  • ஈஷாவின் மஹாசிவராத்திரி விழா பண்பாட்டு மறுமலர்ச்சி - ராஜ்நாத் சிங் பேச்சு

ஈஷாவின் மஹாசிவராத்திரி விழா பண்பாட்டு மறுமலர்ச்சி - ராஜ்நாத் சிங் பேச்சு

Isha Maha Shivaratri 2026: ஈஷாவின் மஹாசிவராத்திரி விழா இன்று சர்வதேச அளவிலான ஆன்மீக கொண்டாட்டமாகவும், பாரத தேசத்தின் பண்பாட்டு மறுமலர்ச்சியின் புதிய பிரகடனமாகவும் விளங்குகிறது என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பேசினார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 15, 2026, 11:56 PM IST
  • அச்சமின்மை ஆன்மீக அடிப்படையில் இருந்துதான் வரும் - ராஜ்நாத் சிங்
  • சத்குரு ஆன்மிகத்தை ஒரு விஞ்ஞானமாக முன்வைக்கிறார் - ராஜ்நாத் சிங்
  • இந்த காலத்தில் சிவபெருமானின் சாரம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது - ராஜ்நாத் சிங்

ஈஷாவின் மஹாசிவராத்திரி விழா பண்பாட்டு மறுமலர்ச்சி - ராஜ்நாத் சிங் பேச்சு

Isha Maha Shivaratri 2026: கோவை வெள்ளையங்கிரி பகுதியில் ஈஷா மஹாசிவராத்திரி விழா இன்று (பிப். 15) வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. சத்குரு முன்னிலையில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார்.

பங்கேற்ற முக்கிய விருந்தினர்கள்

மஹாராஷ்டிர முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னவிஸ், மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி, தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், பாஜக எம்.பி., சுரேஷ் கோபி, முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் வெங்கடேஷ் பிரசாத், துரந்தர் பட நடிகை சாரா, கேஜிஎப் பட நடிகை ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி உள்ளிட்ட பல முக்கிய பிரமுகர்கள் கலந்துகொண்டனர். 

மேலும், லட்சக்கணக்கான பொதுமக்களும் இந்த மஹாசிவராத்திரி விழாவில் கலந்து கொண்டனர். பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் அளிக்கப்பட்டது. ஈஷா மஹாசிவராத்திரி விழா தியான லிங்கத்தில் சத்குரு வழிநடத்திய 'பஞ்ச பூத க்ரியாவுடன்' தொடங்கியது. முன்னதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், தியானலிங்கம், லிங்கபைரவி சன்னதிகளில் தரிசனம் செய்தார்.

ஆன்மீக கொண்டாட்டம்

இவ்விழாவில் ராஜ்நாத் சிங் பேசுகையில், "நான் காசியில் இருந்து வருகிறேன். காசிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இருக்கும் தொடர்பு மிகவும் பழமையானதாகும். காசி உலகின் மிகப் பழமையான நகரங்களில் ஒன்று. தமிழ் பண்பாடோ உலகின் மிகப் பழமையானது. மொழி, பண்பாடு, சமையல் கலை போன்ற பற்பல அம்சங்களில் தமிழ்நாடு நம் வரலாற்றில் வளமான இடத்தை பெறுகிறது. 

சத்குருவின் வழிகாட்டுதலின்படி, ஈஷாவில் நிகழும் மஹாசிவராத்திரி விழா இன்று சர்வதேச அளவிலான ஆன்மீக கொண்டாட்டமாகவும், பாரத தேசத்தின் பண்பாட்டு மறுமலர்ச்சியின் புதிய பிரகடனமாகவும் விளங்குகிறது. பாதுகாப்பு என்பது வெறும் வெளிசக்திகள் சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது வலிமைமிக்க தேசிய உணர்வில் இருந்து வருவது. அச்சம் இல்லாத சமுதாயத்தால் தான் வலிமையான தேசத்தை உருவாக்க முடியும். 

சிவபெருமானின் சாரம் முக்கியத்துவம்

இந்த அச்சமின்மை ஆன்மீக அடிப்படையில் இருந்துதான் வரும். பாதுகாப்புக்கும் அழிவுக்கும் அடையாளமாக விளங்கும் சிவபெருமானைப் போலவே, நம்முடைய படை வீரர்களும் தங்களுக்குள் அச்சமற்ற தன்மையையும், பொறுமையையும் கொண்டு தேசத்தைக் காக்கிறார்கள். மனித குலம் மன அழுத்தத்துக்கும் பதற்றத்திற்கும் ஆளாகிற இந்த காலத்தில் சிவபெருமானின் சாரம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. எவ்வளவோ இரைச்சல்களுக்கு நடுவிலும் எப்படி சமத்தன்மையோடு இருப்பது என்பதற்கான அடையாளமே சிவபெருமான்.

இன்னர் இன்ஜினியரிங்

இந்த சாரத்தை சத்குரு மனித குலத்திற்கு முன் கொண்டு வந்து, ஆன்மிகத்தை ஒரு விஞ்ஞானமாக முன்வைக்கிறார். ஈஷா அறக்கட்டளை இன்னர் இன்ஜினியரிங் போன்ற முன்னெடுப்புகள் மூலம் நவீன முறையில் மக்களிடம் ஆன்மீகத்தை கொண்டு சேர்க்கிறது. ஈஷா ஹோம் ஸ்கூல் குழந்தைகளை சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆன்மீகத்திலும் விஞ்ஞானத்திலும் இளம் இதயங்களை ஈஷா எப்படி வடிவமைக்கிறது என்பதை பார்த்து மிகவும் மகிழ்ந்தேன்" என்றார்.

நீங்களே தடையாக இருக்காதீர்கள்...

முன்னதாக இவ்விழாவில் பேசிய சத்குரு, "யோகாவின் முழு முயற்சியும், எனது முயற்சியும், ஆதியோகியின் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகால முயற்சியும், மக்கள் யாரும் தங்களுக்குத் தாங்களே ஒரு தடையாக இருக்க கூடிய ஒரு பேரழிவாக மாறிவிடக்கூடாது என்பதே. 
இந்த உலகில் நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாகச் செய்கிறீர்களோ, அவ்வளவு தடைகளை சந்திப்பீர்கள். 

ஆனால் மிக முக்கியமான விஷயம், உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது. உங்கள் சொந்த மனம், எண்ணம், உணர்ச்சி மற்றும் ஆற்றல்கள் உங்களுக்கே ஒரு தடையாக மாறாமல் இருப்பதை ஒவ்வொருவரும் உறுதி செய்ய வேண்டும். இதை எளிதாக்குவதுதான் யோகக் கலை" என பொதுமக்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் பேசினார்.

மனித உடலே அதிநவீன வேதியியல் தொழிற்சாலை

தொடர்ந்து, "மனித உடலே ஒரு அதிநவீன வேதியியல் தொழிற்சாலை போன்றது. உங்கள் உடலினை நிர்வாகம் செய்யும் ஒரு சிறந்த சிஇஓ-வாக நீங்கள் இருந்தால், பேரின்பத்தின் வேதிப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்வீர்கள். நீங்கள் ஒரு மோசமான நிர்வாகியாக இருந்தால், கவலை, மன அழுத்தம், முட்டாள்தனம் ஆகிய தேவையில்லாத விஷயங்களை உற்பத்தி செய்வீர்கள். இதைச் சரிசெய்யவே ஆதியோகி வந்தார் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர் 112 முறைகளை வழங்கினார். அதன் மூலம் ஒரு மனிதன் தனது உயர்ந்த சாத்தியத்தை அடைய முடியும்" என உடல்நிலையை பேணிக்காப்பது குறித்து பேசினார்.  

ஆதியோகி எதிர்காலத்திற்கானவர்

தொடர்ந்து ஆதியோகி குறித்து பேசிய சத்குரு, "ஆதியோகி கடந்த காலத்தைச் சேர்ந்தவர் அல்ல. அவர் எதிர்காலத்தைச் சார்ந்தவர். ஏனெனில் அவர் வழங்கியது வெறும் நம்பிக்கைகளோ, தத்துவங்களோ, கோட்பாடுகளோ, போதனைகளோ அல்ல. அவை மனித நல்வாழ்விற்கான தொழில்நுட்பங்கள். வரலாற்றில் முதல் முறையாக, சொர்க்கத்தின் மீதான நம்பிக்கையை விட தொழில்நுட்பத்தின் மீதான நமது நம்பிக்கை அதிகரித்துள்ளது. எனவே, ஆதியோகி வருங்கால தலைமுறைக்கு உரியவர். மேல்நோக்கிப் பார்க்காமல், உள்நோக்கிப் பார்ப்பதுதான் ஒரே வழி.

இது மதத்தில் இருந்து பொறுப்புணர்வை நோக்கிய ஒரு பயணம். மதம் என்பது துரதிர்ஷ்டவசமாக பொறுப்புகள் எங்கோ மேலே இருப்பதாக மக்களை நம்ப வைக்கிறது. ஆனால், நமது கலாச்சாரம் எப்போதும் 'கர்மா' பற்றியே பேசுகிறது. கர்மா என்றால் 'நமது செயல்' அல்லது 'நமது உருவாக்கம்' என்று பொருள். உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பது உங்கள் கையில்தான் உள்ளது. நீங்கள் உங்களை எப்படிச் செதுக்கிக் கொள்கிறீர்கள் என்பதே உங்கள் வெற்றி. இந்த உண்மையை உலகுக்கு உணர்த்தியவர் ஆதியோகி" என பேசினார். 

