அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: அகவிலைப்படி 60% ஆக உயர்வு - முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு!

Tamil Nadu DA Hike: 01.01.2026 முதல் தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 2% உயர்த்தப்பட்டு, 60% ஆக வழங்கப்படும். இதனால் அரசுக்கு ஆண்டுக்கு ₹1,230 கோடி கூடுதல் செலவு ஏற்படும்.

Written By Sripriya Sambathkumar
Published: May 14, 2026, 02:38 PM IST|Updated: May 14, 2026, 04:03 PM IST
Image Credit: Tamil Nadu State Govt. Employees DA Hike Announced (Photo Source: TN Government)

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

