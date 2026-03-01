இஸ்ரேல் ஈரான் போர் பதற்றம்: தமிழர்களின் நிலை என்ன? முழு விவரம்

Tamil Nadu Government On Israel Iran Attack: அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரா்ன இடையே போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இதில் பலரும் உயிரிழந்து வருகின்றனர். நேற்று (பிப்ரவரி 28) முதல் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் சேர்ந்து, ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ஈரான் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள ஐக்கிய அரபு அமீரகம், குவைத், பஹ்ரைன், ஓமன், சவுதி அரேபியா, கத்தார் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளில் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் வான்வழி தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. இதுவரை மட்டுமே ஈரானில் 201 பேர் கொல்லப்பட்டதாகவும்,747 பேர் காயம் அடைந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
இஸ்ரேல் ஈரான் போர் பதற்றம்
இந்த இடங்களில் தமிழர்கள் ஏராளமானோர் பணிபுரிந்தும், படித்தும் வருகின்றனர். மேலும், ஏகப்பட்ட இந்தியர்களும் அங்கு வசித்து வருகின்றனர். எனவே, அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. மேலும், தமிழக அரசு தற்போது உதவி எண்களை அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பில், அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையே தற்போது ஏற்பட்டுள்ள போர் காரணமாக ஈரான் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள ஐக்கிய அரபு அமீரகம், குவைத், பஹ்ரைன், ஓமன், சவுதி அரேபியா, கத்தார் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளில் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக அங்கு உள்ள இந்தியர்களின் பாதுகாப்பை கருதி, தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்க்கவும். முடிந்தவரை வீட்டிலேயே பாதுகாப்பாக இருக்கவும், இந்திய தூதரகம் வெளியிடும் அறிவுறுத்தலின்படி செயல்படவும் இந்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
தமிழக அரசு நடவடிக்கை
இந்த நிலையில், நான், தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக, வளைகுடா நாடுகளில் வசித்து வரும் தமிழர்களின் பாதுகாப்பு குறித்து ஆழ்ந்த கவலை கொண்டுள்ளேன். அங்குள்ள தமிழர்களின் நிலைமையை உடனுக்குடன் அறிந்து, அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவதற்காக. தமிழ்நாடு அரசின் அயலகத் தமிழர் நலன் மற்றும் மறுவாழ்வுத்துறைக்கு உரிய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும் புது டெல்லியில் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்திலும் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டு, நிலைமை கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாடு அரசு, அங்குள்ள தமிழர்களுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருந்து, நிலைமையை கண்காணித்து வருகிறது. மேலும் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க தமிழ்நாடு அரசு தயார் நிலையில் உள்ளது.
போர் பதற்றம் காரணமாக வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள தமிழர்களுக்கு ஏதேனும் அவசர உதவி தேவைப்பட்டால், அவர்கள் அல்லது தமிழ்நாட்டில் உள்ள அவர்களது குடும்பத்தினர் தமிழ்நாடு அரசின் அயலகத் தமிழர் நலத்துறையின் 24/7 கட்டணமில்லா உதவி எண்களை அல்லது புது டெல்லி தமிழ்நாடு இல்லத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறையினை தொடர்புகொள்ளலாம்.
மேலும், தங்கள் பகுதிகளில் உள்ள இந்திய தூதரகம் வெளியிடும் அறிவுறுத்தல்களை கண்டிப்பாக பின்பற்றி பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். புது தில்லி கட்டுப்பாட்டு அறையின் உதவி எண்கள் 011-24193300 (Land line), 92895 16712 (Mobile Number with Whatsapp) தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும், அயலகத் தமிழர் நலத்துறையின் உதவி எண்கள்: இந்தியாவிற்குள் - 1800 309 3793, வெளிநாடு - +91 80 6900 9900 (Missed Call, தொடர்புக்கு +91 80 6900 9901 எண்கள் மூலம் உதவி நாடலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: அபுதாபி, துபாய் மீது ஏவுகணை தாக்குதல்... மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் - அமெரிக்காவை குறிவைக்கும் ஈரான்
மேலும் படிக்க: அமெரிக்க மக்களின் பாதுகாப்பே நோக்கம்... ஈரான் மீதான தாக்குதல் - டொனால்ட் டிரம்ப் பேச்சு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ