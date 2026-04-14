இலவச மின்சாரம் முடிவுக்கு வருகிறதா? புதிய மின்சாரத் திட்டம்.. சிபிஎம் ராமகிருஷ்ணன் எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu Today News: கும்பகோணத்தில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய குழு உறுப்பினர் ராமகிருஷ்ணன், பாஜக மற்றும் அதிமுக கூட்டணிகளைச் சாடிப் பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ராமகிருஷ்ணனின் இந்தப் பேச்சு தற்போது சமூக வலைதளங்களில் திமுக மற்றும் இடதுசாரி கூட்டணித் தொண்டர்களால் வைரலாக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
விவசாயிகளின் இலவச மின்சாரம் பறிபோகிறதா?
ராமகிருஷ்ணனின் பேச்சில் மிக முக்கியமான அம்சமாக இலவச மின்சாரம் குறித்த அவர் பேசியது பார்க்கப்படுகிறது. 1989-ல் மறைந்த முதல்வர் கருணாநிதியால் கொண்டுவரப்பட்ட விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரத் திட்டம், தமிழக விவசாயத்தின் உயிர்நாடி.
ஆனால் புதிய மின்சார சட்டத் திருத்தத்தின் மூலம், இந்த இலவச மின்சாரத் திட்டத்தைச் சிதைக்க மத்திய பாஜக அரசு முயல்வதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். மின்சாரத் துறையைத் தனியாருக்குத் தாரை வார்க்கவே இத்தகைய திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படுவதாகவும், இது அமலானால் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.
மூப்பனார் இருந்திருந்தால் அடித்திருப்பார்" - ஜி.கே.வாசன் மீது விமர்சனம்
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருப்பதை ராமகிருஷ்ணன் கடுமையாகச் சாடினார். தஞ்சை மண்ணின் மைந்தரான ஜி.கே.வாசன், விவசாயிகளுக்கு எதிரான பாஜகவுடன் கை கோர்த்திருப்பதை அவரது தந்தை ஜி.கே.மூப்பனார் உயிரோடு இருந்திருந்தால் ஒருபோதும் அனுமதித்திருக்க மாட்டார். நிச்சயம் மகனை அடித்திருப்பார் என்று ஆவேசமாகப் பேசினார்.
தமாகாவை பாஜகவிடம் அடகு வைத்துவிட்டதாகக் கூறிய அவர், குறைந்தபட்சம் அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்திலாவது போட்டியிட்டிருக்கலாம். ஆனால் தாமரை சின்னத்தில் நிற்பது வேதனையானது என்றார்.
எடப்பாடி பழனிசாமிக்குச் சாட்டையடி: சட்டம் - ஒழுங்கு குறித்துக் கேள்வி
தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்துப் பேச அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்குத் தார்மீக உரிமை இல்லை என்று ராமகிருஷ்ணன் குறிப்பிட்டார். சாத்தான்குளம் விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், தந்தை-மகன் மரணத்தை வெறும் 'மூச்சுத்திணறல்' என்று மூடி மறைக்கப் பார்த்த அரசு அதிமுக அரசு. ஆனால் நீதிமன்றம் 9 பேருக்குத் தூக்குத் தண்டனை வழங்கி உண்மையை நிலைநாட்டியதைச் சுட்டிக்காட்டினார்.
அதேபோல தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தில் 13 பேர் பலியான ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தைத் "டிவியில் பார்த்துதான் தெரிந்துகொண்டேன்" என்று கூறிய எடப்பாடியின் பொறுப்பற்ற பதிலை அவர் மீண்டும் நினைவுபடுத்தினார்.
தமிழக அரசியல் வரைபடத்தில் அதிமுக காணாமல் போகும்!
இந்தத் தேர்தலுக்குப் பிறகு அதிமுக மற்றும் தமாகா ஆகிய கட்சிகள் தமிழக அரசியல் வரைபடத்திலிருந்தே காணாமல் போய்விடும் என்று கூறிய ராமகிருஷ்ணன், சமூக நீதி மற்றும் மாநில உரிமைகளைக் காக்க உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு வாக்களிக்குமாறு பொதுமக்களைக் கேட்டுக்கொண்டார்.
கும்பகோணம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் சாக்கோட்டை க.அன்பழகனை மாபெரும் வெற்றியைப் பெறச் செய்வதன் மூலம், பாஜக - அதிமுக கூட்டணிக்குத் தகுந்த பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்றும் அவர் தனது உரையில் வலியுறுத்தினார்.
தமிழக விவசாயிகளின் 'உயிர்நாடி': இலவச மின்சாரம் ஒரு பார்வை
தமிழகத்தில் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்கும் திட்டம் முதன்முதலில் 1989-90 ஆம் ஆண்டு அன்றைய முதல்வர் மு. கருணாநிதி அவர்களால் தொடங்கப்பட்டது. விவசாய உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்கவும், விவசாயிகளின் பொருளாதாரச் சுமையைக் குறைக்கவும் இத்திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது.
தமிழகத்தில் தற்போது சுமார் 23 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாய மின் இணைப்புகள் உள்ளன. 2021-2026 காலகட்டத்தில் மட்டும் சுமார் 1.70 லட்சம் புதிய இலவச மின் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. விவசாயப் பயன்பாட்டிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மின்சாரத்திற்கு எவ்விதக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுவதில்லை.
மேலும் படிக்க - TNPSC சிலபஸ் அப்டேட்: புதிய பாடநூல்கள் விற்பனை தொடக்கம்! தேர்வர்கள் கவனத்திற்கு
மேலும் படிக்க - இலவச 3 LPG சிலிண்டர், கல்விக் கடன் ரத்து - பாஜகவின் 27 முக்கிய வாக்குறுதிகள் இதோ!
மேலும் படிக்க - தாறுமாறாக உயரும் தங்கம் விலை! கிராமுக்கு 160 ரூபாய் உயர்ந்தது...
விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரத் திட்டம் குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. தமிழகத்தில் விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரத் திட்டம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது?
தமிழகத்தில் விவசாயிகளுக்குப் பாதிப்பின்றி விவசாயம் செழிக்க, 1989-90 ஆம் ஆண்டு அன்றைய முதல்வர் மு. கருணாநிதி அவர்களால் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இலவச மின்சாரத் திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
2. மத்திய அரசின் புதிய மின்சாரத் திருத்தச் சட்டத்தால் இலவச மின்சாரத்திற்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படும்?
புதிய சட்டத் திருத்தத்தின்படி, மின்சார விநியோகத்தைத் தனியார்மயமாக்கவும், இலவசங்களுக்குப் பதிலாக நேரடி மானிய முறையை (DBT) கொண்டு வரவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதனால், எதிர்காலத்தில் விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரம் ரத்து செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
3. தற்போது தமிழகத்தில் எத்தனை விவசாய மின் இணைப்புகள் உள்ளன?
தமிழகத்தில் தற்போது சுமார் 23 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாய மின் இணைப்புகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. கடந்த 2021 முதல் 2026 வரையிலான காலக்கட்டத்தில் மட்டும் கூடுதலாக 1.70 லட்சம் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
4. இலவச மின்சாரத் திட்டத்தைப் பாதுகாக்கத் தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு என்ன?
மத்திய அரசின் மின்சார சட்டத் திருத்தங்களுக்குத் தமிழக அரசு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமான இலவச மின்சாரத் திட்டம் எக்காரணம் கொண்டும் கைவிடப்பட மாட்டாது என்பதில் மாநில அரசு உறுதியாக உள்ளது.
