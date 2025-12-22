English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பேச்சுவார்த்தை தோல்வி: ஜாக்டோ-ஜியோ அதிரடி அறிவிப்பு.. அரசு ஊழியர்கள் கொந்தளிப்பு!

பேச்சுவார்த்தை தோல்வி: ஜாக்டோ-ஜியோ அதிரடி அறிவிப்பு.. அரசு ஊழியர்கள் கொந்தளிப்பு!

JACTO-GEO Announces Strike: ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பினர் ஆமைச்சர்களோடு  நடத்திய பேச்சு வார்த்தை தோல்வி அடைந்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக வரும் ஜனவரி 6 ஆம் தேதி முதல் வேலை நிறுத்தம் போராட்டம் நடைபெறும் என அரசை எச்சரித்துள்ளனர். 

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 22, 2025, 08:45 PM IST
  • அமைச்சர்கள் அன்பில் மகேஷ், தங்கம் தென்னரசு, எ.வ.வேலு ஆகியோருடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வி.
  • கைது நடவடிக்கைகளுக்கு அஞ்சமாட்டோம் என ஜாக்டோ-ஜியோ ஒருங்கிணைப்பாளர் அறிவிப்பு.
  • ஜனவரி 6-ஆம் தேதி முதல் மாநிலம் தழுவிய காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்.

பேச்சுவார்த்தை தோல்வி: ஜாக்டோ-ஜியோ அதிரடி அறிவிப்பு.. அரசு ஊழியர்கள் கொந்தளிப்பு!

Government Employees Protest: தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கூட்டமைப்பான ஜாக்டோ-ஜியோ (JACTO-GEO), தங்களுடன் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக அரசுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, திட்டமிட்டபடி ஜனவரி 6-ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பினர் நீண்டகால போராட்டம்

பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்துதல், ஆசிரியர்களின் ஊதிய முரண்பாடுகளைக் களைதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாழ்வாதாரக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பினர் நீண்டகாலமாகப் போராடி வருகின்றனர். இது தொடர்பாக, இன்று காலை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் அமைச்சர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.

மூன்று அமைச்சர்கள் பேச்சுவார்த்தை

இந்தக் கூட்டத்தில் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மற்றும் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு ஆகியோர் கலந்துகொண்டு சங்கப் பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினர்.

அமைச்சர் vs ஜாக்டோ-ஜியோ: பேச்சுவார்த்தை தோல்வி

சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில், அமைச்சர்கள் தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட பதில்கள் தங்களுக்குத் திருப்தி அளிக்கவில்லை என ஜாக்டோ-ஜியோ நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர். குறிப்பாக, கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவது குறித்து எவ்வித உறுதியான வாக்குறுதிகளும் அளிக்கப்படவில்லை என அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.

ஜாக்டோ-ஜியோ மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பாஸ்கரன் கூறியது..

"இந்தக் கூட்டத்தின் முடிவு லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் பெரும் ஏமாற்றத்தைத் தந்துள்ளது. அமைச்சர்களின் பதில்கள் மனவருத்தத்தை அளிப்பதால், மாநில அளவில் அரசு ஊழியர்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என கூறியுள்ளார். 

மேலும் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாததால், ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்த போராட்டங்களை முன்னெடுக்க சங்க நிர்வாகிகள் முடிவு செய்துள்ளனர். அதன் படி டிசம்பர் 27 அன்று மாநிலம் முழுவதும் கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணிக்குச் சென்று தங்களது கண்டனத்தைப் பதிவு செய்தல் மற்றும் ஜனவரி 6 ஆம் தேதி தமிழகம் தழுவிய அளவில் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நடைபெறும் ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த காலங்களில் தீபாவளி பண்டிகையின் போது அரசு ஊழியர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டதை நினைவு கூர்ந்த நிர்வாகிகள், வரும் பொங்கல் பண்டிகை காலங்களில் கைது நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டாலும் அதற்கு அஞ்சப்போவதில்லை எனத் தெரிவித்தனர். "எத்தனை தடைகள் வந்தாலும், சிறைக்குச் செல்ல நேரிட்டாலும் எங்களது வாழ்வாதாரப் போராட்டத்தை மிக வலுவாக முன்னெடுப்போம்" என அவர்கள் உறுதிபடத் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஜனவரி 6 முதல் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம்

மூவர் குழுவுடனான பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து அமைச்சர்களுடனான பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வியில் முடிந்துள்ளதால், ஜனவரி 6 முதல் நடைபெறவுள்ள இந்தப் போராட்டம் தமிழக அரசு நிர்வாகத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க - Old Pension Scheme: மீண்டும் வருகிறதா பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்? நிதி அமைச்சகம் பதில்

மேலும் படிக்க - அரசு ஊழியர்களுக்கு Good News.. மீண்டும் பழைய பென்ஷன் திட்டம் -தமிழக அரசு ஆலோசனை

மேலும் படிக்க - பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்: 'வாய்ப்பில்ல ராஜா' நிதி அமைச்சகம் திட்டவட்டம், அரசு ஊழியர்களுக்கு ஷாக்

