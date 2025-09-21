English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரோபோ சங்கர் இறுதி ஊர்வலத்தில்... மனைவி நடனமாடியது தவறா? - விமர்சனங்களுக்கு பதில் இதோ!

Robo Shankar Wife: ரோபோ சங்கரின் இறுதி ஊர்வலத்தில் அவரது மனைவி பிரியங்கா நடனமாடியதற்கு சமூக ஊடகங்களில் சிலர் விமர்சித்த நிலையில், அவை குறித்து தமிழ் பண்பாட்டு ஆய்வாளர் தெரிவித்துள்ள கருத்துகளை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 21, 2025, 01:50 PM IST
  • செப். 18 இரவு ரோபா சங்கர் உயிரிழந்தார்.
  • தலைவர்கள், பிரபலங்கள் அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
  • செப்.19 மாலை அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.

ரோபோ சங்கர் இறுதி ஊர்வலத்தில்... மனைவி நடனமாடியது தவறா? - விமர்சனங்களுக்கு பதில் இதோ!

Robo Shankar Wife Funeral Dance Viral: பிரபல நடிகரும், நகைச்சுவை கலைஞருமான ரோபா சங்கர் (46) கடந்த செப். 18ஆம் தேதி இரவு உயிரிழந்தார். படப்பிடிப்பு தளத்தில் மயங்கி விழுந்ததை தொடர்ந்து சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அவரது உடல்பாகங்கள் செயலிழந்ததை தொடர்ந்து அவர் காலமானார்.

அவரது மறைவு தமிழ்நாட்டையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. அரசியல் தலைவர்கள், பிரபலங்கள், பொதுமக்கள் அவரது மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்தனர். ரோபா சங்கரின் உடல் அவரது சென்னை வளசரவாக்கம் இல்லத்தில் வைக்கப்பட்ட நிலையில், பிரபலங்கள், தலைவர்கள் பலரும் அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர். செப். 19ஆம் தேதி மாலை சென்னை வளசரவாக்கத்தில் உள்ள மின்மயானத்தில் அவரது இறுதிச்சடங்கு நடைபெற்றது, அங்கு அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.

Robo Shankar Wife: துக்கத்தின் உச்சத்தில் நடனமாடிய பிரியங்கா

முன்னதாக, ரோபா சங்கரின் உடல் இறுதி ஊர்வலத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டபோது, ரோபோ சங்கரின் மனைவி பிரியங்கா கதறி அழுதபடி, பெரும் துக்கத்தில் ரோபா சங்கரின் உடலின் முன் நடனமாடினார். யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாதபடி துக்க மனநிலையின் உச்சத்தில் அவரது மனைவி நடனமாடினார். இதை அங்கு சுற்றியிருந்தோர் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டனர், ஊடகங்களும் அவர் நடனமாடும் வீடியோவை பதிவேற்றியிருந்தனர்.

Robo Shankar Wife: விமர்சனமும், பதிலடியும்...

இந்நிலையில், சமூக ஊடகத்தில் பலரும் ரோபா சங்கரின் மனைவி பிரியங்காவை விமர்சித்து கருத்து தெரிவித்திருந்தனர். ஒரு பெண், அதுவும் இறந்தவரின் மனைவி இப்படி நடனம் ஆடலாமா?, இது ஊடக ஈர்ப்புக்கானது என்று பலரும் விமர்சித்து வந்தனர். ஆனால், இந்த விமர்சனங்களுக்கு உடனடியாக பலரும் பதிலடி கொடுத்துள்ளனர். ஒருவர் அவரது துக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதை விமர்சிக்க யாருக்கும் உரிமை கிடையாது என்றும் பிரியங்கா நடனக்கலைஞர் என்றபோது இனி தனது கணவனை பார்க்க முடியாதே என்ற துக்கத்தின் வெளிப்பாடாக நடனமாடியிருக்கிறார் என்றும் இதனால் அவரை விமர்சிப்பது தவறு என்றும் பலரும் கருத்து தெரிவித்திருந்தனர்.

Robo Shankar Wife: 'இவை புரிதலற்ற கேள்விகள்'

இந்நிலையில், இறப்புக்கு நடனமாடுவது குறித்து தமிழ் பண்பாட்டு ஆய்வாளர் தமிழ் காமராசன் ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்திருந்தார். அந்த பேட்டியில், "இறப்புக்கு நடனமாடலாமா...?, ஒரு பெண் நடனமாடலாமா...? என கேட்கிறார்கள். அதுவும் இறந்து போனவரின் மனைவி நடனமாடலாமா? அது ஒரு துக்க வெளிப்பாடாக இருக்குமா என்றெல்லாம் பல்வேறு வகையில் வித்தியாசமாக வித்தியாசமாக கேள்வி கேட்கிறார்கள்.

ஆனால் இவை அனைத்தும் ஒற்றை உணர்விலானது அல்ல. அதாவது, இறப்பில் நடனமெல்லாம் ஆடக்கூடாது என்பது ஒரு மனப்போக்காக இருக்கிறது. மற்றொன்று, இந்த சாவு ஆட்டத்தில் ஆண்கள் மட்டுமே ஆடலாம், பெண்கள் ஆடக்கூடாது என்பது இன்னொரு வாதம். பெண்கள் கூட சில சந்தர்பங்களில் ஆடலாம், ஆனால் இறந்துபோனவரின் மனைவி ஆடக்கூடாது என்பது மற்றொரு வாதம். சமூக ஊடகங்களில் வரும் இந்த கருத்துகளானது, எதார்த்த வாழ்க்கை குறித்தும், தமிழ் பண்பாட்டின் பல்வேறு வகையான வாழ்க்கையை குறித்தும் புரிதல் இல்லாமல், ஒற்றைப்படையான பண்பாட்டு உணர்வில் இருந்து எழக்கூடிய கேள்வி என தோன்றுகிறது. 

Robo Shankar Wife: 'இதை ஏற்க மனத்தயக்கம் இருக்கிறது'

வெளிப்படையாக சொன்னால் இறப்பு சடங்கில் நடனமாடக்கூடியது கீழ் ஜாதி மக்களுக்கே இருக்கிறது, உயர் ஜாதி மக்களுக்கு இல்லை என கூறுகிறார்கள். அதில் சிறு உண்மையும் இருக்கிறது. இங்கு அனைவரும் ஒரு மொழி பேசினாலும் கூட, ஒரே மாதிரியான இறப்பு சடங்குகள் கூட தமிழ் சமூகத்தில் இல்லை. சாதாரண மக்கள் இறப்பில் நடனமாடுகிறார்கள், ஆனால் அவர்களின் பண்பாட்டை அங்கீகரிப்பதற்கும், ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் இங்கு பெரிய மனத்தயக்கம் இருக்கிறது. அப்படி ஒரு பண்பாடு இருக்கிறது, பண்பாட்டின் ஒரு பகுதி என ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள். இதனால்தான் இந்த கேள்விகள் எழுகின்றனர். 

இதற்கு முன்னால், ஒரு பரதநாட்டிய கலைஞர் காலமானார், அப்போது அவரது இறுதிச்சடங்கில் சீடர்கள் அதாவது பெண்கள், பரதநாட்டியம் ஆடினார்கள். தோழர் கோவை ஈஸ்வரன் உயிரிழந்தபோது, சென்னை கண்ணமாப்பேட்டை சுடுகாட்டில் பெண்கள்தான் தோளில் சுமந்து அவரை அடக்கம் செய்தார்கள். இது அரசியல் ரீதியானதாகவும் இருக்கலாம், அரசியல் பண்பாடு கலந்ததாக இருக்கிறது.

Robo Shankar Wife: பண்பாடும், புதிய சமய வழிகளும்...

நமது பழமையான பண்பாட்டிலேயே, நமது சங்க இலக்கியங்களிலேயே இப்படியான சடங்குகள் குறித்த குறிப்புகள் இருக்கின்றன. தற்போதைய உருவாகி உள்ள சமய புதிய போக்குகளிலும் இது பார்க்க முடிகிறது. இறப்புக்காக அழக்கூடாது என்பதை பலரும் முக்கியமாக சொல்கிறார்கள். வள்ளலார், அய்யா வைகுண்டர் ஆகிய புதிய சமய வழிகளில் இறப்புக்கு அழக்கூடாது என பலரும் சொல்கிறார்கள். அதாவது, இறப்புகள் இயற்கையானது அல்லது இறைவனிடம் திரும்பிச் செல்கிற ஒன்று, அதற்காக அழக்கூடாது என சொல்கிறார்கள். ஆசீவர்கள் என்ற பழைய தத்துவ பிரிவினர் இருந்தார்கள். அவர்கள் இறப்பு போன்றவற்றை சடங்குகள், பாடல்கள் வழியாகதான் எதிர்கொண்டார்கள். பௌத்த, ஜைன இலக்கியங்களில் இதுகுறித்த குறிப்புகள் உள்ளன.

Robo Shankar Wife: இறுதியாக இருக்கக் கூடியது...

ஒரு கட்டுக்கடங்காத தூக்கம், பெரும் இழப்பு, ஏதும் செய்ய முடியாத கையறு நிலையில் என்ன செய்ய முடியும்...? ஏதும் செய்ய முடியாத கையறு நிலையில் மனிதர்களிடம் இறுதியாக இருக்கக்கூடியது நடனம், இசை, பாட்டு போன்றவைதான். அதுதான் அவர்களை ஆறுதல்படுத்தும்.

ரோபா சங்கர் குடும்பத்தை பொருத்தவரை, அவர்தான் நகைச்சுவை கலைஞராக, நடனக் கலைஞராக, பலகுரல் பேசக்கூடிய கலைஞராக பொதுமேடைகளில் முதல் தலைமுறையாக அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளார். அவர் அதற்காக கடினமாக உழைத்து இந்த இடத்தை அடைந்துள்ளார். ஆனால் அவர் சிறு வயதிலேயே மறைந்தது அவரது குடும்பத்தாருக்கு பெரும் இழப்பு. இழப்பை ஈடுகட்ட அவர்களால் என்ன செய்ய முடியும்? பலரும் இரங்கல் தெரிவித்திருப்பார்கள், இதையெல்லாம் கடந்து அவர்கள் இழப்பை அவர்களுடைய வழியில் வெளிப்படுத்துகிறார்கள்.

Robo Shankar Wife: விமர்சிப்பது சரியல்ல...

அவர்களை சுற்றி அத்தனை கேமராக்கள் இருந்தும் கூட அவர்கள் தங்களின் வழியில் அதை வெளிப்படுத்திக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் ஊடகங்களை ஈர்ப்பதற்காக, தங்கள் மீது கவனம் பெறுவதற்காக அதை செய்கிறார்கள் என சொல்வது தவறான போக்கு" என அவர் விவரித்தார்.

About the Author
Robo ShankarPriyanka Robo shankarChennaiTamil NewsTamilnadu

