/ஐடிஐ மாணவர் சேர்க்கை : தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

ITI Admission 2026: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 2025–2026-ஆம் கல்வியாண்டில் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதிய அனைத்து மாணவர்களையும் உயர்கல்வியில் 100% சேர்க்கும் நோக்கில் மாவட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு தொடர் முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, பொதுத்தேர்வு எழுதி இதுவரை எந்தவொரு உயர்கல்வி நிறுவனத்திலும் சேராத மாணவ-மாணவியருக்கு உயர்கல்வியைத் தொடர மீண்டும் ஓர் அரிய வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான கால அவகாசம் வரும் 14.09.2026 வரையிலும், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் நேரடி மாணவர் சேர்க்கைக்கான கால அவகாசம் வரும் 07.09.2026 வரையிலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள இடங்களின் நிலவரப்படி, அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் 90 இடங்களும், அரசு உதவிபெறும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் நேரடி இரண்டாம் ஆண்டு சேர்க்கைக்கு 34 இடங்களும், முதலாம் ஆண்டு சேர்க்கைக்கு 183 இடங்களும் தற்போது காலியாக உள்ளன.
அதேபோல், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களான பேட்டை மற்றும் வீரவநல்லூர் மையங்களில் மோட்டார் மெக்கானிக், இண்டஸ்ட்ரியல் ரோபோட்டிக்ஸ் உள்ளிட்ட நவீன தொழில்நுட்பப் பிரிவுகளில் தலா 72 மற்றும் 27 காலியிடங்கள் உள்ளன. எனவே, பொதுத்தேர்வு எழுதி இதுவரை எந்தவொரு உயர்கல்வி நிறுவனத்திலும் சேராத மாணவ-மாணவியர், இந்த நல்வாய்ப்பினைப் பயன்படுத்தித் தங்களுக்கு விருப்பமான தொழிற்பிரிவுகளைத் தேர்வு செய்து உயர்கல்வியைத் தொடருமாறு திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
கடந்த ஆண்டுகளில் ஐடிஐ-யில் பயிற்சி பெற்ற பயிற்சியாளர்களில் 95% பேர் முன்னணி தொழில் நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர். தமிழகத்தில் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் அதிகம் உள்ளதால், திறன் பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கான தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இங்குப் பயிற்சி முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு அவர்களின் தனித்திறனுக்கேற்ப தொடக்க நிலையிலேயே குறைந்தபட்சம் ரூ.20,000 முதல் ரூ.30,000 வரை மாதச் சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றன.
எட்டாம் வகுப்பு அல்லது பத்தாம் வகுப்பு முடித்து தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் இணையும் மாணவர்கள், அங்குப் பயிலும்போதே தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழித் தாள்களைத் தனித் தேர்வராக எழுதி முறையே 10-ஆம் வகுப்பு அல்லது 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சிச் சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது. மேலும், ஐடிஐ படிப்பை முடிக்கும் மாணவர்கள் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் நேரடியாக இரண்டாம் ஆண்டு டிப்ளமோ படிப்பில் சேரலாம். தற்காலத் தொழிற்சாலைத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, நவீன 'தொழில் 4.0' (Industry 4.0) உள்ளிட்ட அதிநவீன தொழிற்பிரிவுகளிலும் இங்குப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேரும் மாணவர்களுக்கு எவ்விதப் பயிற்சிக் கட்டணமும் கிடையாது. மாதந்தோறும் கல்வி உதவித்தொகையாக ரூ.750 வழங்கப்படும். அரசுப் பள்ளிகளில் படித்துச் சேரும் மாணவ-மாணவியருக்கு 'புதுமைப்பெண்' மற்றும் 'தமிழ்ப் புதல்வன்' திட்டங்களின் கீழ் கூடுதலாக மாதம் ரூ.1,000 உதவித்தொகை கிடைக்கும். இதுதவிர, தமிழக அரசு சார்பில் விலையில்லா மிதிவண்டி, சீருடைகள், பாதுகாப்புக் காலணிகள் (Shoes), பயிற்சிக் கருவிகள் மற்றும் கட்டணமில்லா பேருந்து பயண அட்டை ஆகிய சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன; குறிப்பிட்ட சில அரசு ஐடிஐ-களில் தங்கிப் படிக்கும் விடுதி வசதியும் உண்டு.
இந்த நல்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்த விரும்பும் மாணவ-மாணவியர், தங்களது அசல் கல்விச் சான்றிதழ்களுடன் விருப்பமான தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கு நேரடியாகச் சென்று தங்களுக்குப் பிடித்த தொழிற்பிரிவைத் தேர்வு செய்து உடனடியாகச் சேர்க்கை பெறலாம். இதுதொடர்பான கூடுதல் சந்தேகங்களுக்கு 94990 55642 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலோ அல்லது 94990 55612 என்ற வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) எண்ணிலோ தொடர்புகொண்டு விவரங்களைப் பெறலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.