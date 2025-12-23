English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.15 லட்சம் கடன் தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?

மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.15 லட்சம் கடன் தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?

Tamil Nadu Government Education Loan: தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம் ரூ.15 லட்சம் வரை கல்வி கடனுதவி வழங்குகிறது. இதனை எப்படி பெறுவது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 23, 2025, 06:38 PM IST
  • தமிழக அரசு தரும் ரூ.15 லட்சம் கடன்
  • மாணவர்களே மிஸ் பண்ணாதீங்க
  • உடனே அப்பை பண்ணுங்க

Trending Photos

தோனி டூ கம்பீர்: ஐபிஎல்லில் ஒரு சதம் கூட அடிக்காமல் அதிக ரன்கள் குவித்த 5 வீரர்கள்!
camera icon6
IPL
தோனி டூ கம்பீர்: ஐபிஎல்லில் ஒரு சதம் கூட அடிக்காமல் அதிக ரன்கள் குவித்த 5 வீரர்கள்!
ஆதாரில் முகவரி, மொபைல் எண் மாற்றனுமா? இந்த தேதி வரை இலவசம்.. உடனே அப்டேட் பண்ணுங்க!
camera icon7
Aadhaar card
ஆதாரில் முகவரி, மொபைல் எண் மாற்றனுமா? இந்த தேதி வரை இலவசம்.. உடனே அப்டேட் பண்ணுங்க!
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்: நாளை அமைச்சர்கள் பேச்சுவார்த்தை - அரசு ஊழியர்களுக்குக் குஷியான செய்தி கிடைக்குமா?
camera icon10
Old Pension Scheme
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்: நாளை அமைச்சர்கள் பேச்சுவார்த்தை - அரசு ஊழியர்களுக்குக் குஷியான செய்தி கிடைக்குமா?
இந்த 3 IPL அணிகள்... ஒரு வீரர் கூட இந்திய அணி ஸ்குவாடில் இல்லை...!
camera icon10
IPL 2026
இந்த 3 IPL அணிகள்... ஒரு வீரர் கூட இந்திய அணி ஸ்குவாடில் இல்லை...!
மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.15 லட்சம் கடன் தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?

Tamil Nadu Government Education Loan: தமிழக அரசு பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, அவர்களின் கல்விக்காகவும் பொருளாதார ரீதியான பல்வேறு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது.  புதுமைப் பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் போன்ற திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. இதுபோன்ற திட்டங்களை மூலம் மாணவர்கள் மாதந்தோறும் ரூ.1,000 வழங்கி வருகிறது. அதோடு இல்லாமல்,  நான் முதல்வன் போன்ற திட்டங்கள் மூலம் இலவச வகுப்புகளையும் நடத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது மற்றொரு முக்கிய திட்டத்தை மாணவர்களுக்கான செயல்படுத்தி வருகிறது. அதாவது, மாணவர்களுக்கு ரூ.15 லட்சம் வரை கல்விக் கடன் வழங்கி வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ரூ.15 லட்சம் கல்வி கடனுதவி

அதாவது, வெளிநாட்டில் படிக்கும் விரும்பும் மாணவர்களுக்கான இந்த திட்டத்தை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. அதாவது, தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம்  ரூ.15 லட்சம் வரை கல்வி கடன் உதவி வழங்கப்படுகிறது. இந்த கல்விக் கடன் முற்றிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சீர்மரபினர்  வகுப்பைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு இந்த திட்டத்தின் மூலம் ரூ.15 லட்சம் கடன் வழங்கப்படுகிறது. 

குறிப்பாக, வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழங்களில் உயர்கல்வி தொடர விரும்பும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கடன் உதவி வழங்கப்படுகிறது. இதில் ஒரு மாணவருக்கு அதிகபட்ச கட்டணம் ரூ.15 லட்சம் வழங்கப்படும். இந்த கடன் உதவி மருத்துவம், பல் மருத்துவம், பொறியல் படிப்புகள், பிஎச்டி, முதுகலை பட்டப்படிப்புகள்  உள்ளிட்ட முதுகலைப் படிப்புகளில் சேருவதற்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.  

கடன் பெற நிபந்தனைகள்

இந்த திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற விரும்பும் மாணவர்களின் ஆண்டின் குடும்ப வருமானம் ரூ.3 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். மாணவர்களின் வயது 21  முதல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.  ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு கடன் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும். தகுதியுள்ள பயனாளிகள் ஒரே நேரத்தில் ஒரு திட்டத்தின் கீழ் மட்டுமே கடன் பெறலாம். கடன் தொகை என்பது சேர்க்கை கட்டணம், கல்விக் கட்டணம், தேர்வு, ஆய்வகம், நூலகம், கடன் காலத்திற்கான காப்பீடு போன்றவற்றையும் உள்ளடக்கியது.   முந்தைய ஆண்டுகளில் தேர்ச்சி விகிதத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே தொடர்ந்து கட்டணம் விடுவிக்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

வட்டி விகிதம்

இந்த திட்டத்தில் கீழ் மாணவர்களுக்கு 8 சதவீத வட்டியில் ரூ.15 லட்சம் கடன் வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்களிடம்  இருந்து 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகே கடன் தொகை வட்டியுடன் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும்.  மாணவர்கள் கடன் திருப்பிச் செலுத்த அனுமதிக்கப்படும் அதிகபட்ச காலம் 10 ஆண்டுகள் ஆகும்.  கடனை திருப்பி செலுத்த தொடங்கிய பிறகு, எப்போது வேண்டுமானாலும் கடன் திருப்பிச் செலுத்தலாம். இதற்கு முன் கட்டணம் எதுவும் செலுத்த தேவையில்லை.

எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

மாணவர்கள் ரூ.15 லட்சம் கடன் உதவி பெற விரும்பினால் tabcedco.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் கடன் விண்ணப்ப படிவங்களை பூர்த்தி செய்து,  சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம், கூட்டுறவு வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.  எனவே,  வெளிநாட்டில் படிக்கும் விரும்பும் மாணவர்கள், இந்த திட்டத்தில் மூலம் பயன்பெறலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: பொங்கல் பண்டிகை 2026: தமிழக அரசு வழங்க உள்ள பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு குறித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

 

மேலும் படிக்க: விஜய் காரை தடுத்து நிறுத்திய பெண்! கண்ணீருடன் நின்ற அஜிதா.. யார் இவர்?
 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

About the Author
Tamil Nadu governemtTN GovernmentGovernment SchemeEducation LoanTamil nadu governemt education loan

Trending News