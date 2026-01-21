English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விஜய்க்கு பாஜக அழுத்தம் கொடுக்கிறதா? கருணாஸ் முக்கிய தகவல்!

விஜய்க்கு பாஜக அழுத்தம் கொடுக்கிறதா? கருணாஸ் முக்கிய தகவல்!

ஜனநாயகன் படத்தின் மூலம் பாஜக அழுத்தம் கொடுக்கிறதா என்பதை விஜய் தான் கூற வேண்டும் டப்பிங் கிற்கு மட்டும் தான் விஜய் குரல் கொடுப்பேன் என நினைப்பது தவறு - நடிகர் கருணாஸ் பேட்டி  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 21, 2026, 07:36 AM IST
சிவகங்கை அருகே ஒருவர் வாழும் கிராமம் என்ற நாட்டாக்குடியை பற்றிய செய்தியை அறிந்து அதனை பார்வையிட நடிகர் கருணாஸ் வருகை தந்து கிராமத்தை சுற்றி பார்வையிட்டார். இக்கிராம மக்கள், தன்னார்வலர் திருச்செல்வம் உதவியுடன், கிராமத்தில் விவசாயத்தை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியாக சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றி, கால்நடைகளிடம் இருந்து பயிர்களை காக்க வெளி அமைத்து, கண்மாய், கால்வாய்களை ஆட்சியர் மலர்கொடி உதவியுடன் மேற்கொண்டு வருவதை வெகுவாக பாராட்டினார். பின்னர் தன்னால் முடிந்த உதவியினை இந்த நாட்டாகுடி கிராமத்திற்கு செய்வதாக உறுதி அளித்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, மக்களால் தேர்வு செய்யபட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நிறைந்துள்ள சட்டசபையில் அதிமுக வெளிநடப்பு செய்வது கேலிக்கூத்து எனவும், இது மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என கூறினார். 

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! பெண்களுக்கு வட்டியில்லா கடன் - முழு விவரம்

தேர்தல் அறிக்கை

மேலும் அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை பழைய சுறக்காய் என்றவர், சட்டியில் இருந்தால் தானே அகப்பையில் வரும் என்றார். மத்திய அரசு நிதி தரவில்லை என்றாலும் மக்களுக்கான திட்டத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் ஒவ்வொரு நாளும் நிறைவேற்றி வருவது மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை மிகப் பிரம்மாண்டமாக இந்தியாவை உற்று நோக்கும் அளவில் இருக்கும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார். ஆளுநர் திட்டமிட்டு தமிழகத்தின் வளர்ச்சியை தடுப்பது, மக்களுக்கான திட்டங்களை முடக்குவது, என சுயநல போக்குடன் செயல்படுகின்றார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின்

தமிழகத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினின் நல்லாட்சி தொடர வேண்டும். பாஜக, RSS போன்ற சன் பரிவார கும்பலிடம் இருந்து தமிழகத்தை காப்பாற்ற கூடிய ஒரே தலைவராக ஸ்டாலின் மட்டுமே திகழ்வதாக தெரிவித்தார். திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவாக வரும் தேர்தலிலும் பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளதாகவும் வாய்ப்பு அளித்தால் தேர்தலில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுவேன் எனவும் தெரிவித்தார். ஜனநாயகன் படத்தின் மூலம் பாஜக அழுத்தம் கொடுக்கிறதா என்பதை விஜய் தான் கூற வேண்டும் டப்பிங் கிற்கு மட்டும் தான் விஜய் குரல் கொடுப்பேன் என நினைப்பது தவறு என கருணாஸ் தெரிவித்தார்.

தமிழக வெற்றிக் கழக தேர்தல் அறிக்கை குழு 

தமிழகத்தில் விரைவில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தி.மு.க மற்றும் அ.தி.மு.க கட்சிகளை தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கும் பணிகளை தொடங்கியுள்ளது. ஒருபுறம் ஜனநாயகன் படம் தொடர்பான வழக்கு இருந்தாலும், மறுபுறம் கட்சி பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அதற்காக அமைக்கப்பட்ட அக்கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கைக் குழுவின் ஆலோசனைக் கூட்டம் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று துவங்கியது. ​சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் கட்சியின் கொள்கை பரப்பு பொதுச்செயலாளர் அருண்ராஜ் தலைமையில், கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் துவங்கியது. 

தவெக தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்க அருண்ராஜ், ஜே.சி.டி.பிரபாகர், ராஜ்மோகன், மயூரி, சம்பத்குமார் உள்ளிட்ட 12 பேர் இடம் பெற்றுள்ளனர். நேற்று நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் இந்த குழு வெறும் ஆலோசனையோடு நின்றுவிடாமல், தமிழகம் முழுவதும் களமிறங்க திட்டமிட்டு பேசப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களின் கருத்துகளை கேட்டறிதல், மகளிர் அமைப்புகள் மற்றும் இளைஞர் அமைப்புகளின் தேவைகளைத் திரட்டுதல், ​பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து பெறப்படும் தரவுகளின் அடிப்படையில், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு தேர்தல் அறிக்கையைத் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் அறிக்கையில் இடம் பெற வேண்டிய முக்கிய வாக்குறுதிகள் மற்றும் தவெக-வின் கொள்கைகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வழிமுறைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ஓசூர் விமான நிலையத்தை தடுக்க... சந்திரபாபு நாயுடு போடும் தனி கணக்கு - பின்னணி என்ன?

