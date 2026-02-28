குறிவைக்கப்படுகிறாரா தவெக தலைவர் விஜய்? கழுத்தை சுற்றும் பாம்பு!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் அவருக்கு சோதனையாக அவரது குடும்பமே அமைந்துள்ளது. விஜய்யின் மனைவியான சங்கீதா விவாகரத்து கோரி செங்கல்பட்டு குடும்ப நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ள சம்பவம், பலரையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது. இது திரை உலகை தாண்டி தமிழக மக்கள் மத்தியில் பேசு பொருளாக மாறி உள்ளது. 27 ஆண்டுகளாக ஒன்றாக வாழ்ந்து வந்த விஜய்யும் சங்கீதாவும் திருமண வாழ்க்கையை முறித்துக் கொள்ள முடிவு செய்துள்ளார். இதனால் அவருடைய ரசிகர்களும் சோகத்தில் உள்ளனர். இந்நிலையில் எதற்காக விவாகரத்து செய்கிறேன் என்று சங்கீதா முன்வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் தான் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளன.
மேலும் படிக்க | சென்னைக்கு விடிவுகாலம்... வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் எப்போது முதல்? வந்தாச்சு அறிவிப்பு
விஜய் மற்றும் சங்கீதா
விஜய் மற்றும் சங்கீதா இருவரும் 1999 ஆம் ஆண்டு காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். விஜயின் மனைவி சங்கீதா லண்டனை சேர்ந்தவர் ஆவார். இவர்களுக்கு ஜேசன் சஞ்சய் என்ற மகனும், திவ்யா என்ற மகளும் உள்ளனர். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இருவரும் பிரிந்து இருப்பதாக செய்திகள் வந்தது. இதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக சங்கீதா தற்போது விவாகரத்து மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். வெறும் விவாகரத்து பெறாமல் அந்த மனுவில் தனது கணவர் விஜய்க்கும், பிரபல நடிகை ஒருவருக்கும் திருமணத்தை மீறிய உறவு இருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்துள்ளார்.
இது தான் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டு இவை குறித்து எனக்கு தெரியும் என்றும், அந்த உறவை கைவிடுவதாக விஜய் உறுதியளித்தார் என்றும் சங்கீதா குறிப்பிட்டுள்ளார். இருப்பினும் அந்த நடிகையுடன் பொது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றதாகவும், தொடர்ச்சியான புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளதாகவும், இவை தனக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியதாகவும் சங்கீதா தெரிவித்துள்ளார். இதன் காரணமாக தான் விவாகரத்து முடிவை எடுத்ததாகவும் அந்த மனுவில் தெரிவித்துள்ளார். இருவர் தரப்பிலும் பல்வேறு பேச்சு வார்த்தைகள் நடந்தும், சுமுகமான முடிவு எட்டப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
அரசியல் சதியா?
விஜய் இந்த விவாகரத்து வழக்கில் ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி ஆஜராக வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்நிலையில் விவாகரத்து வழக்கின் பின்னணியில் மிகப்பெரிய அரசியல் சதி இருப்பதாக விஜயின் ஆதரவாளர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில் விஜய் மக்களை சந்தித்து வரும் நிலையில், அவருக்கு முட்டுக்கடை போடுவதற்காக வேண்டுமென்றே தேர்தல் நேரத்தில் இந்த விவகாரத்து வழக்கை அவரது மனைவி பதிவு செய்துள்ளார் என்று குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகிறது. விஜய்க்கு பெண்கள் மத்தியில் நல்ல மதிப்பு உள்ள நிலையில் அதை கெடுப்பதற்காகவே இது போன்று நடைபெறுவதாகவும் தவெக தொண்டர்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். விஜய் இதற்கு சரியான பதில் கொடுப்பார் என்றும், தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை சரி முறியடிப்பார் என்றும் விஜயன் ரசிகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | சென்னை மக்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்... அண்ணா சாலை புதிய பாலம் ரெடி - எப்போது திறப்பு?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ