English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
LPG தட்டுபாடு: மின்சாரம் ஒரு யூனிட்டுக்கு ரூ.2 மானியம்... ஹோட்டல்களுக்கு ஜாக்பாட்!

Tamil Nadu Government: LPG தட்டுபாடு காரணமாக, அனைத்து வகை உணவகங்கள், டீக்கடைகளில் கூடுதலாக பயன்படுத்தும் மின்சாரத்திற்கு, அதாவது ஒரு யூனிட்டுக்கு ரூ.2 மானியம் வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 14, 2026, 02:06 PM IST
  • வணிக சிலிண்டர் தட்டுபாடு நிலவுகிறது.
  • மின் அடுப்புகளுக்கு மாற ஹோட்டல்கள் திட்டம்.
  • இதனால், கூடுதல் மின்சார நுகர்விற்கு மானியம்

Trending Photos

Tamil Nadu Government Electricity Subsidy For Hotels: வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர் தட்டுபாடு நிலவுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது. உணவகங்கள், டீக்கடைகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் சமையலுக்கு வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர்கள்தான் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால், இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் காரணமாக, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடங்கியதாலும், கத்தார் உள்ளிட்ட LPG தயாரிப்பு நாடுகள் உற்பத்தியை நிறுத்தியிருப்பதாலும், இந்தியாவுக்கு தட்டுபாடு ஏற்படும் அபாயம் உருவாகி உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

வணிக சிலிண்டர் தட்டுபாடு

வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விநியோகத்திற்கு எவ்வித பிர்சனையும் இருக்காது என்றும் போதிய LPG கையிருப்பு இருப்பதாகவும் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சகம் உறுதியளித்துள்ளது. வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர் தட்டுபாடு நிலவியதால் பல ஹோட்டல்கள் மூடும் சூழல் உருவானது. தங்கும் விடுதிகள் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் உணவு உற்பத்தி குறைக்கப்பட்டன. பல ஹோட்டல்களில் தோசை, ஆம்லேட் உள்ளிட்டவை கிடையாது என்றே அறிவிக்கப்பட்டது. 

எனவே, வணிக ரீதியான சிலிண்டரை பயன்படுத்துவதற்கு மட்டும் மானியம் அறிவிக்க வேண்டும் அல்லது மாற்று வழியில் வணிகர்களுக்கு உதவிட வேண்டும் என கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன. வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டருக்கு மாற்றாக மின்சார உபகரணங்களை பயன்படுத்தி சமையல் செய்ய பல ஹோட்டல்கள் முன்வந்துள்ளன. மின்சாடு அடுப்புகளில் சமையல் செய்வதால் மின்சார கட்டணம் உயரும் அபாயமும் இருந்தது.

மின்சாரத்திற்கு மானியம் அறிவிப்பு

இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில்தான் தமிழ்நாடு அரசு, மின்சார அடுப்புகளை பயன்படுத்தும் உணவகங்கள், டீக்கடைகளுக்கு மின்சாரத்தில் மானியம் வழங்க முன்வந்துள்ளது. வழக்கத்தை விட கூடுதல் மின்சார பயன்படுத்தும்போது, கூடுதல் மின்சார நுகர்விற்கு, ஒரு யூனிட்டுக்கு 2 ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார். ஹோட்டல்கள், டீக்கடைகள், கிளவுட் கிட்சன், தங்கும் விடுதிகள் மட்டுமின்றி வீட்டில் இருந்து சமைத்து கடைகளில் விற்பனை செய்பவர்கள் என அனைவருக்கும் இது பொருந்தும்.

ஆய்வுக்கு கூட்டத்தில் முடிவு

முன்னதாக,  மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள போர்சூழல் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள LPG தட்டுப்பாட்டால் தொழில் துறை, உணவுப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறையினருக்கு ஏற்பட்டுள்ள இடர்பாடுகளை நீக்கி அவர்களின் தொழில் சீராக நடைபெற எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையில் தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து முடிவு செய்யப்பட்டு, அவற்றை செயல்படுத்த முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார்.

எப்போது வரை மானியம்?

அந்த வகையில், உணவகங்கள், டீக்கடைகள், கிளவுட் கிச்சன் உள்ளிட்ட உணவு உற்பத்தி தொழிற்கூடங்கள் LPG சிலிண்டருக்கு பதிலாக மின்அடுப்புகளை பயன்படுத்தும் போது ஏற்படும் கூடுதல் மின்சார நுகர்விற்கு, யூனிட் ஒன்றுக்கு ரூ.2 மானியம் வழங்கப்படும் என்றும் ஒன்றிய அரசு அறிவித்துள்ள வணிக எரிவாயு பயன்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகள் அமலில் இருக்கும் காலம் வரை இந்த மானியம் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடன் உதவியும், மானியமும் அறிவிப்பு

LPG சிலிண்டர் பயன்படுத்தும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் நெருக்கடியை சமாளிக்கும் வகையில் மின் அடுப்புகள், மின் சூடேற்றிகள் உள்ளிட்ட மின் உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின் (UYEGP) கீழ், 25 சதவீதம் / அதிகபட்சமாக ரூ.3.75 லட்சம் மானியத்துடன் கடன் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் திட்டத்தின் கீழ் மேம்பாட்டு 25 சதவீதம் / ரூ.2 லட்சம் மானியத்துடன் 10 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வழங்கவும் அறிவிக்கப்படும். அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டத்தின் கீழ் 35 சதவீதம் / அதிகபட்சமாக ரூ.1 கோடி வரை மானியத்துடன் கடன் வழங்க ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

LPG ShortageCommercial LPG ShortageTN GovernmentMK Stalinelectricity Shortage

Trending News