  • ஜனவரி மாதம் மட்டும் 15 நாட்கள் விடுமுறை - எந்த எந்த தேதி தெரியுமா?

ஜனவரி மாதம் மட்டும் 15 நாட்கள் விடுமுறை - எந்த எந்த தேதி தெரியுமா?

January Government holidays: 31 நாட்கள் கொண்ட ஜனவரி மாதத்தில் மொத்தம் 15 நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கவுள்ளதால் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் மகிழ்ச்சியுடன் உள்ளனர்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 30, 2025, 04:01 PM IST
  • ஜனவரி 2026 புத்தாண்டு!
  • பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை.
  • மகிழ்ச்சியில் மாணவர்கள்.

தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு ஜனவரி மாதம் மட்டும் மொத்தம் 15 நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாணவ மாணவிகள் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளனர். அரையாண்டு தேர்வு, பொங்கல் பண்டிகை மற்றும் குடியரசு தினம் என பல்வேறு காரணங்களால் இந்த விடுமுறை மாணவர்களுக்கு கிடைக்கவுள்ளது. அரையாண்டு தேர்வுகள் டிசம்பர் 23ம் தேதி முடிவடைந்த நிலையில், டிசம்பர் 24 முதல் ஜனவரி 4 வரை மொத்தம் 12 நாட்கள் குளிர்கால விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த விடுமுறை வழக்கமாக 9 நாட்கள் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில், இந்த முறை 12 நாட்களாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 5 அன்று பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படவுள்ளன.

மேலும் படிக்க | இலவச லேப்டாப், புதிய ரேஷன் கார்டு எப்போது கிடைக்கும்? அமைச்சர் சக்கரபாணி அப்டேட்

ஜனவரி மாத விடுமுறைகள்

ஜனவரி 1 புதன்கிழமை புத்தாண்டு என்பதால் அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறையில் முதல் 4 நாட்கள் சேர்ந்துள்ளது. ஜனவரி 10 மற்றும் 11 சனி, ஞாயிறு என்பதால் வார விடுமுறை கிடைக்கும். இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகை மாணவர்களுக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. காரணம் ஜனவரி 14 செவ்வாய்க்கிழமை போகி பண்டிகைக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜனவரி 15 வியாழக்கிழமை தை பொங்கல், ஜனவரி 16 வெள்ளிக்கிழமை திருவள்ளுவர் தினம் மற்றும் மாட்டு பொங்கல், ஜனவரி 17 சனிக்கிழமை உழவர் திருநாள் என அரசு விடுமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஜனவரி 18 ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கமான வார விடுமுறை என்பதால் மொத்தம் 5 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைக்கிறது. பொங்கல் பண்டிகைக்காக ஊருக்கு சென்று திரும்புவதற்கு இந்த நீண்ட விடுமுறை மாணவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். மேலும் ஜனவரி 24 மற்றும் 25 சனி, ஞாயிறு வார விடுமுறை நாட்களுக்கு அடுத்து ஜனவரி 26 திங்கள்கிழமை குடியரசு தினம் வருகிறது. இதனால் மொத்தம் 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைக்கும். மாத இறுதியில் ஜனவரி 31 சனிக்கிழமை வார விடுமுறையும் இதில் சேர்கிறது.

விடுமுறை நிலவரம்

கடந்த ஆண்டு பல்வேறு பண்டிகை விடுமுறை தினத்தில் வந்தது. பள்ளிகள் ஜூன் 2025ல் திறந்த பின்பு, ஜூன் மற்றும் ஜூலையில் பெரிதாக விடுமுறைகள் கிடைக்கவில்லை. ஜூலையில் மொஹரம் பண்டிகை ஞாயிறு அன்று வந்ததால் பயனில்லாமல் போனது. மேலும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சுதந்திர தினம், விநாயகர் சதுர்த்தி விடுமுறைகள் கிடைத்தன. செப்டம்பரில் அரசு விடுமுறையுடன் வார விடுமுறை இணைந்து 3 நாட்கள் விடுமுறை கிடைத்தது. செப்டம்பர் 27 முதல் அக்டோபர் 5 வரை காலாண்டு தேர்வு விடுமுறையாக 9 நாட்கள் அளிக்கப்பட்டது. இதில் விஜயதசமி, காந்தி ஜெயந்தி விடுமுறைகள் அடங்கும். அக்டோபரில் தீபாவளிக்கு 4 நாட்கள் விடுமுறை வழங்கப்பட்டது. நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் குறைவான விடுமுறைகள் மட்டுமே இருந்தன. இந்நிலையில் ஜனவரி மாதம் மாணவர்களுக்கு கூடுதல் விடுமுறை மாதமாக அமைந்துள்ளது.

மாணவர்களின் எதிர்பார்ப்பு

பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை என்றாலே பெரும் மகிழ்ச்சி தான். அதிலும் தொடர் விடுமுறை வந்தால் அதிக சந்தோஷம். எனவே பள்ளி மாணவர்கள் முதல் அரசு, தனியார் ஊழியர்கள் வரை எப்போது விடுமுறை வரும் என காத்திருப்பார்கள். 31 நாட்கள் கொண்ட ஜனவரி மாதத்தில் மொத்தம் 15 நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கவுள்ளதால் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் மகிழ்ச்சியுடன் உள்ளனர். இந்த நீண்ட விடுமுறையில் குடும்பத்துடன் நேரம் செலவிடவும், பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடவும் போதுமான நேரம் கிடைக்கிறது. தமிழக அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கலுக்கு முந்தைய நாளான போகி பண்டிகைக்கு விடுமுறை அளித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டும் ஜனவரி 14க்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு : இன்றே கடைசி! 3 முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு

