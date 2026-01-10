ஜனநாயகன் பிரச்னை: திமுகவுக்கு சம்பந்தம் இல்லை - அமைச்சர் அடுத்து சொன்ன முக்கிய விஷயம்!

Jana Nayagan Movie Censor Issue: புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அருணா தலைமையில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக அம்மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற வளர்ச்சி பணிகள் குறித்து அனைத்து துறை அரசு அதிகாரிகள் உடனான ஆய்வு கூட்டம் இன்று (ஜன. 10 ) நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடந்த இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு இயற்கை வளங்கள் துறை மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி, தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன், புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துராஜா உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனற்.
Jana Nayagan Movie Issue: திமுகவுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை
அதிகாரிகளுடனான கூட்டம் நிறைவடைந்த பின்னர் அமைச்சர் ரகுபதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கான அவரது பதிலை இங்கு காணலாம்.
"பாஜகவின் புதிய கூட்டணியாக தணிக்கை வாரியமும் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏற்கனவே அமலாக்கத்துறை, வருமானவரித்துறை, சிபிஐ உள்ளிட்டவை உடன் தணிக்கை வாரியமும் சேர்ந்துள்ளது. பல அதிகாரிகளின் குழுக்களோடு பாஜக தேர்தல் களத்தில் கூட்டணியை கொண்டு வருகிறது. அதனை சந்திக்க திமுக கூட்டணி தயாராக இருக்கிறது.
ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வராததற்கும் திமுகவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. எங்களைப் பொறுத்தவரை பாஜக நாங்கள் சொல்வதை கேட்கும் என்று யாராவது நம்பினால் அவர்களைப் போல முட்டாள் வேறு யாரும் கிடையாது. தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அனைவருக்குமே தை பிறந்தால் வழி பிறக்க தானே வேண்டும். நயினார் நாகேந்திரனுக்கு எந்த பக்கம் வழி பிறக்கிறது என்று பார்ப்போம். தமிழ்நாட்டில் திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடர்ந்து நடக்கும், அதுதான் தை பிறந்தால் எங்களுக்கு வழி பிறக்கும். நயினார் நாகேந்திரனுக்கு வேண்டுமென்றால் எங்கேயாவது கவர்னர் பதவியோ, ஒன்றிய பாஜக அரசில் ஏதாவது பதவிகளோ கிடைக்கட்டும், வாழ்த்துக்கள்.
Tamil Nadu News: ராமதாஸ் பாமக உடன் கூட்டணியா?
எங்களைப் பொறுத்தவரை எங்கள் கூட்டணியை தலைவரே (ஸ்டாலினே) உறுதி செய்வார். தற்போது இருக்கும் கூட்டணி அப்படியே இருக்கும். கூடுதலாக வருபவர்களை எப்படி ஏற்றுக் கொள்வது பற்றி எங்களுடைய தலைவர் முடிவு செய்வார். ராமதாஸின் பாராட்டுக்கு நன்றி, இது கூட்டணிக்கு வருவதற்கான அச்சாரம் அல்ல. எங்களுக்கு ராமதாஸ் சில கருத்துக்களை எதிராகவும் கூறியிருக்கிறார், ஆதரவாகவும் கூறி இருக்கிறார். அதற்காக அவர் கூட்டணிக்கு வரப்போகிறார் என்று அர்த்தமல்ல. கூட்டணி என்பது வேறு பாராட்டுதல் என்பது வேறு.
Tamil Nadu News: ஆளுநர் இருப்பதையே மறந்துவிட்டோம்
நீதிமன்றத்திற்கு அனைத்து அதிகாரமும் உண்டு. வானளாவிய அதிகாரம் உள்ளதுதான் நீதிமன்றம். நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்க வேண்டும். அதில் குறைகள் இருந்தால் மேல்முறையீடு செய்வதற்கு வழி இருக்கிறது. ஒரு நீதிபதி சொல்லும் தீர்ப்பு சரி என்று அந்த நீதிமன்றத்தோடு முடிவதில்லை, மேல் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று கீழே உள்ள நீதிமன்ற நீதிபதி சொன்னது தப்பு என்று கூறி வழக்காட முடியும். ஆளுநர் ரவிக்கு என்ன தெரியும், யார் போய் அச்சுறுத்தினார்களா என்று தெரியும். வீட்டில் இருந்து கொண்டு எங்கேயாவது செல்வார், டெல்லிக்கு சென்று வருவார். சென்று வந்துவிட்டு ஒரு கதையை சொல்வார், ஆளுநர் ஒருவர் இருப்பதே நாங்கள் மறந்து விட்டோம். ஆளுநரை பற்றி எல்லாம் கேட்க வேண்டாம்" என தடாலடியாக பேசினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடைபெறும்போது ஆளுநர் என்ன செய்கிறார் என்று அன்று பார்ப்போம். கூட்டத்தொடர் நடைபெறும்போது என்ன செய்யப் போகிறார் என்பதை தமிழ்நாடு பார்க்கத்தான் போகிறது. நல்ல முறையில் நடந்து கொள்கிறாரா அல்லது திரும்பவும் விஷமத்தனத்தை, குறும்புத்தனத்தை காண்பிக்க போகிறாரா என்பதை அன்று பார்ப்போம்.
Tamil Nadu News: ஆசிரியர்கள் நியமனம்
எத்தனை ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்பி இருக்கிறோம் என்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் மானிய கோரிக்கையின் போது சொல்லி வருகிறோம். புதிய ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதை ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் சென்று பார்த்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள். கருத்துக்கொருபவர்களாக அனைவரும் இருக்காதீர்கள், ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். நியமிக்கப்படவில்லை என்பது தவறு" என்றார்.
முன்னதாக, அதிகாரிகள் உடனான கூட்டத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கடந்த நான்கு அரையாண்டு காலமாக நடைபெற்ற வளர்ச்சி பணிகள் குறித்தும், இனி வரக்கூடிய காலங்களில் செய்யக்கூடிய பணிகள் குறித்தும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை மனுக்களை கொடுத்தால் உடனடியாக அந்த மனுக்களை பரிசளித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கு அமைச்சர்கள் அறிவுறுத்தினர் என கூறப்படுகிறது. சுமார் மூன்றரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக இந்த ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது கவனிக்கத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் சென்சார் பிரச்சனை: நடந்தது என்ன? உண்மையை புட்டு புட்டு வைக்கும் தயாரிப்பாளர்..
மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் ரிலீஸுக்கு கிரீன் சிக்னல்! பட தயாரிப்பு நிறுவனம் எடுத்த முக்கிய முடிவு..என்ன தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படத்தை பற்றி பேசுவது வேஸ்ட்... சரத்குமார் சொல்ல வருவது என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ