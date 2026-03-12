English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு பாதுகாப்பானதா? அடுத்தடுத்து அரங்கேறிய 3 கொடூர சம்பவங்கள்

பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு பாதுகாப்பானதா? அடுத்தடுத்து அரங்கேறிய 3 கொடூர சம்பவங்கள்

Sexual Murders In Tamil Nadu: தமிழ்நாட்டில் பாலியல் வன்கொடுமை, கொலை, கொள்ளை என நாளுக்கு நாள் குற்றச் சம்பவங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 12, 2026, 07:33 PM IST
  • தமிழ்நாட்டில் அடுத்தடுத்து பாலியல் வன்கொடுமைகள் அரங்கேறி வருகின்றன
  • சமீபத்தில் தூத்துக்குடியில் 17 வயது பெண் ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்
  • இது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அரங்கேறுவதால் பெண்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சம் நிலவுகிறது

பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு பாதுகாப்பானதா? அடுத்தடுத்து அரங்கேறிய 3 கொடூர சம்பவங்கள்

Sexual Murders In Tamil Nadu: தமிழ்நாட்டில் பாலியல் வன்கொடுமை, கொலை, கொள்ளை என நாளுக்கு நாள் குற்றச் சம்பவங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. 

சமீபத்தில் தமிழகத்தில் உலுக்கிய பாலியல் கொலைகள் 

1) தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே வேடநத்தம்  சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி ஒருவர் நேற்று (மார்ச் 11) ஆடைகள் களைந்த நிலையில் சடலாமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, உடல் துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

2) செங்கல்பட்டு ஆருகே மதுராந்தகம் பகுதியில் 14 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, இரவு முழுவதும் காட்டு பகுதியில் தவித்த நிலையில், காலையில் சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தூரம் காவல் நிலையத்தை நோக்கி நடந்தே வந்திருக்கிறார். 

3) கிருஷ்ணகிரியில் 75 வயது மதிக்கத்தக்க முதியவரை கொன்றுவிட்டு, அவரது மனைவி முதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. 

தென் மாவட்ட சம்பவங்கள் 

திருநெல்வேலி மாவட்டம், நாங்குநேரியில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு சின்னத்துரை என்ற பள்ளி மாணவனை சக மாணவர்களே வீடு புகுந்து வெட்டிய சம்பவம் எவராலும் மறக்க முடியாத ஒரு கொடூரமாக மாறியது. சமீபத்தில் கூட, அதே நாங்குநேரி அருகே போதையில் ஒரு கும்பல் டீ கடையில் இருந்தவர்களை சரமாரியாக வெட்டியது. இந்த சம்பவத்தில் 2 பேர் உயிரிழந்தனர். 

அதுமட்டுமல்லாமல், பள்ளி படிக்கும் மாணவர்கள் தனது பள்ளிக்கூடத்திற்கே அரிவாள் கொண்டு செல்வது, சக மாணவர்களுக்கு சாதி ரீதியாக மோதலில் ஈடுபவது என தென் மாவட்டங்களில் சாதி மோதல்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. 

இந்த சம்பவங்களுக்கு எதிர்கட்சியினரும் தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் தவெக தலைவர் விஜய், தமிழ்நாடு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பானதா என்ற கேள்வியை எழுப்பி, பாலியல் சம்பவங்கள் மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் நடக்கும் கொலை குற்றங்களை சுட்டிக்காட்டி தனது கண்டத்தை தெரிவித்து இருக்கிறார். 

தவெக தலைவர் விஜய் கண்டனம் 

தங்களது கல்லாப்பெட்டி கூட்டணியைத் தக்க வைப்பதில் மட்டுமே முழு கவனத்தையும் செலுத்தும் முதலமைச்சர் அவர்களே, தமிழகத்தில் பெண்களுக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்குமான பாதுகாப்பு எங்கே?

தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளத்தில் 17 வயது சிறுமி இயற்கை உபாதை கழிக்கச் சென்ற இடத்தில், வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, உடல் துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்டு சடலமாக மீட்கப்பட்ட செய்தி நெஞ்சைப் பதற வைக்கிறது. இதனால் அவரின் பெற்றோர் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் பெரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மதுராந்தகம் அருகே, 14 வயதுச் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, இரவு முழுவதும் காட்டுப் பகுதியில் பரிதவித்து, காலையில் 10 கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்தே வந்து காவல் நிலையத்தை அடைந்திருக்கிறார். பாதிக்கப்பட்ட அந்தச் சிறுமியின் மனநிலையை எண்ணிப் பார்த்தால், மீள முடியாத துயருக்கு ஆளாகும் நிலையே நமக்கு மிஞ்சுகிறது. 

சில நாட்களுக்கு முன்பு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலும் பெண்குழந்தை வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுக் கொல்லப்பட்ட கொடூர ரணமே இன்னும் ஆறவில்லை.

மேலும், நாங்குநேரி, சிவகங்கை, மானாமதுரை பகுதிகளில் நடந்த அரிவாள் வெட்டு. ஒருபாவமும் அறியாதோர் மீதும் நடந்த கண்மூடித்தனமான வெறியாட்டம். நாமக்கல்லில் 7 வயது அறியாச் சிறுமி கடத்தப்பட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை.

மானாமதுரையில் காவல் துறையால் கைது செய்யப்பட்ட ஒருவர் கொடூரமாகத் தாக்கப்பட்டு, காவல் மரணம். சென்னை காசிமேட்டில் இளம்பெண்ணை வயிற்றிலும் சொல்லொணா இடத்திலும் எட்டி உதைத்த திமுக நிர்வாகி. கிருஷ்ணகிரியில் 70 வயது முதியவரைக் கொன்றுவிட்டு அவரது 60 வயது மனைவிக்கும் பாலியல் வன்கொடுமை. சென்னை திரிசூலத்தில் இரட்டைக் கொலை.

உணவில் பல்லி 

கோவை அரசுப் பள்ளியில் பல்லி விழுந்த உணவைச் சாப்பிட்டு 43 மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி, உணவுப் பாதுகாப்பில் அலட்சியம்.

திமுக கூட்டணிக் கட்சியான காங்கிரஸ் தலைவர் ப. சிதம்பரம் மற்றும் அக்கட்சியின் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் அலுவலகத்தின் மீது மண்ணெண்ணெய் குண்டு வீச்சு எனக் கடந்த ஒன்றரை வாரத்திற்குள் மட்டும் பாதுகாப்பில் அலட்சியமும், எண்ணற்ற வன்முறைச் சம்பவங்களும் நிகழ்ந்துள்ளன.

இந்தச் சம்பவங்கள், ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களின் மனங்களையும் உலுக்கி எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றன. ஒன்றரை வாரத்திற்கு உள்ளாகவே தமிழகத்தை உலுக்கி எடுக்கும் நிகழ்வுகள் இவ்வளவு என்றால் இந்தத் தி.மு.க. ஆட்சியின் ஐந்தாண்டுகளைக் கணக்கிட்டால் எவ்வளவு இருக்கும்?

பொதுமக்களுக்குப் பாதுகாப்பில்லை. பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பில்லை. குழந்தைகளுக்குப் பாதுகாப்பில்லை. முதியோர்களுக்குப் பாதுகாப்பில்லை. இளைஞர்களுக்குப் பாதுகாப்பில்லை. இப்படி பாதுகாப்பு என்பதே தமிழ்நாட்டில் எங்கும் இல்லை என்ற நிலை.

இதையெல்லாம் பார்த்துக்கொண்டு முதலமைச்சரால் எப்படி மௌனமாக இருக்க முடிகிறது? தமிழகம் முழுவதும் பச்சிளம் குழந்தைகள் முதல் பாட்டிகள் வரை அனைத்துத் தரப்புப் பெண்களும் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாவதும், கொலை செய்யப்படுவதும் தினம் தினம் நடந்து வருகிறது.

இப்படி ஒரு ஆட்சி தேவையா? 

தன்னுடைய ஆட்சியில் தமிழகமே பெரும் கொடுமைக்கு உள்ளாகி இருப்பதைக் கண்டுகொள்ளாமல், தங்களது கல்லாப்பெட்டி கூட்டணியைத் தக்க வைப்பதில் மட்டுமே முழு கவனத்தையும் செலுத்தி வரும் முதலமைச்சர் அவர்களே, தமிழகத்தில் பெண்களுக்கும், பெண் குழந்தைகளுக்குமான பாதுகாப்பில் கவனம் செலுத்தாதது ஏன்?

இப்படி ஒரு ஆட்சி தேவையா? என மக்கள் கேள்வி எழுப்பத் தொடங்கிவிட்டனர். சட்டம் ஒழுங்கைக் காப்பதிலும், பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிப்பதிலும் கடமை தவறிய, பொறுப்பற்ற, முழுவதுமாகத் தோல்வி அடைந்த திமுக அரசை வீட்டுக்கு அனுப்ப, தமிழக மக்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர் என தனது கண்டனத்தை தெரிவித்திருக்கிறார். 

Tamil nadu Women Safety vijay Sexual assault

