திமுக தொடர்ந்து 2வது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்தது இல்லையா...? சரித்திரம் சொல்வது என்ன?

Tamil Nadu Assembly Election History: "அடுத்ததும் நாங்கதான்னும் சிஎம் சார் சொல்வார். அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது. இரண்டாவது முறை வந்ததெல்லாம் சரித்திரமே கிடையாது. சீனால Great wall of china, அதோட நீளத்தை விட பெரிய டாஸ்க் இது. ஆனாலப்பட்ட அவங்க அப்பாவாலேயே முடில...."
விஜய்யின் இன்றைய பேச்சு
இது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று தஞ்சாவூரில் நடந்த அக்கட்சியின் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்தின் மேடையில் பேசிய வார்த்தைகள். அதாவது, தமிழக தேர்தல் வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக 2வது முறையாக ஆட்சியை பிடிப்பது கடினம் என்றும் திமுகவுக்கு அப்படி வரலாறே இல்லை என்றும் விஜய் பேசியிருக்கிறார். மேலும் தற்போதைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் தந்தையும், மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.கருணாநிதியாலேயே தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறை தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை என விஜய் பேசியிருக்கிறார்.
வரலாற்றுப் பக்கத்தை புரட்டிப் பார்ப்போம்
அப்படியா திமுக இதுவரை தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை ஆட்சி அமைத்தது கிடையாதா...? என பலரும் கேள்வி கேட்பதையும் பார்க்க முடிகிறது; ஆம் திமுக இதுவரை இரண்டு முறை ஆட்சி அமைத்ததில்லை என்ற பலரின் பதிலையும் சமூக வலைதளங்களில் கேட்க முடிகிறது. அந்த வகையில், தமிழக தேர்தல் வரலாற்றில் திமுக கடந்த வந்த பாதையை விரிவாக பார்க்கும்போது, இந்த கேள்விக்கான சரியான பதிலும், விஜய் பேச்சின் உள் அர்த்தமும் தெளிவாக புரியும் எனலாம்.
திமுகவின் முதல் தேர்தல்
1957 தேர்தல்: 1949ஆம் ஆண்டில் சென்னை ராபின்சன் பூங்காவில் திமுக தொடங்கப்பட்ட நிலையில், 1952ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதல் பொதுத்தேர்தலில் திமுக பங்கேற்கவில்லை. 1957ஆம் ஆண்டு பொதுத்தேர்தலில்தான் திமுக முதல்முறையாக போட்டியிட்டது. அப்போது தமிழ்நாடு என்பது மெட்ராஸ் மாகாணமாக இருந்தது. அப்போது திமுக அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியாக இருக்கவில்லை, எனவே வேட்பாளர்கள் சுயேச்சையாக, வெவ்வேறு சின்னங்களில் போட்டியிட்டனர்.
பெரும்பாலானா திமுக வேட்பாளர்கள் உதயசூரியன் சின்னத்திலேயே போட்டியிட்டனர், ஆனால் சிலர் வேறு சின்னங்களில் போட்டியிட்டனர். நெடுஞ்செழியன் சேவல் சின்னத்தில் போட்டியிட்டார். அந்த தேர்தலில் அண்ணாதுரை, நெடுஞ்செழியன், கருணாநிதி, க. அன்பழகன், என்.வி.நடராஜன், ஏவிபி ஆசைத் தம்பி, பி.யு. சண்முகம், கண்ணதாசன், நடிகர் எஸ்.எஸ். ராஜேந்திரன், சத்தியவாணி முத்து உள்ளிட்டோர் வெற்றிபெற்றனர். திமுக சுமார் 14% வாக்குகளை பெற்றது.
எதிர்க்கட்சியாக வளர்ந்த திமுக
1962 தேர்தல்: தொடர்ந்து 1962 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் முக்கிய எதிர்க்கட்சியாக திமுக உருவெடுத்தது. 143 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 50 இடங்கலில் வென்றது. அப்போதும் திமுக பெரும் கூட்டணி அமைத்தே தேர்தலை எதிர்கொண்டது. ஆனால் அந்த தேர்தலில் திமுக தலைவர் அண்ணாதுரை தோல்வியடைந்தார்.
ஆட்சி அரியணையில் ஏறிய திமுக
1967 தேர்தல்: தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வரலாற்றில் மட்டுமல்ல, இந்திய அரசியல் வரலாற்றிலும் 1967 சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தேர்தலாக அமைந்தது. ஒரு மாநில கட்சி சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றிபெற்று ஆட்சியமைப்பது அதுவே முதல்முறை. அந்த தேர்தலிலும் பெரும் கூட்டணியை திமுக அமைத்தது. திமுக 174 இடங்களில் போட்டியில் 137 இடங்களை வென்று அரியணையில் ஏறியது.
அப்போது அண்ணாதுரை சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை, தென்சென்னை மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிட்டு வென்றார். திமுக ஆட்சியை பிடித்த பின், தனது எம்.பி., பதவியை ராஜினாமா செய்து தமிழக முதல்வரானார். அதன்பின் மேலவை உறுப்பினராக தேர்வானார். ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகளில் அண்ணாதுரை காலமானார். தொடர்ந்து, மு. கருணாநிதி அடுத்த முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார், அப்போது அவருக்கு கட்சியில் எம்ஜிஆர் ஆதரவு கொடுத்தார்.
அதிக இடங்களில் வென்ற திமுக
1971 தேர்தல்: 1970ஆம் ஆண்டில் மக்களவை கலைக்கப்பட்டது. 1971இல் மக்களவை தேர்தல் நடைபெற இருந்தது. மக்களவை தேர்தலுடன் சேர்ந்து சட்டப்பேரவை தேர்தலும் நடந்தால் தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதால் திமுகவும் தனது ஆட்சியை கலைத்தது. இதால், 1971இல் மக்களவை மற்றும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற்றது. அப்போது இந்திரா காங்கிரஸ் உடன் கைக்கோர்த்து, அப்போதைய முதல்வர் கருணாநிதி தலைமையில் திமுக தேர்தலை சந்தித்து. அப்போது திமுக 203 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 184 தொகுதிகளில் வென்றது. இதுதான் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு கட்சி அதிகமான தொகுதிகளை வென்றதாக உள்ளது.
அதளப்பாதாளத்தில் வீழ்ந்த திமுக
1977 முதல் 1984 வரை: இதன் பின்னரே எம்ஜிஆர் திமுகவை விட்டு வெளியேறி அதிமுகவை தோற்றுவித்தார். தொடர்ந்து 1977, 1980, 1984 என தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை எம்ஜிஆர் தலைமையிலான அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தது. 1977 தேர்தலில் 48 தொகுதிகளிலும், 1980 தேர்தலில் 37 தொகுதிகளிலும், 1984 தேர்தலில் 24 தொகுதிகளிலும் திமுக வென்று, தொடர்ந்து தோல்விகளையே சந்தித்து வந்தது.
கடைசி வரை கருணாநிதிக்கு...
1989 முதல் 2021 வரை: அடுத்து 1989இல் திமுக, 1991இல் அதிமுக, 1996இல் திமுக, 2001இல் அதிமுக, 2006இல் திமுக என இருப்பெருந்திராவிட கட்சிகளே தொடர்ச்சியாக ஆட்சி அரியணையில் இருந்தது. 2011, 2016இல் முதல்முறையாக ஜெயலலிதா தலைமையில் அதிமுக தொடர்ச்சியாக இருமுறை ஆட்சியமைத்தது. எம்ஜிஆர் தலைமையில் அதிமுக (மூன்று முறை) தொடர்ச்சியாக ஆட்சி அரியணையில் ஏறியிருந்தது கவனிக்கத்தக்கது. ஆனால், மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியால், கடைசி வரை தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை ஆட்சி அரியணையில் ஏற முடியவில்லை. அவரது மறைவுக்கு பிறகு மு.க.ஸ்டாலின் 2021இல் திமுகவை அரியணையில் ஏற்றினார்.
விஜய் பேச்சின் சாராம்சம்
1967ஆம் ஆண்டுக்கு பின் 1971இல் திமுக தொடர்ச்சியாக ஆட்சி அரியணையில் ஏறியிருந்தாலும், 1967இல் அண்ணாதுரை தலைமையிலேயே திமுக களமிறங்கியிருந்தது. கருணாநிதி தலைமையில் திமுக தேர்தலை சந்தித்தது 1971இல்தான். அதாவது, திமுக 2வது முறை ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது, ஆனால் ஒரே தலைவரின் கீழ் இல்லை. எனவே, கருணாநிதி தொடர்ச்சியாக ஆட்சியை பிடித்தது இல்லை. அதை தான் கருணாநிதி போல் ஸ்டாலினாலும் 2வது முறையாக ஆட்சியை பிடிக்க முடியாது என விஜய் இன்றைய கூட்டத்தில் பேசியிருக்கிறார்.
வரலாறு படைப்பாரா ஸ்டாலின்?
காமராஜர், எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா போல், ஸ்டாலினால் தொடர்ச்சியாக 2வது முறையாக தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிக்க முடியுமா?; ஸ்டாலினால் 1971ஆம் ஆண்டுக்கு பின் திமுகவை 2வது முறையாக வெற்றி பெற வைக்க முடியுமா? என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
