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தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல்! மருத்துவத்துறை முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu COVID-19 update : தமிழகத்தில் அதிவீரிய கொரோனா தொற்று பரவுவதாக எந்தவித ஆதாரமும் இல்லை, பொதுமக்கள் வதந்திகளை நம்பாமல் அதிக ஆதிகாரபூர்வ தகவல்களை மட்டும் நம்ப வேண்டும்  என மருத்துவத்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 13, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:08 PM IST
தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல்! மருத்துவத்துறை முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu COVID-19 updateSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல்! மருத்துவத்துறை முக்கிய அறிவிப்பு
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