பாமகவில் இருந்து அன்புமணி நீக்கம் - இதை செய்ய ராமதாசுக்கு அதிகாரம் இருக்கா?

Ramadoss, Anbumani: பாமக செயல் தலைவர் பதவியில் இருந்து அன்புமணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், எதிர்காலத்தில் கட்சி உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்தும் நீக்கம் என ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளார். அன்புமணியை நீக்க ராமதாஸிற்கு அதிகாரம் இல்லை என பாமக பொதுச்செயலாளர் வடிவேல் ராவணன் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
#BreakingNews | பாமகவில் இருந்து அன்புமணியை நீக்கினார் ராமதாஸ்! #ZeeTamilNews | #Anbumani | #Ramadoss | #PMK pic.twitter.com/qUpDJ4Xauo
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) September 11, 2025
