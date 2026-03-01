English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • திருவண்ணாமலை டூ சென்னை: பயணிகளுக்கு செம ஹேப்பி நியூஸ்! இனி மின்னல் வேக பயணம்!

தமிழக அரசு சென்னை (ஓரகடம்) முதல் ஆன்மிக நகரமான திருவண்ணாமலை வரை சுமார் 140 கி.மீ தூரத்திற்கு புதிய 'கிரீன்ஃபீல்டு எக்ஸ்பிரஸ்வே' (Greenfield Expressway) அமைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 1, 2026, 08:45 PM IST
  • இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன?
  • திருவண்ணாமலை வரை சுமார் 72 கி.மீ தூரம் நீட்டிக்கப்படும்.
  • வெறும் 2 முதல் 2.5 மணி நேரத்திற்குள் அடைய முடியும்.

சென்னையில் இருந்து திருவண்ணாமலை இடையே தற்போது புதிய விரைவுச் சாலை திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இனி பயணிகள் எந்த சிரமமும் இல்லாமல் 2 மணி நேரத்தில் பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம். இது தொடர்பாக கூடுதல் விவரத்தை இங்கே காணலாம். 

தமிழக அரசு, சென்னையை திருவண்ணாமலையுடன் இணைக்கும் வகையில் தற்போது ஒரு புதிய பசுமை வழி விரைவுச் சாலைத் திட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த சாலை சுமார் 140 கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்டது. அதனுடம், இந்த சாலை மூலம் இனி பயணிகள் தற்போதுள்ள பயண நேரத்தை விட மிகவும் குறைந்த நேரத்தில் சென்றடையலாம் என்று கூறப்படுகிறது. 

இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன?

சென்னையில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்குச் செல்ல பயணிகளுக்கு சுமார் 4 முதல் 5 மணி நேரம் எடுக்கிறது. ஆனால், இந்த புதிய கிரீன்ஃபீல்டு எக்ஸ்பிரஸ்வே பயன்பாட்டிற்கு வருகையில், 5 மணி நேரத்திற்கு பதிலாக வெறும் 2 முதல் 2.5 மணி நேரத்திற்குள் திருவண்ணாமலையை எளிதாக அடைய முடியும். 

திட்ட அம்சம் விவரங்கள்
மொத்த தூரம் 140 கிலோமீட்டர்கள்
வழிப்பாதை கட்டமைப்பு 6-வழிப்பாதை அணுகல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது
தற்போதைய பயண நேரம் 4 மணிநேரம்
புதிய பயண நேரம் 2 மணிநேரம்
முக்கிய சந்திப்புகள் ஒரகடம், செய்யார், வந்தவாசி, தேசூrர்

விரைவுச் சாலை விவரம்

இந்த விரைவுச் சாலை இரண்டு முக்கியக் கட்டங்களாகப் பிரிக்கப்படும். ஒன்று, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஓரகடம் அருகே உள்ள சென்னை வெளிவட்டச் சாலையில் (CPRR - Chennai Peripheral Ring Road Project) தொடங்கி, செய்யார் சிப்காட் (SIPCOT) வரை சுமார் 68 கி.மீ தூரம் அமையும். மற்றொன்று செய்யாரிலிருந்து (Cheyyar) தேசூர் வழியாக திருவண்ணாமலை வரை சுமார் 72 கி.மீ தூரம் நீட்டிக்கப்படும்.

குறிப்பிட்ட இந்தத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான முதற்கட்டப் பணிகளுள் ஒன்றான விரிவான திட்ட அறிக்கை (Detailed Project Report - DPR) தயாரிக்கும் பணிகளை, தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைத்துறை மிக விரைவில் துவங்கவுள்ளது. இதற்கான ஆய்வுப் பணிகள் மற்றும் திட்டமிடல் நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ள நிலையில், விரைவில் இதற்கான அரசாணை மற்றும் ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கோரப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நெடுஞ்சாலை மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு மூலோபாய சொத்தாகும். இது 'Detroit of India' (Oragadam) ஐ தெற்கில் வளரும் தொழில்துறை மண்டலங்களுடன் நேரடியாக இணைக்கிறது. வணிகங்களைப் பொறுத்தவரை, இது விரைவான தளவாடங்கள் மற்றும் குறைந்த எரிபொருள் செலவுகளைக் குறிக்கிறது. அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலுக்கு வருகை தரும் கோடி கணக்கான யாத்ரீகர்களுக்கு, வசதியான பயணமாக அமையக்கூடும்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

