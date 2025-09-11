English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பாமகவில் இருந்து அன்புமணி நீக்கம் - இதை செய்ய ராமதாசுக்கு அதிகாரம் இருக்கா?

Tamil Nadu News: பாமக அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து அன்புமணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதை செய்வதற்கு ராமதாசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா என்ற கேள்வி அரசியல் களத்தில் எழுந்துள்ளது குறித்து விரிவாக காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 11, 2025, 11:26 AM IST

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 10 புதன்கிழமை : இந்த ராசிகளுக்கு பண அதிர்ஷ்டம் உண்டு
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 10 புதன்கிழமை : இந்த ராசிகளுக்கு பண அதிர்ஷ்டம் உண்டு
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
இன்றைய ராசிபலன் வியாழன் : எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்?
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் வியாழன் : எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்?
மகளிர் உரிமைத் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க புதிய ரேஷன் கார்டை எதிர்பார்க்கும் பெண்கள்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க புதிய ரேஷன் கார்டை எதிர்பார்க்கும் பெண்கள்
பாமகவில் இருந்து அன்புமணி நீக்கம் - இதை செய்ய ராமதாசுக்கு அதிகாரம் இருக்கா?

Ramadoss, Anbumani: பாமக செயல் தலைவர் பதவியில் இருந்து அன்புமணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், எதிர்காலத்தில் கட்சி உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்தும் நீக்கம் என ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளார். அன்புமணியை நீக்க ராமதாஸிற்கு அதிகாரம் இல்லை என பாமக பொதுச்செயலாளர் வடிவேல் ராவணன் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
anbumaniRamadossPMKTamilnaduTamil News

Trending News