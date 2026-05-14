/அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: அகவிலைப்படி 60% ஆக உயர்வு - முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு!

Tamil Nadu DA Hike: 01.01.2026 முதல் தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 2% உயர்த்தப்பட்டு, 60% ஆக வழங்கப்படும். இதனால் அரசுக்கு ஆண்டுக்கு ₹1,230 கோடி கூடுதல் செலவு ஏற்படும்.
Tamil Nadu DA Hike: தமிழக அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 58 சதவீதமாக உள்ள அகவிலைப்படி 01.01.2026 முதல் 60 சதவீதமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் அறிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியான செய்தியாக வந்துள்ளது.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்தி குறிப்பில், 'அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 58 சதவீதமாக உள்ள அகவிலைப்படி 01.01.2026 முதல் 60 சதவீதமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் அறிவிப்பு.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான அரசு, மக்கள் நலனை முன்னிறுத்தி மக்களுக்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை வகுத்து செயல்படுத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள உறுதிமொழி அளித்துள்ளது. இந்தத் திட்டங்களை வடிவமைப்பதிலும், அவற்றை முழுவீச்சில் நடைமுறைப்படுத்துவதிலும் அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் முக்கியப் பங்கு வகித்து வருகின்றனர்.
அவர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர்களுக்கு 01.01.2026 முதல் 58 சதவீதமாக உள்ள அகவிலைப்படி 60 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில், மாநில அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களும் அதனால் பயன்பெறும் வகையில், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதனைக் கனிவுடன் பரிசீலித்து, 01.01.2026 முதல் மாநில அரசுப் பணியாளர்களுக்கும் அகவிலைப்படியை உயர்த்தி வழங்க ஆணையிட்டுள்ளார்கள்.' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 58சதவீதமாக உள்ள அகவிலைப்படி 01.01.2026 முதல் 60 சதவீதமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்
திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் அறிவிப்பு#CMJosephVijay pic.twitter.com/jspnkFOKLS
— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) May 14, 2026
அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் சேர்க்கபடுவதால், இந்த அதிகரிப்பு மாநில அரசு ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் மொத்த சம்பளத்தை கணிசமாக உயர்த்தும். இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
சுருக்கமாக...
|அடிப்படை ஊதியம்
|ரூ.15,000
|58% அகவிலைப்படி
|ரூ.8,700
|60% அகவிலைப்படி
|ரூ.9,000
|மாத அதிகரிப்பு
|ரூ,300
|ஆண்டு உயர்வு
|ரூ.3,600
பல்வேறு நிலை ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு விவரங்களை இங்கே காணலாம்:
|ஊழியர் நிலை
|அடிப்படை சம்பளம்
|பழைய அகவிலைப்படி (58%)
|புதிய அகவிலைப்படி (60%)
|அதிகரிப்பு
|லெவல் 1
|₹15,700
|₹9,106
|₹9,420
|₹314
|லெவல் 8
|₹19,500
|₹11,310
|₹11,700
|₹390
|லெவல் 10
|₹20,600
|₹11,948
|₹12,360
|₹412
|லெவல் 18
|₹36,900
|₹21,402
|₹22,140
|₹738
|லெவல் 22
|₹56,100
|₹32,538
|₹33,660
|₹1,122
|லெவல் 28
|₹1,23,400
|₹71,572
|₹74,040
|₹2,468
(குறிப்பு: இந்த கணக்கீடுகள் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.)
அகவிலைப்படி உயர்வு: அடிக்கடி கேட்கப்படும் முக்கியக் கேள்விகள் (FAQs)
1. அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது?
தற்போது 58 சதவீதமாக உள்ள அகவிலைப்படி, 60 சதவீதமாக (2% உயர்வு) உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
2. இந்த உயர்வு எப்போது முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது?
இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு 01.01.2026 முதல் முன் தேதியிட்டு நடைமுறைக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. யாரெல்லாம் இந்த அறிவிப்பால் பயன்பெறுவார்கள்?
தமிழ்நாடு மாநில அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் இந்த அறிவிப்பின் மூலம் பயன்பெறுவார்கள்.
4. குறைந்தபட்ச ஊதியம் பெறுபவர்களுக்கு எவ்வளவு கூடுதல் தொகை கிடைக்கும்?
ஒருவருக்கு அடிப்படை ஊதியம் ₹15,000 ஆக இருந்தால், அவருக்கு மாதம் ₹300 கூடுதல் தொகையும், ஆண்டுக்கு ₹3,600 கூடுதல் பலனும் கிடைக்கும்.
5. அதிகபட்ச ஊதிய நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு (Level 28) உயர்வு எவ்வளவு?
அடிப்படை ஊதியம் ₹1,23,400 ஆக உள்ள உயர்நிலை அதிகாரிகளுக்கு மாதம் ₹2,468 வரை சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.