English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
சந்திரமுகியாக மாறிய விஜய்?.. பின்னணியில் பிஜேபி? உண்மையை உடைத்த மூத்த பத்திரிகையாளர்

TVK Vijay Political Strategy: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் குறித்த எக்ஸிட் போல் மற்றும் அதில் விஜய்யின் தவெக குறித்து எழுப்பப்படும் கேள்விகள் பற்றிய விரிவான அலசல். சசிகலா, அதிமுக, மற்றும் பிஜேபி கூட்டணி பற்றிய திரைமறைவு அரசியல் கணக்குகள் என்ன? விரிவான அலசல்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : May 1, 2026, 12:08 PM IST

சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு முடிந்துள்ள நிலையில், பல்வேறு ஊடகங்களின் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் (Exit Polls) வெளியாகி அரசியல் களத்தை அதிரவைத்துள்ளன. குறிப்பாக இந்தியா டுடே - ஆக்சிஸ் மை இந்தியா கணிப்பு, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) 98 முதல் 120 இடங்கள் வரை பிடித்து ஆட்சியைத் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக மாறும் என்று கூறியுள்ளது. இது ஒருபுறம் விவாதத்தைக் கிளப்பினாலும், மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் முன்வைக்கும் தர்க்கங்கள் முற்றிலும் வேறாக உள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

பிஜேபியின் 'பி' டீமா..விஜய் ? சந்திரமுகி உருவகமும் அரசியலும்

பத்திரிகையாளர் தாமோதரன் பிரகாஷ் முன்வைக்கும் முக்கியமான குற்றச்சாட்டு, விஜய் ஆரம்பத்திலிருந்தே பிஜேபியின் நிழல் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுகிறார் என்பதுதான். "முழுசாக சந்திரமுகியாக மாறிய கங்காவைப் பார்" என்ற திரைப்பட வசனத்தை மேற்கோள் காட்டி, விஜய் தற்போது ஆன்மீக அரசியலை முன்னெடுப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

திருச்செந்தூர் கோவிலில் 'நான் இந்து' என கையெழுத்திட்டது. ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலுக்குச் சென்றது. அதன் தொடர்ச்சியான ஆன்மீகப் பயணங்கள் மற்றும் மத ரீதியான அடையாளங்களை வெளிப்படுத்துவது.

இவை அனைத்தும் பிஜேபி கொடுத்த 'அசைன்மென்ட்' என்றும், தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு விஜய்யின் கட்சி பிஜேபி மற்றும் அதிமுக-வுடன் இணைந்து கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கவே வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.

நகரத்தில் நாயகன்... ஆனால் கிராமத்தில் நிலைமை என்ன?

கருத்துக்கணிப்புகள் பெரும்பாலும் நகர்ப்புறங்களிலேயே எடுக்கப்படுகின்றன என்பது ஒரு முக்கிய விமர்சனம். விஜய்யின் பலம் என்பது நகர்ப்புற தியேட்டர்களில் படம் பார்க்க வரும் இளைஞர் கூட்டம் மட்டுமே என்று விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். 

நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி பகுதிகளில் விஜய்யின் தாக்கம் ஓரளவுக்குத் தெரிகிறது. ஊராட்சி ஒன்றியமான கிராமப்புறங்களில் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' என்ற பெயரோ அல்லது அதன் கட்டமைப்போ இன்னும் வலுவாக ஊடுருவவில்லை.

ஆந்திராவில் சிரஞ்சீவியின் 'பிரஜாராஜ்யம்' கட்சி ஆரம்பத்தில் காட்டிய வேகத்தை விட, தேர்தல் முடிவில் பின்தங்கியதைப் போலவே தவெக-வும் மாறும் என்பது சிலரின் கணிப்பு.

சசிகலாவின் 'சைலண்ட்' கேம்: எடப்பாடிக்குக் காத்திருக்கும் அதிர்ச்சி

இந்த எக்ஸிட் போல்களில் பலரும் கவனிக்கத் தவறிய விஷயம் சசிகலாவின் தாக்கம். சசிகலாவால் தனித்து நின்று ஜெயிக்க முடியாவிட்டாலும், குறைந்தது 30 முதல் 40 தொகுதிகளில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் (ADMK) வெற்றி வாய்ப்பைத் தட்டிப்பறிக்க முடியும்.

"சசிகலா ஒரு 'கார்' என்றால், டிடிவி தினகரன் அதன் 'நம்பர் பிளேட்' போன்றவர். கார் இன்னும் சசிகலா வசமே இருக்கிறது." என மூத்த பத்திரிகையாளர் தாமோதரன் பிரகாஷ் கூறியுள்ளார். முக்குளத்தூர் வாக்கு வங்கியில் சசிகலாவுக்கு இருக்கும் பிடிமானம், தென் மாவட்டங்களில் அதிமுக-வின் வெற்றியைப் பாதிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாக இருக்கும்.

குதிரை பேரம் மற்றும் கூட்டணி ஆட்சித் திட்டம்

திமுக தனிப்பெரும்பான்மை (140-170 இடங்கள்) பெறும் என்று ஒருபுறம் கணிப்புகள் இருந்தாலும், ஒருவேளை இழுபறி நிலை ஏற்பட்டால் பிஜேபியின் திட்டம் என்னவாக இருக்கும்? என்பதைக் குறித்து பேசிய மூத்த பத்திரிகையாளர் தாமோதரன் பிரகாஷ்,  அதிமுக + தவெக + பிஜேபி இணைந்து ஒரு வலுவான மாற்று அணியை உருவாக்குதல். காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ-க்களை உடைப்பது அல்லது பிற கட்சி உறுப்பினர்களை ஈர்த்து ஆட்சியமைக்க முயற்சிப்பது. அதோடு விஜய்யின் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கோ அல்லது பாமக போன்ற கூட்டணி கட்சிகளுக்கோ துணை முதலமைச்சர் பதவிகளை வழங்கி அதிகாரத்தைப் பகிர்தல்.

மே 4-ல் யாருக்கு வெற்றி?

எக்ஸிட் போல்கள் என்பது ஒரு இம்ப்ரஷன் மட்டுமே. தண்ணீரின் மேல் படிந்திருக்கும் கருப்பு திரவம் போல, அது மேலோட்டமான பிம்பத்தைக் காட்டலாம். ஆனால் ஆழத்தில் இருக்கும் 'உண்மையான நீரோட்டம்' வாக்கு எண்ணிக்கையின் போதுதான் தெரியவரும். திமுக-வின் சமூகப் பொறியியல் (Social Engineering) வேலை செய்ததா அல்லது விஜய்யின் 'யூத் பவர்' வென்றதா என்பது மே 4-ஆம் தேதி தெரிந்துவிடும்.

விஜய்யின் அரசியல் வருகையின் தாக்கம் என்ன? 

இந்தத் தேர்தல் முடிவுகள் தமிழக அரசியலில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதில் ஐயமில்லை. விஜய்யின் அரசியல் வருகை வெறும் 'வாக்கு பிரிப்பாளர்' (Vote Splitter) வேலையை மட்டும் செய்கிறதா அல்லது நிஜமான அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

tvk vijayTN Election 2026TN Assembly ElectionExit Poll Tamil NaduSasikala

Trending News