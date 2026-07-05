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முப்பாட்டன் முருகன் வட நாட்டு கடவுளா...? பாயிண்ட் பாயிண்டாக கிழித்தெடுத்த சீமான்!

NTK Seeman: என்.டி.ஆர் - திரிவிக்ரம் என்ற பெயரில் ஆந்திராவில் தயாரிக்கப்படும் திரைப்படத்தில், முருகன் வடநாட்டில் பிறந்தவர் என்ற கருத்துருவாக்கத்துடன் உருவாவதாக தகவல்கள் வெளியாகும் நிலையில், நாம் தமிழர் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 05, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:40 PM IST
முப்பாட்டன் முருகன் வட நாட்டு கடவுளா...? பாயிண்ட் பாயிண்டாக கிழித்தெடுத்த சீமான்!
Image Credit: Image Credit : NTK Seeman | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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