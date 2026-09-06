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ஐடிஐ மாணவர் சேர்க்கை : தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

ITI Admission 2026: ஐடிஐ மாணவர் சேர்க்கைக்கான காலவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவ, மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 06, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 01:42 PM IST
ஐடிஐ மாணவர் சேர்க்கை : தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
Image Credit: ITI Admission

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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ஐடிஐ மாணவர் சேர்க்கை : தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
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