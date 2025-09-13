English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி தேவையில்லையா? சென்னையில் காஷ்மீர் முதல்வர் பேச்சு

Omar Abdullah: இந்தியா - பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெறுவது குறித்து ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா பேசியிருப்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 13, 2025, 05:14 PM IST
  • காஷ்மீருக்கு தென் மாநிலத்தவர்கள் குறைவாக வருகின்றனர் - உமர் அப்துல்லா
  • முதல்வர் ஸ்டாலின் உடன் நல்ல உறவில் இருக்கிறோம் - உமர் அப்துல்லா
  • பிரதமர் மோடி மணிப்பூருக்கு செல்வது நல்லது - உமர் அப்துல்லா

Trending Photos

2020 முதல்... IPL-ல் அதிக வெற்றி பெற்ற அணி எது தெரியுமா? - CSK, MI இல்லை!
camera icon10
IPL 2025
2020 முதல்... IPL-ல் அதிக வெற்றி பெற்ற அணி எது தெரியுமா? - CSK, MI இல்லை!
இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி : இந்த ராசிகளுக்கு தேடி வரப்போகும் வெற்றி
camera icon12
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி : இந்த ராசிகளுக்கு தேடி வரப்போகும் வெற்றி
மகாசக்திசாலியான ராகு: 5 ராசிகளை உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வார், சிறப்புடன் வாழ வைப்பார்
camera icon10
Rahu
மகாசக்திசாலியான ராகு: 5 ராசிகளை உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வார், சிறப்புடன் வாழ வைப்பார்
8 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: இனி ATM மூலமே பணம் எடுக்கலாம்
camera icon10
EPFO
8 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: இனி ATM மூலமே பணம் எடுக்கலாம்
இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி தேவையில்லையா? சென்னையில் காஷ்மீர் முதல்வர் பேச்சு

Omar Abdullah Press Meet In Chennai: சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஒரு தனியார் நட்சத்திர விடுதியில், தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஜம்மு & காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா கலந்துகொண்டார்.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழகத்துடன் நெருக்கமான தொடர்பில்லை

நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த உமர் அப்துல்லா, "எங்கள் மாநிலத்துக்கும், தமிழகம் உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களுக்கும் மிக நெருக்கமான தொடர்பு இல்லை. குறிப்பாக சுற்றுலாப் பயணிகளை பொருத்தவரை, தமிழகம் மற்றும் தென் மாநிலங்களில் இருந்து வருபவர்கள் குறைவாக உள்ளனர். இதை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் எடுத்து வருகிறோம். எங்களது சுற்றுலாத்தலங்களில் தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

தொடர்ந்து இந்திய கூட்டணி குறித்து பேசிய அவர், "ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியா கூட்டணியில் தொடர்ந்து இருக்கிறது. தமிழக முதலமைச்சருடனும் நல்ல உறவு வைத்துள்ளோம். ஆனால் இந்த முறை சென்னைக்கு வந்தபோது அவரைச் சந்திக்க முடியவில்லை" என்றார்.

பிரதமரின் மணிப்பூர் பயணம்

மேலும், பிரதமர் மோடியின் இன்றைய மணிப்பூர் சுற்றுப்பயணம் குறித்து பேசுகையில், "பிரதமர் நரேந்திர மோடி மணிப்பூருக்கு செல்வது நல்லது. இதற்கு முன்பு அவர் அங்கு செல்லாதது பெரும் பேச்சு பொருளாக இருந்தது. தற்போது செல்வது வரவேற்கத்தக்கது. இதனால் அங்கு அமைதி நிலவினால் நன்றாக இருக்கும். ஆனால், பிரதமர் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வருவதைக் தவிர்த்து வருகிறார். குறிப்பாக தாக்குதலுக்குப் பிறகும் அவர் வரவில்லை. இங்கு வருவதால் பாதுகாப்பு இல்லை என அவர் கருதுகிறார்" என்றார்.

ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ கைது

ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்எல்ஏ கைது குறித்த கேள்விக்கு, "கடந்த வாரம் ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்எல்ஏ ஒருவர் Public Safety Act கீழ் கைது செய்யப்பட்டார். இது சட்டவிரோதமானது. அவர் தவறு செய்திருந்தால் சபாநாயகருக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். ஜம்மு & காஷ்மீரில் சட்டம், ஒழுங்கு, காவல்துறை அனைத்தும் ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. கைது நடவடிக்கையும் ஒன்றிய அரசு தான் மேற்கொண்டது. இதை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது. காவல்துறை அதிகாரம் மாநில அரசுக்கே வழங்க வேண்டும் என்பது எங்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை" என பதிலளித்தார்.

பீகார் வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்த குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு, "பீகார் மாநிலத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தத்தில் தேர்தல் ஆணையம் நேர்மையாக நடந்து கொள்ளவில்லை" என்றார். 

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி தேவையில்லையா?

தொடர்ந்து, இந்தியா - பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெறுவது குறித்து பேசுகையில், "இந்தியா - பாகிஸ்தான் இருதரப்பு போட்டிகளில் பங்கேற்பதை விட, பொதுவான சர்வதேச தொடர்களில் பங்கேற்பதில் தவறேதும் இல்லை. ஏனெனில் கடந்த 35 ஆண்டுகளாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பிரச்சனை நீடித்து வருகிறத" என்றும் கூறினார்.

சுமாரான டிக்கெட் விற்பனை 

தற்போது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் நாளை (செப். 14) துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மோதுகின்றன. பகல்காம் தாக்குதல், ஆபரேஷன் சிந்தூர் பிரச்னைக்கு பிறகு நடைபெறும் முதல்முறை போட்டி ஆகும். மேலும், இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டிக்கான டிக்கெட் இன்னும் முழுமையாக விற்கப்படவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை? வெளியான முக்கிய தகவல்!

மேலும் படிக்க | திக்குமுக்காடிய திருச்சி; 7 மணிநேர காத்திருப்பு - பிரச்சாரத்தில் விஜய் பேசியது என்ன?

மேலும் படிக்க | விஜய் கணிசமான வாக்குகளை பெறுவார்-தொல்.திருமாவளவன் பேச்சு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ind vs PakOmar AbdullahJammu KashmirChennaiTamil News

Trending News