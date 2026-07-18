/ஜனநாயகன் ரிலீஸ்.. தவெகவினருக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் போட்ட திடீர் உத்தரவு - என்ன தெரியுமா?

Jana Nayagan Minister Anand: மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது முதல்வர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படம். இப்படம் ஜூலை 23ஆம தேதி வெளியாக உள்ளது. இந்த நிலையில், ஜனநாயகன் படம் வெளியீடு குறித்து தவெக பொதுச் செலாளரும், அமைச்சருமான புஸ்ஸி ஆனந்த் கட்சியினருக்கு முக்கியமான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார். ஜனநாயகன் வெளியாகும் திரையரங்குகளை கட்சியின் வழிகாட்டுதல்படி சிறப்பாக அலங்காிக்குமாறும், ரசிகா்களும் பொதுமக்களும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் படத்தை காண ஏதுவாக பிரமாண்டமான வரவேற்பை அளிக்குமாறும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழக முதல்வராக இருக்கும் ஜோசப் விஜய் கடைசியாக நடித்த படம் ஜனநாயகன். இந்த படததை ஹெச். வினோத் இயக்கி உள்ளார். இப்படத்தை கேவிஎம் நிறுவனம் தயாரித்து இருக்கும் நிலையில், அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இப்படித்தில் முதல்வர் விஜய்யுடன் மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே, பிரியாமணி, பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்கள் நடித்துள்ளனர்.
இந்த படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் திரையரங்களில் வெளியாக உள்ளது. ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ஆம் தேதி பொங்கல் விருந்தாக திரைக்கு வர இருந்தது. முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகனை தியேட்டரில் கொண்டாட ரசிகர்கள் காத்திருந்தனர்.
Tested by fire.— KVN Productions (@KvnProductions) July 15, 2026
Forged by time.
Built for history.
The tougher the battle,
The louder the victory.#JanaNayaganFromJuly23#JanaNayakuduFromJuly23#JanNetaFromJuly23
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol… pic.twitter.com/21xjixgUBM
ஆனால், கடைசியில் ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. ஜனநாயகன் வெளியாக உள்ள கடைசி கட்டத்தில் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏறப்ட்டது. சென்சார் சான்றிதழ் தொடர்பாக கேவிஎன் தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. ஆனால், இந்த வழக்கு நீண்ட நாட்கள் நீடித்ததால், படக்குழு வழக்கை வாபஸ் பெற்றது. சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு, ஜனநாயகன் படம் இணையதளத்தில் கசிந்தது. இந்த விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது. ஒருவழியாக ஜனநாயகன் படத்திற்கு 'ஏ' சான்றிதழ் கிடைத்தது.
அண்மையில் தான், ஜனநாயகன் படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் கிடைக்கப்பட்ட நிலையில், இப்படம் ஜூலை 23ஆம் தேதி திரையரங்களில் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இதனை அடுத்து, விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் படத்தை திரையில் பார்க்க ரசிர்கள் ஆர்வமுடன் உள்ளனர். இதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், தவெகவினருக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் முக்கியமான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார். அமைச்சர் ஆனந்தின் பிறந்தநாளையொட்டி, அவரை சந்தித்து பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். அப்போது, முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயன் பட வெளியீட்டை திருவிழா போல் கொண்டாட அமைச்சர்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள், தவெகவினருக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் அறிவுறுத்தியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், கட்சியின் வழிகாட்டுதல்படி, தங்களது பகுதிகளில் உள்ள திரையரங்குகளைக் சிறப்பாக அலங்கரித்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என கட்சியினருக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.