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கர்நாடககாரருக்கு எதுக்கு அரசு பதவி? சர்சையாகும் வெங்கட நாராயண நியமனம்.. CM விஜய்க்கு கண்டனம்

Jana nayagan Venkata Narayana k Latest News: தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக ஜனநாயகன் படத்தின் தயாரிப்பாளர் வெங்கட நாராயணாவை நியமித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கே.வெங்கட நாராயணாகவுக்கு அரசு பொறுப்பு கொடுத்ததற்கு முதல்வர் விஜய்யை கடுமையாக பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 26, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:58 PM IST
கர்நாடககாரருக்கு எதுக்கு அரசு பதவி? சர்சையாகும் வெங்கட நாராயண நியமனம்.. CM விஜய்க்கு கண்டனம்
Image Credit: Jananayagan Venkat Narayana k Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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