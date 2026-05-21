/செங்கோட்டையன் இலாகா மாற்றம்... அமைச்சரவையில் IUML; வருமா விசிக? - ஸ்டாலின் வாழ்த்து

Ministers of Tamil Nadu 2026 : தமிழ்நாடு அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில், மொத்தமுள்ள 33 அமைச்சர்களுக்கும் இலாகா ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், ஐயூஎம்எல் கட்சியும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமைச்சர் செங்கோட்டையனின் இலாகா மாற்றப்பட்டுள்ளது.
Ministers of Tamil Nadu 2026 : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் கடந்த மே 10ஆம் தேதி முதற்கட்டமாக அமைச்சரவை பதவியேற்றது. என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண் ராஜ், செங்கோட்டையன், வெங்கட ரமணன், சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன், டி.கே. பிரபு உள்ளிட்டோர் முதற்கட்டமாக பதவியேற்றனர். கடந்த மே 16ஆம் தேதி இவர்களுக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை விரிவாக்கம் இன்று செய்யப்பட்டது. புதிதாக 23 அமைச்சர்கள் ஆளுநர் மாளிகையில் பதவியேற்றுக்கொண்டனர். அதில் 21 பேர் தவெகவினர் மற்றும் 2 பேர் காங்கிரஸ் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் ஆவர். 1952ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி அமைச்சரவை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 1967ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சி அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கிறது.
அமைச்சரவை விரிவாக்கத்திற்கு பிறகு இலாகா ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, சில அமைச்சர்களின் இலாகா மற்றும் துறைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு நிதித்துறை ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அமைச்சரவை விரிவாக்கத்திற்கு பின்னர் அவரது இலாகா மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு வருவாய்த்துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அமைச்சரவையில் அனுபவம் வாய்ந்தவராக செங்கோட்டையன் இருக்கிறார். ஏற்கெனவே பல முறை அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றவர் செங்கோட்டையன். அப்படியிருக்க, அவருக்கு அதிக சுமை கொண்ட நிதித்துறை ஒதுக்கப்பட்டது சரி என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவித்து வந்த நிலையில், தற்போது அவரை நிதித்துறை அமைச்சர் பொறுப்பில் இருந்து விடுவித்துள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. நிதி அமைச்சராக மரிய வில்சன் பொறுப்பேற்க உள்ளார். அடுத்த மாதம் சட்டப்பேரவையில் மரிய வில்சன் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதேநேரத்தில், சிறுபான்மை மற்றும் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை இன்னும் யாருக்கும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் வெளியில் இருந்து ஆதரவு என்ற நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருந்த நிலையில், கூட்டணி அமைச்சரவையில் இடம்பெற விசிக, ஐயூஎம் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு தவெக சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.
விசிக இன்னும் அதன் நிலைப்பாட்டை தெரிவிக்காத நிலையில், தவெக அமைச்சரவையில் ஐயூஎம்எல் இடம்பெறும் என அக்கட்சியின் அகில இந்திய தலைவர் காதர் மொய்தீன் அறிவித்தார். இதன்பேரில், பாபநாசம் எம்எல்ஏ ஏ.எம்.ஷாஜகான் அமைச்சராக பொறுப்பேற்பார். மேலும் தங்கள் முடிவுக்கு ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்ததாகவும் காதர் மொய்தீன் தெரிவித்தார். மேலும், தவெக அமைச்சரவையில் இரண்டு இடங்களை கேட்டிருப்பதாகவும் ஐயூஎம்எல் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதன்மூலம், திமுக - ஐயூஎம்எல் கூட்டணி முறிவதாக தெரிகிறது. இருப்பினும் இருக்கட்சிகளும் நட்புறவில் நீடிக்கும் என தெரிகிறது.
விசிக ஒருவேளை இடம்பெற்றால் திண்டிவனம் தொகுதி எம்எல்ஏ வன்னி அரசு அமைச்சராக பொறுப்பேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இல்லையெனில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் திருமாவளவன் போட்டியிட்டு வென்றால், அவரும் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், விசிக விரைவில் அதை நிலைப்பாட்டை அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது.
ஏற்கெனவே அமைச்சரவையில் 7 தலித் சமூகத்தினர் இடம்பெற்றிருக்கும் நிலையில், விசிக இடம்பெற்றால் அந்த எண்ணிக்கை 8 ஆக உயரும். அதேபோல், தற்போது அமைச்சரவையில் ஒரே ஒரு இஸ்லாமியர் மட்டும் இருக்கும் நிலையில், ஐயூஎம்எல் மூலம் அதன் எண்ணிக்கை 2 ஆக உயர்கிறது.
முதற்கட்டமாக 10 பேர் பொறுப்பேற்றனர். இன்று 23 பேர் பொறுப்பேற்றனர். மொத்தமாக 33 பேர் தற்போது உள்ளனர். ஐயூஎம்எல் சார்பில் ஏ.எம்.ஷாஜகான் விரைவில் பொறுப்பேற்பார். விரைவில் விசிக அதன் முடிவை அறிவிக்கும்.
