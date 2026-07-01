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விஜய் கரூர் போகும் முன்... கைதாகிறாரா செந்தில் பாலாஜி...? திமுகவை முந்தும் தவெக!

Senthil Balaji : தவெக எம்எல்ஏவிடம் ரூ.50 கோடி வரை திமுகவினர் பேரம் பேசியதாக அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். இந்த வழக்கில் இதுவரை மூன்று பேர் கைதாகி உள்ளனர். அதில் ஒருவர் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு நெருக்கமானவர் என்றும் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது. அந்த வகையில், செந்தில் பாலாஜி விரைவில் கைதாகிறாரா என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 01, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:44 PM IST
விஜய் கரூர் போகும் முன்... கைதாகிறாரா செந்தில் பாலாஜி...? திமுகவை முந்தும் தவெக!
Image Credit: Image Credit : CM Vijay ( X/@CMOTamilnadu), Senthil Balaji (File Image)Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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