/அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! அகவிலைப்படி உயர்வை அடுத்து.. பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் -முதல்வர் விஜய் மாஸ்டர் பிளான்

CM Vijay Government: தமிழகத்தில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற சில நாட்களிலேயே, முதலமைச்சர் விஜய் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை (DA) 58%-லிருந்து 60%-ஆக உயர்த்தி அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்தார். அதன்படி p[பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் அமல் செய்யப்படுமா? என்ற கேள்வி அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. விஜய் அரசு அதிரடி காய்நகர்த்தலை மேற்கொண்டு வருகிறது.
Old Pension Scheme In Tamil Nadu: தமிழகத்தில் தேர்தல் முடிந்து புதிய அமைச்சரவை என்ன செய்யப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் ஒருபுறம் இருக்க, ஒட்டுமொத்த அரசு இயந்திரத்தையும் தன் பக்கம் திருப்பும் வகையில் ஒரு அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறார் புதிய முதலமைச்சர் விஜய். வழக்கமாக ஒரு புதிய அரசு பொறுப்பேற்றால், "நிதி நெருக்கடி" மற்றும் "அரசின் நிதி நிலைமை" ஆகியவற்றைக் காரணம் காட்டி சலுகைகள் தள்ளிப்போகும் என்ற பிம்பம் இங்கு காலம் காலமாக இருந்து வருகிறது.
ஆனால் அந்த பிம்பத்தை உடைக்கும் வகையில், ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற மிகக் குறுகிய காலத்திலேயே லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டு அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார் முதல்வர் விஜய். நிர்வாகச் சக்கரத்தை சுழற்றும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஆதரவை ஆரம்பத்திலேயே உறுதி செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்ந்து, இந்த முதல் முக்கிய காய் நகர்த்தல் அரங்கேறியுள்ளது.
தமிழக அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் என லட்சக்கணக்கானோருக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில், கடந்த வரம் அரசு பணியாளர்களுக்கான அகவிலைப்படி (Dearness Allowance - DA) 2 சதவீதம் உயர்த்தப்படுவதாக முதலமைச்சர் விஜய் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார்.
இதுவரை 58 சதவீதமாக வழங்கப்பட்டு வந்த அகவிலைப்படி, அந்த அறிவிப்பின் மூலம் 60 சதவீதமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும். இந்த உயர்வின் மூலமாக,
என ஒட்டுமொத்தமாகச் சுமார் 16 லட்சம் பேர் நேரடியாகப் பயனடைவார்கள் என்று அரசு தரப்பில் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு சமீபத்தில் தனது ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை உயர்த்தியிருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, தமிழக அரசும் தனது ஊழியர்களுக்கு அதே அளவிலான உயர்வை உடனே வழங்கி உள்ளது. இது தமிழகத்தில் நீண்ட காலமாகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் ஒரு நடைமுறை என்றாலும், புதிய அரசு அமைந்த சில நாட்களிலேயே இது சாத்தியமாக்கப்பட்டிருப்பதுதான் தற்போதைய அரசியல் மற்றும் நிர்வாக வட்டாரத்தில் ஹாட் டாபிக்.
அகவிலைப்படி உயர்வு என்பது வெறும் சம்பள உயர்வு மட்டும் அல்ல. நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வைச் சமாளிப்பதற்காக அரசு வழங்கும் ஒரு கூடுதல் நிதி உதவியாகும். குறிப்பாகக் கடந்த சில மாதங்களாகப் பருப்பு, எண்ணெய் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் நிலையில், இந்த அறிவிப்பு நடுத்தர வர்க்க அரசு ஊழியர்களுக்குப் பெரிய அளவில் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த 2 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு, நடப்பு 2026-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் தேதியிலிருந்து முன் தேதியிட்டு (Retrospective Effect) வழங்கப்பட இருக்கிறது. இதனால் கடந்த சில மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையும் (Arrears) அரசு ஊழியர்களின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாகச் செலுத்தப்பட உள்ளது.
நடப்பு மாதச் சம்பளத்துடன் இந்த கணிசமான கூடுதல் தொகையும் கைகளில் கிடைக்கும் என்பதால், அரசு பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியில் திளைத்து வருகின்றனர்.
இந்த அதிரடி முடிவால் அரசு ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தாலும், தமிழக அரசின் நிதி நிர்வாகத்திற்கு இது ஒரு பெரிய சவால்தான். இந்த 2% அகவிலைப்படி உயர்வின் காரணமாக, தமிழக அரசுக்கு ஆண்டுக்கு 1,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான கூடுதல் செலவீனம் ஏற்படும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே தமிழக அரசின் நிதி நிலைமை சவாலாக இருக்கும் சூழலில், இந்த புதிய அகவிலைப்படி உயர்வு அரசுக்குக் கூடுதல் நிதிச் சுமையை ஏற்படுத்தும் எனப் பொருளாதார வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். இருந்தாலும் ஊழியர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, இதற்குத் தேவையான நிதி தடையின்றி ஒதுக்கப்படும் என்று அரசுத் தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற உடனேயே தங்களுக்குக் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றத் தொடங்கியுள்ளதால், பல்வேறு அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் நிம்மதிப் பெருமூச்சு விட்டுள்ளன. முதல்வர் விஜய்யின் இந்த நகர்வை அவர்கள் மனதார வரவேற்றுள்ளனர்.
ஊழியர்கள் தரப்பில் இன்னும் சில பிரதான கோரிக்கைகள் நிலுவையில் உள்ளன. அவை மீதும் அரசு விரைவில் நல்ல முடிவு எடுக்க வேண்டும் என ஊழியர் சங்கங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.
|வரிசை எண்
|முக்கிய கோரிக்கைகள்
|தற்போதைய நிலை
|1.
|பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் (OPS)
|மீண்டும் அமல்படுத்துவது குறித்து அரசு தீவிர ஆலோசனை.
|2.
|காலி பணியிடங்களை நிரப்புதல்
|பல்வேறு துறைகளில் உள்ள காலி பணியிடங்களை விரைந்து நிரப்பக் கோரிக்கை.
|3.
|தற்காலிக பணியாளர்கள் நிரந்தரம்
|தொகுப்பூதியம் மற்றும் தற்காலிக ஊழியர்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்தல்.
தேர்தல் காலப் பிரச்சாரத்தில் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் எனப் புதிய அரசு உறுதி அளித்திருந்தது. அதற்கேற்ப, மற்ற கோரிக்கைகள் மீதும் அரசு விரைவில் அடுத்தடுத்த அதிரடி முடிவுகளை எடுக்கும் என்ற தகவல்களும் தற்போது கோட்டை வட்டாரத்தில் இருந்து கசிந்து வருகின்றன.
மக்களின் நலத்திட்டங்களை தரைமட்டத்தில் கொண்டு சேர்க்கும் உண்மையான தூண்களாக அரசு ஊழியர்களும் ஆசிரியர்களும் விளங்குகிறார்கள். அரசு அலுவலகங்களில் இருந்து பள்ளிகள், அரசு மருத்துவமனைகள் வரை அனைத்து இடங்களிலும் இவர்களின் பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது.
எந்தவொரு அரசாங்கமும் அரசு ஊழியர்களின் முழுமையான ஒத்துழைப்பு இல்லாமல், தனது மக்கள் நலத் திட்டங்களை அடித்தட்டு மக்களுக்கு அதிவேகமாகக் கொண்டு சேர்க்க முடியாது. அதை முதல்வர் விஜய் மிகச் சரியாகப் புரிந்துகொண்டுள்ளார்.
அரசு ஊழியர்களைத் திருப்திப்படுத்துவதன் மூலம், நிர்வாக இயந்திரத்தை வேகப்படுத்தி, அதன் வழியே பொதுமக்களுக்கான திட்டங்களை தொய்வின்றி கொண்டு சேர்க்க முடியும் என்ற அரசியல் மற்றும் நிர்வாக வியூகத்தின் (Strategic Move) அடிப்படையில்தான் முதல்வர் விஜய் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
தேர்தல் காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் வெறும் காகிதத்தோடு நின்றுவிடாமல், அவை ஒவ்வொன்றாகச் செயல்பாட்டிற்கு வரும் என்ற சாதகமான பிம்பத்தை இந்த முடிவு மக்கள் மத்தியிலும், அரசு ஊழியர்கள் மத்தியிலும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது விஜய் தலைமையிலான நிர்வாகத்திற்குக் கிடைத்துள்ள ஒரு பெரிய ஆரம்பகால வெற்றியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நகர்வோடு புதிய அரசின் பொறுப்புகளும் சவால்களும் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளன. அரசு ஊழியர்களின் ஒரு கோரிக்கையை நிறைவேற்றியுள்ள நிலையில், ஒட்டுமொத்த அரசுத் துறையினரும் உன்னிப்பாகக் கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் "பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்" போன்ற விவகாரங்களில் அரசு என்ன மாதிரியான நிதி மேலாண்மை நிலைப்பாட்டை எடுக்கப் போகிறது என்பதுதான் மில்லியன் டாலர் கேள்வி.
அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் இத்தகைய சலுகைகள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடுகள், பொதுமக்களுக்கான உள்கட்டமைப்பு (Infrastructure), சாலை வசதிகள், கல்வி மற்றும் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பிற வளர்ச்சித் திட்டங்களைப் பாதிக்காத வண்ணம் சமநிலையான நிதி மேலாண்மையுடன் (Fiscal Management) கொண்டு செல்லப்பட வேண்டியது இந்த புதிய அரசின் மிக முக்கிய கடமையாகும்.