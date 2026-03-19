புதிய அரசாணை வெளியீடு.. மகிழ்ச்சியில் பெண் அரசு ஊழியர்கள்! தமிழக அரசின் மாஸ் அப்டேட்

மகப்பேறு விடுப்பு விதியில் மாற்றம்: தமிழ்நாட்டு பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு இது உண்மையிலேயே ஒரு 'மெகா ஜாக்பாட்' அறிவிப்பை குறித்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்மூலம் காலங்காலமா இருந்த ஒரு பெரிய சிக்கலுக்கு தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டு எனக்கூறலாம். தமிழக அரசு ஊழியர்களான பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த மகப்பேறு விடுப்பு விதிகளில் செய்யப்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள் (3-வது குழந்தை) குறித்து கொஞ்சம் டீடைலாகா பார்ப்போம்.
பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பு விதிகளில் செய்யப்பட்ட மாற்றம்
இதுவரைக்கும் தமிழக அரசு விதிகளின்படி, முதல் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மட்டும் தான் ஒரு வருடம் (365 நாட்கள்) முழு சம்பளத்துடன் மகப்பேறு விடுப்பு கிடைச்சுட்டு இருந்தது. மூணாவது குழந்தைன்னு வந்துட்டா, லீவ் கிடையாது. தங்களோட சொந்த லீவைதான் எடுக்க வேண்டும் என்கிற நிலைமை இருந்தது. ஆனால் இனி மூன்றாவது குழந்தைக்கும் சம்பளத்துடன் கூடிய விடுப்பு உண்டு என தமிழக அரசு புதிய அரசாணை (GO) மார்ச் 13, 2026 அன்று வெளியிட்டுள்ளது.
மகப்பேறு விடுப்பு: நீதிமன்ற தீர்ப்பு என்ன சொல்கிறது?
பல பெண் ஊழியர்கள் சேர்ந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தனர். அதாவது "குழந்தை எத்தனையாவதா இருந்தா என்ன? பெத்த தாய்க்கும் அந்த குழந்தைக்கும் ஓய்வும் பராமரிப்பும் அவசியம் இல்லையா?" எனக் கேட்டு கோரிக்கை வைத்தனர். இது அவர்களின் நியாயமான கேள்வியா இருந்தது. ஆனால் மூன்றாவது குழந்தைக்கு விடுப்பு கோரும்போது "அரசாணையில் இடமில்லை" என்ற வாதமும் வைக்கப்பட்டது.
இறுதியாக ஜனவரி 2026-ல் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பில், "மகப்பேறு விடுப்பு என்பது ஒரு பெண்ணின் அடிப்படை உரிமை மற்றும் உடல்நலம் சார்ந்தது. அதனை குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையைக் காட்டி மறுக்க முடியாது" என்று திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் இந்த வழக்கில் 2025-ல் உச்சநீதிமன்றம் கொடுத்த ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது.
மகப்பேறு விடுப்பு என்பது இத்தனை குழந்தைகுக்கு தான் இருக்க வேண்டும் என்ற எந்தவொரு உச்சவரம்பும் (Ceiling) வைக்கக்கூடாது. தேசிய அளவில் 26 வாரங்கள் விடுப்பு கொடுப்பதால், மூன்றாவது குழந்தைக்கு அதை வேண்டுமானால் குறைத்துக்கொள்ளலாம் தவிர, மகப்பேறு விடுப்பு கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் திட்டவமாக கூறியது. இதனையடுத்து கடந்த மார்ச் 13, 2026 அன்று புதிய திருத்தப்பட்ட அரசாணை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டது.
புதிய மகப்பேறு விடுப்பு புதிய அரசாணை விதிகளின் முக்கிய அம்சங்கள்
தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புதிய அரசாணையின்படி, மகப்பேறு விடுப்பு முறையில் பின்வரும் மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.
முதல் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு: பெண் அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் முதல் இரண்டு பிரசவங்களுக்கு, தலா ஒரு வருடம் (365 நாட்கள்) முழு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பைப் பெறலாம்.
மூன்றாவது குழந்தைக்கு: இதுவரை மூன்றாவது குழந்தைக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு வழங்கப்படாத நிலையில், இனிமேல் மூன்றாவது பிரசவத்திற்கும் 12 வாரங்கள் (சுமார் 3 மாதங்கள்) முழு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு கட்டாயமாக வழங்கப்படும்.
நீதிமன்றத் தீர்ப்பு: உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரசவ விடுப்பு வழங்க குழந்தைகளுக்கு உச்சவரம்பு நிர்ணயிக்கக் கூடாது என்கிற அடிப்படையில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமலுக்கு வந்த தேதி: தமிழக அரசின் அடிப்படை விதிகளில் (Fundamental Rules) திருத்தம் செய்யப்பட்டு, இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அரசாணை கடந்த மார்ச் 13-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
சம்பளத்துடன் கூடிய 3வது குழந்தை பிரசவ விடுப்பு எடுப்பது எப்படி
புதிய விதிமுறைகளின்படி, மூன்றாவது குழந்தைக்கு வழங்கப்படும் 12 வார விடுப்பைத் திட்டமிடுவதில் கூடுதல் தெளிவு கிடைத்துள்ளது. பிரசவத் தேதிக்கு 6 வாரங்களுக்கு முன்பே இந்த விடுப்பை எடுக்கத் தொடங்கலாம். மீதமுள்ள 6 வாரங்களை பிரசவத்திற்குப் பின் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்த 12 வார காலத்திற்கும் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) உள்ளிட்ட அனைத்துப் பலன்களும் தடையின்றி வழங்கப்படும்.
மகப்பேறு விடுப்பு ஒப்பீடு
|அம்சம்
|முதல் 2 குழந்தைகளுக்கு
|3-வது குழந்தைக்கு
|விடுப்பு காலம்
|365 நாட்கள் (1 வருடம்)
|84 நாட்கள் (12 வாரங்கள்)
|சம்பளம்
|100% முழு ஊதியம்
|100% முழு ஊதியம்
|அரசாணை தேதி
|ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கிறது
|13 மார்ச் 2026 முதல் உறுதி
இரட்டை குழந்தைகள் மகப்பேறு விடுப்பு கிடைக்குமா?
முதல் பிரசவத்தில் இரட்டை குழந்தைகள் (Twins) பிறந்து, தற்போது அவர் மூன்றாவது முறையாகக் கருவுற்றிருந்தால், அவருக்கு ஒரு வருடம் (365 நாட்கள்) விடுப்பு கிடைக்குமா அல்லது 12 வாரங்கள் கிடைக்குமா என்ற குழப்பம் இருந்தது. நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளின்படி, இது "மூன்றாவது பிரசவம்" என்பதால் 12 வார விடுப்பு என்ற விதியே தற்போதைக்கு அமலில் உள்ளது.
மகப்பேறு விடுப்பு: துறைத் தலைவர்களுக்கு உத்தரவு
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளருக்கு (Chief Secretary) ஒரு முக்கிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி இனி எந்தவொரு துறையிலும் "மூன்றாவது குழந்தை" என்ற காரணத்தைச் சொல்லி மகப்பேறு விடுப்பை நிராகரிக்கக் கூடாது. அவ்வாறு நிராகரிப்பது நீதிமன்ற அவமதிப்பாகக் கருதப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மகப்பேறு விடுப்பு திருத்தம் ஏன் முக்கியம்?
குடும்பத்தையும் கவனித்துக்கொண்டு வேலைக்குச் செல்லும் பெண் அரசு ஊழியர்களின் உடல்நலம் மற்றும் குழந்தைகளின் பராமரிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த முடிவு, பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில இந்த செய்தி பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
மகப்பேறு விடுப்புஅடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. தமிழக அரசின் புதிய மகப்பேறு விடுப்பு அரசாணை எப்போது வெளியிடப்பட்டது?
இந்த புதிய திருத்தப்பட்ட அரசாணை (G.O.) மார்ச் 13, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்டது. 2026 ஜனவரியில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
2. மூன்றாவது குழந்தைக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுப்பு கிடைக்கும்?
புதிய விதிகளின்படி, மூன்றாவது பிரசவத்திற்கு 12 வாரங்கள் (84 நாட்கள்) முழு ஊதியத்துடன் கூடிய மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்படும். இதற்கு முன் மூன்றாவது குழந்தைக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு வழங்கும் நடைமுறை இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
3. முதல் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் விடுப்பு காலத்தில் மாற்றம் உள்ளதா?
இல்லை. முதல் இரண்டு பிரசவங்களுக்கு வழக்கம்போல தலா ஒரு வருடம் (365 நாட்கள்) முழு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்கும்.
4. 3-வது குழந்தைக்கு விடுப்பு எடுக்கும்போது சம்பளம் கிடைக்குமா?
ஆம். இந்த 12 வார காலத்திற்கும் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) உள்ளிட்ட அனைத்துப் பலன்களும் 100% முழுமையாக வழங்கப்படும்.
5. இந்த 12 வார விடுப்பை எப்போது இருந்து எடுக்கலாம்?
பெண் ஊழியர்கள் இந்த விடுப்பைத் தங்களின் பிரசவத் தேதிக்கு 6 வாரங்களுக்கு முன்பே எடுக்கத் தொடங்கலாம். மீதமுள்ள 6 வாரங்களை பிரசவத்திற்குப் பிந்தைய பராமரிப்பிற்காகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க - பெண்களுக்கு சூப்பர் அறிவிப்பு.. 3வது பிரசவத்திற்கும் சம்பளத்துடன் விடுப்பு!
மேலும் படிக்க - தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை.. குஷியில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள்.. சூப்பர் அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க - ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. ஊதியத்துடன் விடுமுறை அறிவிப்பு.. தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு
