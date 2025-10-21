English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விவசாயிகளுக்கு ரூ.10,000 மானியம்! தமிழக அரசின் புதிய திட்டம் - உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!

விவசாயிகளுக்கு ரூ.10,000 மானியம்! தமிழக அரசின் புதிய திட்டம் - உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!

ஐந்து ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்திருக்கும் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு மானிய திட்டம் தமிழக அரசு சார்பில் செயல்பாட்டில் உள்ளது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 21, 2025, 01:13 PM IST
தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளின் நிதி சுமையைக் குறைத்து, அவர்களின் பாசன வசதியை மேம்படுத்தும் நோக்கில், தமிழக அரசு ஒரு அற்புதமான திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், புதிய மின் மோட்டார் பம்ப் செட்டுகள் வாங்க அல்லது பழைய திறன் குறைந்த பம்ப் செட்டுகளை மாற்றி புதியதை நிறுவ, விவசாயிகளுக்கு ரூ.10,000 மானியம் வழங்கப்படும் என வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத் துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் அறிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க: வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. அடுத்த 6 நாட்களுக்கு எச்சரிக்கை.. எங்கெல்லாம் பாருங்க!

திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?

பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் பழைய மற்றும் திறன் குறைந்த மின் மோட்டார் பம்ப் செட்டுகளால், மின்சார பயன்பாடு அதிகரிப்பதோடு, பாசன நேரமும் அதிகரிக்கிறது. இதனால், விவசாயிகளுக்கு சாகுபடி செலவு கூடுகிறது. இந்த சுமையிலிருந்து விவசாயிகளை விடுவிக்கும் நோக்கத்துடன், ஐந்து ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்திருக்கும் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு இந்த மானிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

நடப்பு நிதியாண்டில், 5,000 விவசாயிகளுக்கு இந்த மானியத்தை வழங்குவதற்காக, அரசு ரூ.5 கோடியை ஒதுக்கியுள்ளது. இதில், 1,000 பம்ப் செட்டுகளுக்கான மானியம், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின வகுப்பை சேர்ந்த சிறு, குறு விவசாயிகளுக்காக பிரத்யேகமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

யாரெல்லாம் இந்த திட்டத்தில் பயன்பெறலாம்?

  • ஐந்து ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்திருக்கும் அனைத்து சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள்.
  • தங்களது பழைய, திறன் குறைந்த மின் மோட்டார் பம்ப் செட்டுகளை மாற்ற விரும்பும் விவசாயிகள்.
  • புதிதாக ஆழ்துளை கிணறு, குழாய்க் கிணறு அல்லது திறந்தவெளிக் கிணறு அமைத்து, சொந்தமாக மின் இணைப்பு பெற்ற விவசாயிகள்.
  • இத்திட்டத்தில் சிறு, குறு, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின விவசாயிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

மானியத்தை பெறுவது எப்படி?

வேளாண்மை பொறியியல் துறையின் அனுமதி பெற்று, அரசு அங்கீகரித்த நிறுவனங்களின் மாடல்களில் இருந்து, தங்களுக்கு விருப்பமான, குறைந்தபட்சம் நான்கு ஸ்டார் மதிப்பீடு கொண்ட புதிய மின் மோட்டாரை விவசாயிகள் தேர்வு செய்து, முழு விலையில் வாங்க வேண்டும். வாங்கிய பிறகு, அதற்கான பின்னேற்பு மானியமாக ரூ.10,000 விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை

  • இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்பும் விவசாயிகள், அலைச்சலின்றி எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
  • உங்கள் திறன்பேசியில் 'உழவன்' செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, அதன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
  • வேளாண்மை பொறியியல் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://mis.aed.tn.gov.in என்ற தளம் மூலமாகவும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து, முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

தேவையான ஆவணங்கள்

விண்ணப்பிக்கும்போது ஆதார் அட்டை, சிறு/குறு விவசாயிக்கான சான்றிதழ், புகைப்படம், வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல், சாதிச் சான்றிதழ், சிட்டா, அடங்கல், மின் இணைப்பு சான்றிதழ் மற்றும் புதிய மின் மோட்டார் வாங்கியதற்கான விலைப்பட்டியல் போன்ற ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு, உங்கள் வட்டாரத்தில் உள்ள வேளாண்மை பொறியியல் துறை அலுவலர்களை நேரில் அணுகலாம். விவசாயிகளின் நலனுக்காக அரசு கொண்டு வந்துள்ள இந்த அரிய வாய்ப்பை, தகுதியுள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க: கோவில்பட்டியில் பட்டாசு வெடித்து தீ விபத்து.. பல லட்சம் ரூபாய் பொருட்கள் சேதம்!

