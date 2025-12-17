ஜனவரி 9இல் புதுக்கோட்டை வருகிறாரா பிரதமர்? - நயினார் நாகேந்திரன் அப்டேட்

Nainar Nagenthran: தமிழ்நாடு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் 'தமிழகம் தலை நிமிர தமிழனின் பயணம்' என தமிழகம் முழுவதும் நடத்தி வருகிறார். இந்த சுற்றுப்பயணம் வரும் ஜனவரி 9ஆம் தேதி அன்று புதுக்கோட்டையில் நிறைவு பெறுகிறது. இந்த நிறைவுவிழா பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டமாக நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வருவதையொட்டி, பாஜகவின் உயர்மட்ட குழு ஆலோசனை கூட்டம் சென்னை கிண்டியில் உள்ள தனியார் ஓட்டலில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல், கூட்டணி, தொகுதி பங்கீடு விவகாரம், அண்மையில் தமிழக சட்டபேரவை தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள மத்திய தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் மற்றும் இணை பொறுப்பாளர்கள் தமிழகம் வருகை தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
Nainar Nagenthran: மக்கள் திமுக பக்கமில்லை...
இந்நிலையில், இக்கூட்டத்திற்கு பின் தமிழ்நாடு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று (டிசம்பர் 16) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "மக்கள் யார் பக்கம் இருக்கிறார்கள் என்பதைதான் பார்க்க வேண்டும். திமுகவின் 5 ஆண்டுகால ஆட்சியில் சொத்துவரி உள்ளிட்டவைகள் கடுமையாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மாதம் ஒருமுறை மின்கட்டணம் வசூலிக்கும் முறை அமல்படுத்தப்படும் என வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது, ஆனால் அதை நடைமுறைப்படுத்தவில்லை.
இன்று தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் நடைபெறுகிறது. 10 வயது சிறுமி முதல் 70 வயது முதியவர்கள் வரை யாரும் சாலையில் நடமாட முடியவில்லை. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பொதுக்கூட்டத்தில் 41 பேர் உடல் நசுங்கி உயிரிழந்துள்ளனர். இதையெல்லாம் வைத்துவிட்டு மக்கள் எப்படி அவர்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவார்கள் என்பதை தெரிவிக்கின்றனர். தமிழகத்தில் நாளையே சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றாலும் நாங்கள் தயார்.
Nainar Nagenthran: பிரதமர் அல்லது உள்துறை அமைச்சர்
தேர்தல் பொறுப்பாளர் பியூஸ் கோயல் வெளிநாடு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். அவர் வரும் டிசம்பர் 23ஆம் தேதி தமிழகம் வருவதாக உள்ளது. வரும்போது நாங்கள் நிச்சயமாக தெரிவிப்போம். ஜனவரி 9ஆம் தேதி எனது யாத்திரை நிறைவடைகிறது. பிரதமர் மோடி அல்லது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நிறைவு விழாவில் கலந்து கொள்வார்" என தெரிவித்தார்.
புதுக்கோட்டை நிறைவு விழாவில் மோடி அல்லது அமித்ஷா ஆகியோரில் ஒருவர் பங்கேற்பார்கள் என்பதால், புதுக்கோட்டையில் பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதற்காக இடம் பாஜக மற்றும் காவலதுறை சார்பாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Nainar Nagenthran: புதுக்கோட்டையில் தீவிரம் காட்டும் பாஜகவினர்
திருச்சி - புதுக்கோட்டை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பாலன் நகர் அருகே பள்ளத்தி வயலில் தனியாருக்கு சொந்தமான 62 ஏக்கர் பரப்பளவிலான நயினார் நாகேந்திரன் சுற்றுப்பயணத்தின் நிறைவுவிழா பொதுக்கூட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அந்த இடத்தை இன்று தூய்மைப்படுத்தும் பணி தொடங்கியிருக்கிறது. பொதுக்கூட்டம் நடைபெற தேர்வான பகுதி காவல்துறையின் கட்டுப்பாட்டிற்கு கொண்டுவந்துள்ளது.
20க்கும் மேற்பட்ட வெடிகுண்டு கண்டறியும் நிபுணர்கள் மற்றும் காவல்துறையினர், உளவுத்துறையினர் ஆகியோர் தற்போது இருந்தே பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வெடிகுண்டு கண்டறியும் நிபுணர்கள் மெட்டல் டிக்டேட்டர் உள்ளிட்ட கருவிகளை வைத்து தற்போது சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். விழா நடைபெறும் இடத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் குடியிருக்கும் குடியிருப்புவாசிகளின் பெயர்கள், பின்புலங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் அந்த இடம் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. மேலும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்திற்கு அருகிலேயே பிரதமர் ஹெலிகாப்டரில் வந்து இறங்குவதற்கான ஹெலிகாப்டர் இறங்குதளம் தயாரிப்பது தொடர்பாகவும் காவல்துறையினர் மற்றும் பாஜக நிர்வாகிகள் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
