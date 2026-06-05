/அண்ணாமலை வந்தாச்சு... ரஜினி தேர்தலில் போட்டி? - சூப்பர் ஸ்டார் ரீ-என்ட்ரி!

Annamalai - Rajinikanth, Tamil Nadu Politics: 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் திமுக, அதிமுக என்ற இருப் பெருந்திராவிடக் கட்சிகளுக்கும் பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. ஆனால், அந்த கட்சி தொண்டர்களை விட பெரிய அதிர்ச்சி, ரஜினி ரசிகர்களுக்கு...
ரஜினி 2020ஆம் ஆண்டில் கட்சி தொடங்கி சில நாள்களிலேயே, அடுத்து கொரோனா காரணமாக கட்சியை கலைத்துவிட்டார். விஜய்யின் வெற்றி ரஜினி ரசிகர்களையும், ரஜினியையும் நிச்சயம் பெரியளவில் யோசிக்க வைத்திருக்கும்.
தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு ரஜினி ஸ்டாலினை சந்தித்தது பெரியளவில் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. திமுகவும் அதிமுகவும் இணைந்து ஆட்சியமைக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்திவருவதாக தகவல்கள் கசிந்த நிலையில், இதில் ரஜினியே இரு தரப்பிற்கு இடையே பேசினார் என தகவல்கள் பரவின.
ஆனால், ரஜினி இதை முற்றிலும் மறுத்தார். முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற விஜய் மீது ரஜினிக்கு பொறாமை என பேசப்பட்ட நிலையில், விஜய் தனக்கு பொறாமை இல்லை என்றும் என ரஜினி பேசியிருந்தார்.
விஜய் ஆட்சியமைத்தது தனக்கு ஆச்சர்யம் கலந்த வியப்பையே தந்தது என்றும் நாடு முழுவதும் பலமாக இயங்கும் பாஜகவை எதிர்த்து தனி ஆளாக தமிழ்நாட்டில் வெற்றிபெற்றது பெரிய சாதனை என்றும் ரஜினி பேசியிருந்தார். ரஜினியின் அந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு இன்னும் பல கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தது.
இந்நிலையில், அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து விலகி புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கியிருப்பதன் மூலம் தமிழக அரசியலில் ரஜினி முக்கிய சக்தியாக உருவெடுப்பதற்கான வாய்ப்பையும் உருவாக்கி உள்ளதாக தெரிகிறது.
ஏனென்றால், அண்ணாமலை பாஜகவில் இணைவதற்கு முன்னர், ரஜினி தனது கட்சியில் இணைய அண்ணாமலைக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தார். ஆனால் அண்ணாமலை ரஜினியோடு இணையவில்லை.
ரஜினி அழைப்பும் குறித்தும், ரஜினியின் கட்சியில் இணையாதது குறித்தும் அண்ணாமலை இன்றைய தனது பேச்சில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
"டெல்லியில் ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி 2020ஆம் ஆண்டு பாஜகவில் இணைய வரும்போது, சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் எனக்கு போன் செய்தார்கள். எனக்கும் அவருக்குமான நட்பு, அவருடன் நிறைய பேசியிருக்கிறேன். அவருடைய அரசியல் பாதை எப்படி இருக்க வேண்டும், அப்படின்னு எல்லாம் பேசியிருக்கிறேன்.
அப்போது, ரஜினிகாந்த் என்னை டெல்லியில் இருந்து தமிழகம் திரும்ப வேம்டும். அவருடைய இயக்கத்தில் இணைய வேம்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தார். அதாவது, ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி பாஜகவில் இணைவதற்கு ஒரு நாள் முன்னர் அழைப்பு விடுத்தார்" என பேசியிருந்தார்.
அப்போது தனது முன் மூன்று விஷயங்களே இருந்தது என அண்ணாமலை பேசியிருந்தார். அதில்:
|தமிழ்நாட்டுக்கு எது நல்லது?
|ரஜினி அரசியல் வருவது தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது
|ரஜினிக்கு எது நல்லது?
|கொரோனா காலகட்டத்தில் அவருக்கு இருக்கக் கூடிய உடல்நல பிரச்னைகள் காரணமாக அவர் அரசியலுக்கு வராமல் இருப்பதே நல்லது
|அண்ணாமலைக்கு எது நல்லது?
|பாஜகவில் இணைகிறேன் என பி.எல். சந்தோஷிற்கு வாக்குறுதி கொடுத்தேன். எனவே பாஜகவில் இணைந்தேன்.
தொடர்ந்து அண்ணாமலை, "ரஜினியின் அழைப்பை மறுத்து, அவருடன் இணைய முடியாமல் போனதற்கு அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டேன். அவரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்.
இதை சொல்வது ஏன் என்றால், சில யூகங்களுக்கு எல்லாம் இன்று முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும்தான், இதை சொல்கிறேன். வேறு எந்த காரணமும் இல்லை. இன்றும் ரஜினிகாந்த் மீது பெரும் மதிப்பும் மரியாதையும் வைத்திருக்கூடிய மனிதன் நான்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதன்மூலம், ரஜினியின் உதவி மற்றும் ஆலோசனையின் பேரில் தான் அண்ணாமலை தனிக் கட்சி தொடங்குவதாக பேச்சுகள் கிளம்பியதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். ஆனால், அண்ணாமலை இதை குறிப்பிடுவதன் மூலம் அவருக்கு ரஜினியின் ஆசி இருப்பதை மறைமுகமாக தெரிவித்துள்ளார். இதனால், ரஜினியின் தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் அண்ணாமலையை ஆதரிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.