அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்: பட்ஜெட்டில் வெளியான 6 முக்கிய சலுகைகள்!

Explore 6 Major Announcements: 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்டகால எதிர்பார்ப்புகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆவணமாகத் திகழ்கிறது. வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் தாக்கல் செய்துள்ள இந்த பட்ஜெட்டில், அரசு நிர்வாகத்தின் முதுகெலும்பாக விளங்கும் பணியாளர்களின் நலனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் ஆறு மிக முக்கியமான அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன. அவற்றின் விரிவான விவரங்களை பார்போம்.
1. தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் (TNGPS)
அரசு ஊழியர்களின் 22 ஆண்டுகால போராட்டத்திற்குப் பலன் கிடைத்துள்ளது என்று சொல்லும் வகையில், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு இணையான பலன்களை வழங்கும் "தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம்" அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், பணியாளர் ஓய்வு பெறும்போது பெற்ற கடைசி மாத ஊதியத்தில் 50 சதவீதம் மாத ஓய்வூதியமாக உறுதியாக வழங்கப்படும். அத்துடன் அகவிலைப்படி உயர்வு, குடும்ப ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை போன்ற வசதிகளும் இதில் அடங்கும். இதற்காக மட்டும் தமிழக அரசு 11,000 கோடி ரூபாய் நிதியை ஒதுக்கியுள்ளது ஊழியர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
2. ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டம்
பணியில் இருக்கும்போது எதிர்பாராத விபத்து அல்லது இயற்கை மரணம் நேரிட்டால், அந்த ஊழியரின் குடும்பம் நடுத்தெருவிற்கு வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது. விபத்து மரணத்திற்கு 1 கோடி ரூபாய் வரையிலும், இயற்கை மரணத்திற்கு 10 லட்சம் ரூபாய் வரையிலும் நிதியுதவி வழங்கும் காப்பீட்டுத் திட்டம் வங்கிகள் மூலம் செயல்படுத்தப்படும். இது டிஜிட்டல் முறையில் நேரடியாக வழங்கப்படுவதால், எவ்வித தாமதமுமின்றி பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு விரைவாகச் சென்றடையும்.
3. கல்வி மற்றும் திருமண உதவித் திட்டங்கள்
அரசு ஊழியர்களின் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, உயர்கல்வி மற்றும் திருமண உதவித் தொகைகள் கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. உயர்கல்விக்கான முன்பணம் தொழிற்கல்விக்கு 1 லட்சம் ரூபாயாகவும், கலை மற்றும் அறிவியல் படிப்புகளுக்கு 50,000 ரூபாயாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பெண் குழந்தைகளின் திருமணத்திற்கு 5 லட்சம் முதல் 10 லட்சம் ரூபாய் வரை நிதியுதவி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நடுத்தர வர்க்க ஊழியர்களின் மிகப்பெரிய நிதிச் சுமையைக் குறைக்கும்.
4. மகப்பேறு விடுப்பு உயர்வு
பெண் அரசு ஊழியர்களின் உடல்நலம் மற்றும் குழந்தைகளின் முறையான பராமரிப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், மகப்பேறு விடுப்பு காலம் 9 மாதங்களிலிருந்து 12 மாதங்களாக (ஒரு வருடம்) உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சமூக நீதி மற்றும் பெண்களின் பணிப் பாதுகாப்பை நிலைநாட்டும் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாக இந்த அறிவிப்பு பார்க்கப்படுகிறது.
5. பண்டிகை முன்பணம் மற்றும் பொங்கல் பரிசு
விலைவாசி உயர்வைக் கருத்தில் கொண்டு, பண்டிகைக் காலச் செலவுகளுக்காக வழங்கப்படும் முன்பணம் 20,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இது 6,000 ரூபாயாக இருக்கும். மேலும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பொங்கல் பரிசுத் தொகை 1,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டிருப்பது அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்குத் தார்மீக வலுசேர்க்கிறது.
6. நிலுவை அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் ஈட்டிய விடுப்பு (EL)
கொரோனா காலக்கட்டத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த 1.1.2020 முதல் 31.12.2021 வரையிலான அகவிலைப்படி உயர்வு தற்போது மீண்டும் வழங்கப்படுகிறது. அத்துடன், ஈட்டிய விடுப்பை (Earned Leave) ஒப்படைத்து பணமாகப் பெற்றுக்கொள்ளும் நடைமுறையும் மீண்டும் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இது ஊழியர்களின் கைகளில் உடனடி பணப்புழக்கத்தை ஏற்படுத்தி, அவர்களின் நிதி நிலையை மேம்படுத்த உதவும்.
மேலும் படிக்க - தமிழக பட்ஜெட் 2026: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. தங்கம் தென்னரசு அதிரடி அறிவிப்புகள்
மேலும் படிக்க - தோழி விடுதிகள்: தமிழக அரசின் சூப்பரான அறிவிப்பு.. பெண்களே உடனே புக் பண்ணுங்க
மேலும் படிக்க - தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட் 2026 நிறைவு! சபாநாயகர் அப்பாவு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ