விஜய்யின் ஜாக்பாட் திட்டம்: குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2500 உரிமைத் தொகை சாத்தியமா?

சென்னை: விஜய்யின் இந்தத் திட்டங்கள் அனைத்தும் மிகவும் கவர்ச்சிகரமானவை. ஆனால் இவை அனைத்தையும் செயல்படுத்த பல லட்சம் கோடி நிதி தேவைப்படும். "இலவசங்கள் மற்றும் நலத்திட்டங்களுக்கான நிதியைத் தமிழகத்தின் பட்ஜெட்டில் எப்படிச் சமாளிக்கப் போகிறார்கள்?" என்பதுதான் தற்போதைய அரசியல் விமர்சகர்களின் மிகப்பெரிய கேள்வியாக உள்ளது. ஊழலற்ற வெளிப்படையான நிர்வாகம் மூலம் கசிவுகளைத் தடுத்தாலே நிதியைத் திரட்ட முடியும் என்பது த.வெ.க-வின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. எனவே விஜய்யின் 'மெகா' திட்டங்களுக்கு முட்டுக்கட்டையாக நிற்கும் 5 பெரும் சவால்கள் என்ன என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை விஜய் தொடங்கியுள்ளார். "சொன்னதைச் செய்வோம்" என்ற நம்பிக்கையில் மக்கள் அவருக்குப் பெரும் ஆதரவை வழங்கியுள்ளனர். ஆனால் தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளைச் செயல்படுத்தும் போது, ஒரு முதல்வராக விஜய் சந்திக்கப்போகும் சவால்கள் சாதாரணமானவை அல்ல. நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டும் அந்த முக்கிய சிக்கல்கள்.
1. நிதி நெருக்கடி: கஜானா காலியாக இருக்கிறதா?
தமிழகத்தின் தற்போதைய கடன் சுமை பல லட்சம் கோடிகளாக உள்ளது. இந்தச் சூழலில் விஜய்யின் திட்டங்களுக்குத் தேவைப்படும் நிதி மலைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. அதாவது ரூ.2,500 உரிமைத் தொகையை சுமார் ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு வழங்க ஆண்டுக்குச் சுமார் ரூ.30,000 கோடிக்கும் மேல் தேவைப்படும். 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் மற்றும் 6 இலவச சிலிண்டர்கள் அரசுக்குக் கூடுதல் நிதிச் சுமையை உருவாக்கும். டாஸ்மாக் படிப்படியாகக் குறைக்கப்படும் என்று ஒருபுறம் சொன்னால், மாநிலத்தின் முக்கிய வருவாய் ஆதாரம் பாதிக்கப்படும். மாற்று வருவாய் வழிகளைக் கண்டறிவதே விஜய்யின் முதல் சவாலாக இருக்கும்.
|திட்டம்
|தவெக வாக்குறுதி
|மாதாந்திர உரிமைத் தொகை
|குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,500 உரிமைத் தொகை
|இலவச சிலிண்டர்
|ஆண்டுக்கு 6 எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர்கள் இலவசம்
|திருமண உதவி
|ஏழைப் பெண்களுக்குத் திருமண உதவியாக ஒரு சவரன் தங்கம் மற்றும் பட்டுச்சேலை
|குழந்தை பிறப்பு
|அரசு மருத்துவமனையில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்குத் தங்க மோதிரம் பரிசு
|இலவசப் பயணம்
|அரசுப் பேருந்துகளில் பெண்களுக்கான கட்டணமில்லாப் பயணம் தொடர்ந்து நீடிக்கும்
2. நிர்வாகச் சிக்கல்கள் மற்றும் அதிகார வர்க்கம்
புதிய கட்சி என்பதால், அனுபவம் வாய்ந்த நிர்வாகிகளின் பற்றாக்குறை ஒரு சவாலாக அமையலாம். பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) செயல்படுத்துவது என்பது மாநிலப் பட்ஜெட்டில் மிகப்பெரிய ஓட்டையை உருவாக்கும் எனப் பொருளாதார வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். "லஞ்சமற்ற ஆட்சி" என்று சொல்வது எளிது, ஆனால் அடிமட்டம் வரை பரவியுள்ள ஊழலை ஒழிக்க வலுவான சட்டங்களும், அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பும் தேவை. இதில் விஜய் காட்டும் உறுதிப்பாடுதான் அவரது வெற்றியின் அளவுகோல்.
அரசு ஊழியர்களின் நீண்டகாலக் கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) மீண்டும் கொண்டு வருவது குறித்துப் பரிசீலிக்கப்படும் எனத் த.வெ.க உறுதி அளித்துள்ளது. மேலும், 5 ஆண்டுகள் பணி முடித்த ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள் மற்றும் ஓய்வு பெறும்போது ரூ.15 லட்சம் நிதி வழங்கப்படும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
|திட்டம்
|தவெக வாக்குறுதி
|காப்பீடு
|ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூ.25 லட்சம் வரை மருத்துவக் காப்பீடு
|முழு உடல் பரிசோதனை
|ஆண்டுக்கு ஒருமுறை அரசுச் செலவில் இலவச முழு உடல் பரிசோதனை
|நவீன மருத்துவமனைகள்
|அரசு மருத்துவமனைகள் அனைத்தும் உலகத்தரம் வாய்ந்த நவீன வசதிகளுடன் மாற்றப்படும்
|போதை இல்லா தமிழ்நாடு
|தமிழகத்தை முழுமையாகப் போதைப் பொருட்கள் இல்லாத மாநிலமாக மாற்ற விசேஷப் படை
3. 75% இட ஒதுக்கீடு - சட்ட ரீதியான சிக்கல்கள்
தனியார் துறையில் 75% வேலைவாய்ப்புகள் தமிழர்களுக்கே என்ற அதிரடி அறிவிப்பு, இளைஞர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றாலும் சட்ட ரீதியாகப் பலவீனமானது. ஏற்கனவே ஹரியானா, ஆந்திரா போன்ற மாநிலங்களில் கொண்டு வரப்பட்ட இத்தகைய சட்டங்களை நீதிமன்றங்கள் ரத்து செய்துள்ளன. சென்னை போன்ற ஒரு சர்வதேசத் தொழில் மையத்தில், இத்தகைய கட்டுப்பாடு முதலீடுகளைப் பாதிக்குமா என்ற அச்சம் தொழிலதிபர்களிடையே உள்ளது.
|திட்டம்
|தவெக வாக்குறுதி
|வேலையில்லாத் திண்டாட்டம்
|வேலை தேடும் பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ.4,000 உதவித்தொகை
|இன்டர்ன்ஷிப்
|5 லட்சம் இளைஞர்களுக்குச் சம்பளத்துடன் கூடிய பயிற்சி வாய்ப்புகள்
|அரசு வேலை
|அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 5 லட்சம் புதிய அரசுப் பணியிடங்கள் உருவாக்கப்படும்
|தொழில் கடன்
|சுயதொழில் தொடங்க ரூ.25 லட்சம் வரை எளிய முறையிலான கடன் உதவி
|தமிழர்களுக்கே முன்னுரிமை
|தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் தமிழக இளைஞர்களுக்கு மட்டுமே 100% முன்னுரிமை
4. மத்திய அரசுடனான உறவு மற்றும் கூட்டாட்சி தத்துவம்
தமிழகத்தின் பல திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசின் நிதி மற்றும் ஒத்துழைப்பு அவசியம். ஜிஎஸ்டி (GST) இழப்பீடு, மாநில உரிமைகள் மற்றும் மொழிக் கொள்கை போன்றவற்றில் மத்திய அரசுடன் இணக்கமாகவும் அதேசமயம் உரிமைகளை விட்டுக்கொடுக்காமலும் செயல்படுவது விஜய்க்கு ஒரு 'ராஜதந்திர' சோதனையாக இருக்கும். நீட் (NEET) தேர்வு விலக்கு போன்ற உணர்வுப்பூர்வமான விவகாரங்களில் முந்தைய அரசுகளைப் போலவே இவரும் முட்டுக்கட்டைகளைச் சந்திக்க நேரிடும்.
|திட்டம்
|தவெக வாக்குறுதி
|குடியிருப்புப் பள்ளிகள்
|தமிழகத்தின் 100 இடங்களில் காமராஜர் தர குடியிருப்புப் பள்ளிகள் (Residencial Schools) அமைக்கப்படும்
|கல்விக் கடன்
|உயர்கல்வி பயில மாணவர்களுக்கு எந்தவித பிணையமும் (Security) இன்றி ரூ.20 லட்சம் வரை கடன்
|AI பயிற்சி
|போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் இலவசப் பயிற்சி
|பள்ளிப் படிப்பு
|உறுதி வறுமையால் பள்ளிப் படிப்பைப் பாதியில் நிறுத்துவதைத் தடுக்க, பெற்றோர்களுக்குப் பொருளாதார உதவி
5. கூட்டணி அரசியல் மற்றும் எதிர்கட்சிகளின் அழுத்தம்
த.வெ.க தனிப்பெரும் கட்சியாக (Single Largest Party) பெரும்பான்மை பெறாததால், கூட்டணி கட்சிகளின் நிபந்தனைகளுக்குக் கட்டுப்பட வேண்டிய சூழல் உருவாகி உள்ளது. இது விஜய்யின் தனித்துவமான கொள்கைகளில் சமரசம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தை ஏற்படுத்தும். பல ஆண்டுகளாக அரசியலில் ஊறிய திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய பலமான எதிர்கட்சிகளின் விமர்சனங்களையும், போராட்டங்களையும் அன்றாடம் சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும்.
|திட்டம்
|தவெக வாக்குறுதி
|MSP உயர்வு
|நெல்லுக்கு ரூ.3,500 மற்றும் கரும்புக்கு ரூ.4,500 என ஆதார விலை அதிரடியாக உயர்வு
|மீனவர்கள்
|மீன்பிடித் தடைக்கால நிவாரணம் ரூ.27,000-ஆக உயர்வு மற்றும் நிரந்தர வீடுகள் கட்டித் தரப்படும்
