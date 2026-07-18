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ஜனநாயகன் ரிலீஸ்.. தவெகவினருக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் போட்ட திடீர் உத்தரவு - என்ன தெரியுமா?

Jana Nayagan Minister Anand: ஜூலை 23ஆம் தேதி ஜனநாயகன் படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், தவெக பொதுச் செலாளரும், அமைச்சருமான புஸ்ஸி ஆனந்த் கட்சியினருக்கு முக்கியமான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார். ஜனநாயகன் படத்தை திருவிழா போல கொண்டாட வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 18, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:42 PM IST
ஜனநாயகன் ரிலீஸ்.. தவெகவினருக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் போட்ட திடீர் உத்தரவு - என்ன தெரியுமா?
Image Credit: Jana Nayagan Minister AnandSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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