  • விஜய் ஒரு பித்தலாட்டக்காரர்.. சினிமா விலகலுக்கு பின்னால் இருக்கும் சூட்சுமம்! புட்டு புட்டு வைத்த பிரபலம்

James Vasanthan About Vijay: விஜய் தனது உச்சப்பச்ச சினிமா கரியரை விட்டுவிட்டு மக்களுக்காக அரசியல் வந்திருப்பதாக வார்த்தைக்கு வார்த்தை கூறி வரும் நிலையில், ரூ. 20,000 கோடிக்கு விஜய் ஆசைப்படுகிறார் என ஜேம்ஸ் வசந்தன் கூறி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 7, 2026, 01:35 PM IST
Vijay Latest News: விஜய் கடைசியாக ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்துள்ளார். அவர் இதையடுத்து எந்த படத்திலும் நடிக்கப்போவதில்லை என்றும் சினிமாவில் இருந்து விலகி முழுவதுமாக அரசியல் இறங்கி உள்ளதாக அவரே கூறி வருகிறார். குறிப்பாக தனது பீக் சினிமா கரியரை உதறிவிட்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற ஒற்றை நோக்கத்துடன் அரசியலில் குதித்திருப்பதாகவும் அவர் கூறி பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில், விஜய் ரூ. 200 கோடியை விட்டுவிட்டு ரூ. 20,000 கோடிக்கு ஆசைப்படுகிறார் என இசை அமைப்பாளரும் தொகுப்பாளருமான ஜேம்ஸ் வசந்தன் கூறி இருக்கிறார். இது இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. விஜய் ரசிகர்கள் பலரும் அவரை கடுமையாக சாடி வருகின்றனர். 

விஜய்யை சுற்றும் சர்ச்சைகள் 

விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி தற்போது முழுவதுமாக அரசியல் களத்தில் குதித்துள்ளார். வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். இதற்கிடையில் விஜய் குறித்து பல சர்ச்சைகள் வெளியாகி அதிர்ச்சிகளை கிளப்பின. அவரது மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து மேற்கொண்டு, திரிஷாவுடன் திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டது. இப்படி பல விஷயங்கள் வெளியானது அவரது நற்பெயருக்கு கலங்கம் விலைவித்துள்ளது என பலரும் தெரிவிக்கின்றனர். மறுபக்கம் இதுபோன்ற சர்ச்சைகள் சாதாரணமானதுதான். இதெல்லாம் வாக்குவங்கியை பாதிக்காது என்றும் சிலர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். 

விஜய் ஒன்று தூய்மையானவர் அல்ல - ஜேம்ஸ் வசந்தன்

இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்யை இசையமைப்பாளரும் தொகுப்பாளருமான ஜேம்ஸ் வசந்த் கடுமையாக விமர்சித்து இருக்கிறார். அவர் விஜய் ஒன்று தூய்மையானவர் அல்ல. அவர் ஒரு ஏமாற்றுக்காரர், பித்தலாட்டக்காரர் என மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து உள்ளார். இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன் விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கியதில் இருந்தே தொடந்து கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

விஜய் சேவை மனப்பான்மையில் அரசியலுக்கு வரவில்லை 

இது தொடர்பாக பேசியதாவது, விஜய் ஒன்று சாதாரணமாக சினிமாவை விட்டு அரசியலுக்கு வரவில்லை. அவரிடம் பேங்க் பிளன்ஸ் உள்ளது. பல தொழில்களில் முதலீடு செய்து வைத்து இருக்கிறார். அவரது ரசிகர்கள்தான் பாவம் என கூறிய அவர் கடுமையாக சாடியும் பேசினார். விஜய் ஒன்று தூய்மையானவர் அல்ல. அவர் சினிமாவை விட்டு அரசியலுக்கு வருவது என்பது சாதாரணம் கிடையாது. சேவை மனப்பான்மையில்லா அவர் வருகிறார். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, சினிமாவில் அவர் ரூ. 200 கோடி சம்பாதித்து வந்தார். இங்கு ரூ. 20,000 கோடி சம்பாதிக்கலாம் என வருகிறார். அவர் அரசியலில் இருக்கும் வாய்ப்பை பார்க்கிறார். அவருடன் இருப்பவர்கள் யார் யார் என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். அனைத்தும் திட்டமிட்டபடி நடக்கிறது. 

விஜய் ஒரு ஏமாற்றுக்காரர் 

நான் சொல்வது விஜய்யை பின்தொடர்பவர்கள் நம்ப மாட்டார்கள். ஆனால் உண்மை தெரிந்தவர்களுக்கு இது தெளிவாக புரியும். ஒருவரின் கண்கள், உடல் மொழியை பார்த்தாலே தெரிந்துவிடும், அவர் எப்படிபட்டவர் என்று. அப்படி, விஜய்யை பார்த்தால், அவர் ஒரு ஏமாற்றுக்காரர், பித்தலாட்டக்காரர் என்று எனக்கு தெரிகிறது. அதனால்தான் நான் அவரை வெளிப்படையாக விமர்சித்து வருகிறேன் என மிகவும் கடுமையாக ஜேம்ஸ் வசந்தன் சாடி உள்ளார். 

ஜேம்ஸ் வசந்த்தை சாடும் விஜய் ரசிகர்கள் 

ஜேம்ஸ் வசந்தன் பேசிய இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. விஜய் ரசிகர்கள் பலரும் ஜேம்ஸ் வசந்த்தை கண்டித்து தங்களது கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர். ஏற்கனவே விஜய்யை சுற்றி பல சர்ச்சைகள் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த சூழலில், விஜய் ஒரு ஏமாற்றுக்காரர். அவர் அதிக பணம் சம்பாதிக்கதான் அரசியல் வருகிறார், சேவை மனப்பான்மை ஒன்றும் கிடையாது என கூறி இருப்பது கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

ஒரு படத்திற்கு ரூ. 200 கோடி 

விஜய் கடைசியாக ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்து முடித்தார். அப்படத்தில் அவர் வாங்கிய சம்பளம் ரூ. 200 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். அப்போது அவரிடம் சுமார் ரூ. 500 கோடிக்கு மேல் சொத்து இருப்பதாக அவர் கணக்கு காட்டி இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

