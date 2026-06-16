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ஷாஜகான் பேச்சுக்கு ஜவாஹிருல்லா கண்டனம்! ஆணவத்தின் வெளிபாடு என குற்றச்சாட்டு..

அமைச்சர் ஷாஜகான் பேச்சுக்கு ஜவாஹிருல்லா கண்டனம் ; திமுகவின் தயவால் வெற்றிபெற்று இப்படி பேசுவது ஆணவத்தின் வெளிப்பாடு என கடும் விமர்சனம்

Written ByYuvashree
Published: Jun 16, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:31 PM IST
ஷாஜகான் பேச்சுக்கு ஜவாஹிருல்லா கண்டனம்! ஆணவத்தின் வெளிபாடு என குற்றச்சாட்டு..
Image Credit: Jawahirullaa | Zee File Photo

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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ஷாஜகான் பேச்சுக்கு ஜவாஹிருல்லா கண்டனம்! ஆணவத்தின் வெளிபாடு என குற்றச்சாட்டு..
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