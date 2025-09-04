English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஓணம் தமிழர் பண்டிகையா? என்னங்க சொல்றீங்க! இந்த வீடியோவை பாருங்க..

Onam Festival Tamil People Celebration : கேரளாவில் பரவலாக கொண்டாடப்படும் பண்டிகையாக இருக்கிறது, ஓணம். இந்த பண்டிகை தமிழர் பண்டிகை என்று சொல்லப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 4, 2025, 05:12 PM IST
  • ஓணம் பண்டிகை 2025
  • இது தமிழர் பண்டிகையா?
  • இதோ முழு விவரம்!

ஓணம் தமிழர் பண்டிகையா? என்னங்க சொல்றீங்க! இந்த வீடியோவை பாருங்க..

Onam Festival Tamil People Celebration : கேரளாவில் மக்கள் விமரிசையாக கொண்டாடும் பண்டிகை, ஓணம். இந்த பண்டிகைக்கு பின்னால் பெரிய கதையே இருக்கிறது. இருப்பினும், ஒருவர் ஒணம் பண்டிகை முதலில் தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடப்பட்டதாக ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

வீடியோ:

ஓணம் பண்டிகை குறித்து பேசும் இந்த பெண், இப்பண்டிகையின் பிறப்பிடம் கேரளா இல்லை தமிழ்நாடு என்று தெரிவித்திருக்கிறார். உலகின் பழைமையான பண்டிகைகளுள் ஒன்று ஓணம் பண்டிகை என்று கூறும் அவர், 2000 வருடங்களுக்கு முன்பிருந்து இந்த பண்டிகையை நாம் கொண்டாடுவதாக தெரிவித்திருக்கும் அவர் சங்க இலக்கியங்களின் பத்து பாடல்களில் தொடங்கி, 7ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த திருஞான சம்பந்தர் மற்றும் ஆழ்வார் எழுதிய நூல்களின் படி, திருவோணம் பண்டிகையை தமிழர்கள் கொண்டாடியிருக்கின்றனர் என்பது தெரிய வந்துள்ளதாக கூறியிருக்கிறார்.

காலப்போக்கில், சில சமய மற்றும் அரசிய காரணங்களினால் இப்பண்டிகை கொண்டாடுவது தமிழ்நாட்டில் குறைந்ததாக அவர் பேசியிருக்கிறார். சேர நாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருந்த கேரளம், அதை தற்போது தங்களின் அடையாளமாக எடுத்துக்கொண்டு இப்போது வரை கொண்டாடி வருவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

ஓணம் ஏன் கொண்டாடுகிறோம்?

ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்கு பின்னால் பல கதைகள் இருக்கின்றன. கேரளத்தை ஆண்ட மகாபலி சக்கரவர்த்தி, தன் மக்களை இந்த நாளில் திரும்பி வந்து பார்ப்பதாக சிலர் நம்புகின்றனர். ஒரு சிலர், இந்த பண்டிகையை விஷ்ணுவின் வாமன அவதாரத்தை கும்பிடுவதற்காகவும் கொண்டாடுகின்றனர். விவசாயிகளும், இந்த நாளில் நல்ல அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டி கொண்டாடுகின்றனர். 

இது, இந்துக்களின் பண்டிகை என்று கூறப்பட்டாலும், மத வேறுபாடின்றி கேரளாவில் பலரும் இந்த பண்டிகையை கொண்டாடுவதாக ஒரு தரவு சொல்கிறது. எது எப்படியிருப்பினும், இப்போதைக்கு இந்த பண்டிகையானது கேரளாவை சேர்ந்தவர்களால்தான் விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழகத்தில் எங்கெல்லாம் கொண்டாடுவார்கள்?

தமிழ்நாட்டிலும் கேரளாவை சேர்ந்தவர்கள் அதிகம் பேர் இருக்கின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக ஒரு சில இடங்களில் ஓணம் பண்டிகையானது விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது. குறிப்பாக கண்ணியாகுமரி, நாகர்கோயில், கோயம்புத்தூர், சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் இப்பண்டிகை விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது. இங்கிருக்கும் பல கல்லூரிகளிலும் அலுவலகங்களிலும் சமீபத்தில் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

About the Author
Onam Festival 2025Onam celebrationOnam HistoryTamil Onam

