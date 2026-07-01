/விஜய் கரூர் போகும் முன்... கைதாகிறாரா செந்தில் பாலாஜி...? திமுகவை முந்தும் தவெக!

Tamil Nadu Politics, Senthil Balaji : தவெக எம்எல்ஏக்கள் 15 பேரைத் தூக்க முயற்சி நடந்து வந்ததாகவும், தவெகவில் 20 எம்எல்ஏக்கள் வரை அவர்களிடம் பேரம் பேச முயற்சிக்கப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. தவெக எம்எல்ஏவிடம் நடத்தப்பட்ட பேரத்தில் செந்தில் பாலாஜி பெயர் மற்றும் தவெக எம்எல்ஏவிடம் நடத்தப்பட்ட பேரத்தில் செந்தில் பாலாஜி பெயர் அடிபட்டுள்ளது.
முன்னதாக, ஊத்தங்கரை எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் ரூ.35 கோடி வரை பேரம் பேசி, தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி செய்ததாக கூறி IDPS திருநாவுக்கரசு, நரேஷ், தியாகராஜன் ஆகிய மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டு, 15 நாள்கள் நீதிமன்ற காவலில் எடுக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து சென்னை தலைமை செயலகத்தில் அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது பேதிய அவர், "சற்று நேரத்துக்கு முன்பாக சென்னை காவல் துறையில் இருந்து உங்களுக்கு செய்தி ஒன்று வெளிவந்திருக்கும். 40 நாட்களாக நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம், திமுகவும் ஸ்டாலினும் குறுக்கு வழியில் ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்து வருகிறார்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைய செய்தி குறிப்பு அதன் வெளிப்பாடாகவே வெளிவந்துள்ளது.
திமுகவை சேர்ந்த முக்கியமான நபர் செந்தில் பாலாஜி போன்றவர்கள், ஸ்டாலின் மற்றும் உதயநிதியின் உத்தரவு பேரில் எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை அழைத்து 10 கோடி ரூபாய் தருகின்றோம், 20 கோடி ரூபாய் தருகிறோம் என்று எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கடந்த 40 நாட்களாக தொடர்பு கொண்டு வருகின்றனர்.
நாங்கள் கண்டிப்பாக இத்தனை சட்டபூர்வமாக நடவடிக்கை எடுப்போம். எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் அவர்களிடம் மறுக்கையில் அவர்களை தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டு மிரட்டும் தொனியில் பேசி வருகின்றனர்.
எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கொடுத்த புகாரின் பெயர் மிரட்டியவர் தற்போது கையும் களவுமாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும் குதிரை பேரத்தில் யாரெல்லாம் ஈடுபட்டார்களோ அவர்களையும் காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.
குறிப்பாக நரேஷ் மற்றும் தியாகராஜன் என்ற இரு நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். நரேஷ் என்பவர் செந்தில் பாலாஜியுடன் நேரடி தொடர்பில் இருப்பவர். இதை போன்ற கேவலமான கீழ்த்தரமான பணிகளை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், செந்தில் பாலாஜி போன்ற நபர்களை பயன்படுத்தி 50 கோடி ரூபாய் வரை பேரம் பேசும் போக்கினை முழு நேரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்
அடுத்து வரும் கூட்டத்தொடரில் சபாநாயகர் மீது வைக்கப்படும் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தில் திமுகவுக்கு ஆதரவாக l வாக்களிக்க வேண்டும் என பேரம் பேசி உள்ளதாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பல்வேறு நபர்கள் புகார் அளித்துள்ளனர்.
லட்சக்கணக்கான கோடியை திமுக ஆட்சியில் கொள்ளையடித்து விட்டு எப்படியாபாது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வாங்கிவிடலாம் என்று முயற்சி செய்து வருகின்றனர். எடப்பாடி பழனிசாமி எப்படியாவது குறுக்கு வழியில் ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என்று இவர்களுடன் இணைந்து செயல்படுகிறார்.
இது போன்ற கீழ்த்தனமான செயல்களில் யாரெல்லாம் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சட்டபூர்வமாக அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். நேரடியாக செந்தில் பாலாஜியுடன் பயணிப்பவர்கள் அவருடைய கரூர் நிறுவனத்தில் யாரெல்லாம் பணிபுரிந்து இருக்கிறார்களோ மற்றும் அவருடைய கரூர் கேங் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை சட்டபூர்வமாக எடுக்கப்படும்.
இது மாதிரியான குதிரை பேரத்தினை நிறுத்த வேண்டும், இது போன்ற குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டு விட்டு மறுபக்கம் எங்கள் மீது புகார்களை தெரிவிக்கும் ஸ்டாலினுக்கு சிறிதளவும் வெட்கம் இல்லையா...?
இதற்கு தான் மக்கள் உங்களுக்கு எதிராக தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளனர். உங்களுடன் பயணித்த கூட்டணி கட்சிகள் உங்களை விட்டு வெளிவந்து விட்டனர். இந்தக் குதிரையை பேரத்தில் கூட வெற்றி பெற முடியாமல் இருக்கிறார் ஸ்டாலின்.
தற்பொழுது செந்தில் பாலாஜியின் நெருங்கிய நபர் கைதாகி உள்ளதால் செந்தில் பாலாஜி தொடர்பான குற்றங்கள் நமக்கு வெளி வருகிறது. ஆனால் இதைப் போன்று எத்தனை பேர்கள் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் என யாருக்கு தெரியும்?
ஸ்டாலின் இதனை நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் போல் ஒரு தொகுதிக்கு 200 கோடி ரூபாய், ஆயிரம் கோடி ரூபாய் என்று நாங்கள் செலவளிக்கவில்லை. எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேர்தலுக்கு வெறும் மூன்று அல்லது நான்கு லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே செலவழித்தனர். அடுத்த தேர்தலிலும் எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இப்படிதான் வெற்றி பெறுவார்கள்
மக்கள் அனைவரும் எங்கள் மீது 100 சதவீதம் நம்பிக்கை வைத்துக்கொண்டு வாக்களித்துள்ளனர் , எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எப்போது தேர்தல் வந்தாலும் சந்திக்க தயாராக உள்ளோம். இன்று அல்லது நாளை தேர்தல் வந்தாலும் அதில் நாங்கள் சந்தித்து நாங்களே வெற்றி பெறுவோம்.
திராவிட கழகம் ஆட்சியில் கடந்த ஐந்து வருடமாக மக்களுக்கு செய்த அநீதிகள் மற்றும் தீங்கின் காரணமாகவே நீங்கள் தோல் தேர்தலில் தோல்வி அடைந்தீர்கள். அதனை உணர்ந்துகண்டு அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
உங்களை (ஸ்டாலின்) போல் இதுவரை முதலமைச்சர் வேட்பாளர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தேர்தலில் தோல்வியடைந்தது கிடையாது, இதுதான் மக்கள் உங்களுக்கு கொடுத்த பாடம். ஸ்டாலின் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லது நீங்கள் முன்பாக முடிவு செய்தது போல் திமுக - அதிமுக இணைந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியிடம் சேர்ந்து அரசியல் ஆதாயத்தை தேடி சொல்லுங்கள்.
திமுக குதிரை பேரம் பேசும் நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் என்று தெரிந்தவுடன் ஆளுநருக்கு ஏன் கடிதம் எழுத வேண்டும். தன் நபர்கள் இல்லை என்று ஆதாரத்தை மட்டும் காட்ட வேண்டியது தானே...? திமுக - அதிமுக இடையே கூட்டணி என்ற பேச்சுவார்த்தையின் காரணமாகவே கூட்டணி கட்சிகள் வெளியேறினர். அதிமுக மற்றும் திமுக இரண்டு கட்சிகளில் யாருக்கும் அரசியல் எதிர்காலம் இல்லை.
ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருப்பது சிறிய காரியம் கிடையாது. மக்களை சந்திக்க விடாமல் செய்தது ஸ்டாலின் மற்றும் எடப்பாடி ஆகிய இருவர் மட்டுமே. அதன் காரணமாகவே இரு கட்சிகளில் இருந்து வெளியேறி தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து கொள்கின்றனர். எடப்பாடி முதல்வர் ஆக்குவதற்கு முயற்சிக்கிறோம் என ஸ்டாலின் கூறினால் எந்த கூட்டணி கட்சிகள் அவருடன் பயணிக்க தயாராக இருப்பார்கள்.
மு.க. ஸ்டாலின் அவரின் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு எந்த வேலையும் பார்க்காமல் எப்படியாவது பொறுப்பினை பணம் கொடுத்து வாங்கி விட வேண்டும் என இந்த செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். எப்படியாவது குறுக்கு புதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்க முடியும் என்று நினைத்தால் அது முடியாது.
உங்கள் ஐந்தாண்டு ஆட்சி காலத்தில் உங்கள் மகனை வைத்து பயிற்சி மேற்கொண்டீர்கள். அரசியலுக்கு அது வெற்றி பெற முடியவில்லை, இன்று அவர் துபாயில் இருக்கிறார். துபாயில் உதயநிதிக்கு என்ன வேலை?. முதலில் உங்கள் மகனுக்கு அரசியல் பயிற்சி தாருங்கள், நீங்களே கடைசி வரை அரசியல்வாதியாக ஆக முடியவில்லை.
இன்னைக்காவது ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு என்று சொல்லி இருக்கிறாரா? திராவிட மாடல் அரசு என்றுதான் சொல்லி இருக்கின்றார். ஏனென்றால் அவருக்கே அந்த தைரியம் கடைசி வரை வரவில்லை. இப்போதும் நாங்கள் சொல்கின்றோம் திமுகவுடைய அத்தியாயம் இத்துடன் முடிவடைந்துவிட்டது. என்றைக்கு அதிமுகவுடன் சேர்ந்து பாஜகவுடன் சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்கும் என்று எண்ணம் வந்ததோ அன்றே திமுக உடைய அத்தியாயம் முடிவடைந்துவிட்டது" என பேசியிருந்தார்.
இவ்வாறு அடுக்கடுக்கான பல குற்றச்சாட்டுகளை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் அடுக்கி உள்ளார். இருப்பினும் இதுகுறித்து திமுக தரப்பிலோ அல்லது செந்தில் பாலாஜி தரப்பிலோ இதுவரை விளக்கம் அளிக்கப்படவில்லை.
வரும் ஜூலை 10 மற்றும் ஜூலை 11 ஆகிய தேதிகளில் முதலமைச்சர் விஜய் கரூர் செல்ல இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. முதல்வர் விஜய் கரூருக்குச் செல்வதற்குள் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது இளைய சகோதரர் அசோக் குமார் ஆகியோர் கைது செய்யப்படலாம் என்றும் தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன.
தொடர்ந்து சோபா மாடல், குதிரை பேரம் என தவெக மீது திமுக குற்றஞ்சாட்டி வந்த நிலையில், தற்போது திமுகவை மிஞ்சும் அளவுக்கு தவெக குற்றஞ்சாட்டை அடுக்கி உள்ளது. இதற்கு திமுகவின் பதில் என்ன என்பதே அரசியல் களத்தில் தற்போதைய கேள்வியாக உள்ளது.