர்க்க முடியாது என்ற வாதத்தை முன் வைத்திருந்தார். தாயின் நலனைக்கருதி, கருக்கலைப்பிற்கு அனுமதிக்கப்பட்டது. ஆனால், அரசு தரப்பில் இந்த வழக்கில் மேல் முறையீடு செய்ததோடு, அந்த குழந்தை நன்றாக இருப்பதாகவும், ஆரோக்கியமாக பிறக்கும் என்றும் ஒரு அறிக்கையை தாக்கல் செய்து, கருக்கலைப்பிற்காக கொடுக்கப்பட்ட அனுமதியை திரும்ப பெற வைத்தது.