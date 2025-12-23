மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.15 லட்சம் கடன் தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?

Tamil Nadu Government Education Loan: தமிழக அரசு பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, அவர்களின் கல்விக்காகவும் பொருளாதார ரீதியான பல்வேறு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. புதுமைப் பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் போன்ற திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. இதுபோன்ற திட்டங்களை மூலம் மாணவர்கள் மாதந்தோறும் ரூ.1,000 வழங்கி வருகிறது. அதோடு இல்லாமல், நான் முதல்வன் போன்ற திட்டங்கள் மூலம் இலவச வகுப்புகளையும் நடத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது மற்றொரு முக்கிய திட்டத்தை மாணவர்களுக்கான செயல்படுத்தி வருகிறது. அதாவது, மாணவர்களுக்கு ரூ.15 லட்சம் வரை கல்விக் கடன் வழங்கி வருகிறது.
ரூ.15 லட்சம் கல்வி கடனுதவி
அதாவது, வெளிநாட்டில் படிக்கும் விரும்பும் மாணவர்களுக்கான இந்த திட்டத்தை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. அதாவது, தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம் ரூ.15 லட்சம் வரை கல்வி கடன் உதவி வழங்கப்படுகிறது. இந்த கல்விக் கடன் முற்றிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு இந்த திட்டத்தின் மூலம் ரூ.15 லட்சம் கடன் வழங்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழங்களில் உயர்கல்வி தொடர விரும்பும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கடன் உதவி வழங்கப்படுகிறது. இதில் ஒரு மாணவருக்கு அதிகபட்ச கட்டணம் ரூ.15 லட்சம் வழங்கப்படும். இந்த கடன் உதவி மருத்துவம், பல் மருத்துவம், பொறியல் படிப்புகள், பிஎச்டி, முதுகலை பட்டப்படிப்புகள் உள்ளிட்ட முதுகலைப் படிப்புகளில் சேருவதற்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.
கடன் பெற நிபந்தனைகள்
இந்த திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற விரும்பும் மாணவர்களின் ஆண்டின் குடும்ப வருமானம் ரூ.3 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். மாணவர்களின் வயது 21 முதல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு கடன் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும். தகுதியுள்ள பயனாளிகள் ஒரே நேரத்தில் ஒரு திட்டத்தின் கீழ் மட்டுமே கடன் பெறலாம். கடன் தொகை என்பது சேர்க்கை கட்டணம், கல்விக் கட்டணம், தேர்வு, ஆய்வகம், நூலகம், கடன் காலத்திற்கான காப்பீடு போன்றவற்றையும் உள்ளடக்கியது. முந்தைய ஆண்டுகளில் தேர்ச்சி விகிதத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே தொடர்ந்து கட்டணம் விடுவிக்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
வட்டி விகிதம்
இந்த திட்டத்தில் கீழ் மாணவர்களுக்கு 8 சதவீத வட்டியில் ரூ.15 லட்சம் கடன் வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்களிடம் இருந்து 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகே கடன் தொகை வட்டியுடன் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும். மாணவர்கள் கடன் திருப்பிச் செலுத்த அனுமதிக்கப்படும் அதிகபட்ச காலம் 10 ஆண்டுகள் ஆகும். கடனை திருப்பி செலுத்த தொடங்கிய பிறகு, எப்போது வேண்டுமானாலும் கடன் திருப்பிச் செலுத்தலாம். இதற்கு முன் கட்டணம் எதுவும் செலுத்த தேவையில்லை.
எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
மாணவர்கள் ரூ.15 லட்சம் கடன் உதவி பெற விரும்பினால் tabcedco.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் கடன் விண்ணப்ப படிவங்களை பூர்த்தி செய்து, சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம், கூட்டுறவு வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எனவே, வெளிநாட்டில் படிக்கும் விரும்பும் மாணவர்கள், இந்த திட்டத்தில் மூலம் பயன்பெறலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
