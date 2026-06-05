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அண்ணாமலை வந்தாச்சு... ரஜினி தேர்தலில் போட்டி? - சூப்பர் ஸ்டார் ரீ-என்ட்ரி!

Annamalai - Rajinikanth : அண்ணாமலை புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கியிருக்கும் நிலையில், தற்போது தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் ரஜினி மீதும் அதிக வெளிச்சம் பாய்ந்துள்ளது. இதன்மூலம், அடுத்து ரஜினியும் தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 05, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:46 PM IST
அண்ணாமலை வந்தாச்சு... ரஜினி தேர்தலில் போட்டி? - சூப்பர் ஸ்டார் ரீ-என்ட்ரி!
Image Credit: Image Credit : Annamalai Rajinikanth | Image Source : X/@Annamalai

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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