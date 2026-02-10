English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Jewelry loan: மீண்டும் நகைக்கடன் தள்ளுபடி? தேர்தல் நேரத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு!

Jewelry loan: மீண்டும் நகைக்கடன் தள்ளுபடி? தேர்தல் நேரத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், மீண்டும் ஒரு நகைக்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு வெளியாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு பொதுமக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 10, 2026, 08:46 AM IST
  • நகை கடன் தள்ளுபடி வருமா?
  • மாற்றுத்திறனாளிகள் கடன் தள்ளுபடி?
  • விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு?

Trending Photos

சென்னை தங்கம் விலை, பிப்ரவரி 9: இன்றைய நிலவரம் என்ன?
camera icon11
Gold Rate Today
சென்னை தங்கம் விலை, பிப்ரவரி 9: இன்றைய நிலவரம் என்ன?
ரூ.30000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த 7 போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
camera icon7
ரூ.30000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த 7 போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
டி20 உலக கோப்பை: இந்திய அணியில் ஐபிஎல் பிரபலங்கள்.. 2 CSK வீரர்கள்! ஆனா ஒரு RCB வீரர் கூட இல்லையா?
camera icon15
IPL
டி20 உலக கோப்பை: இந்திய அணியில் ஐபிஎல் பிரபலங்கள்.. 2 CSK வீரர்கள்! ஆனா ஒரு RCB வீரர் கூட இல்லையா?
ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட், இன்று முதல் அமல்
camera icon5
Ration Card
ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட், இன்று முதல் அமல்
Jewelry loan: மீண்டும் நகைக்கடன் தள்ளுபடி? தேர்தல் நேரத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு!

தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. தினசரி 5000 முதல் 10000 வரை தங்கத்தின் விலை அதிகரிக்கிறது. இதனால் ஏழை எளிய மக்கள் இனி தங்கமே வாங்க முடியாதா என்ற நிலைமைக்கு ஆளாகியுள்ளனர். தங்கத்தின் விலை உயர்வுக்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் பெரும்பாலும் தங்கம் ஒரு முதலீடாகவே பார்க்கப்படுகிறது. படிப்பு செலவுகளுக்கோ அல்லது அவசர மருத்துவ செலவுகளுக்கோ தங்கத்தை அடமானம் வைத்து பணம் பெறுவது வாடிக்கையான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. கிராமப்புறங்களில் உள்ள மக்கள் தங்க நகைகளை தனியார் நிறுவனங்களில் அடகு வைக்காமல், அரசு வங்கிகள் குறிப்பாக கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகைகளை அதிகம் அடமானம் வைக்கின்றனர். காரணம் இங்கு தங்க நகைக்கான வட்டி மிகவும் குறைவு என்பதுதான். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி குட் நியூஸ்! குரூப் 1 முதல் குரூப் 4 வரை இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் அறிவிப்பு!

நகை கடன்  தள்ளுபடி!

2021 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு திமுக அரசு தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் 5 சவரன் வரை அடகு வைக்கப்பட்டுள்ள நகை கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருந்தனர். அதன்படியே ஆட்சிக்கு வந்ததும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் அடகு வைக்கப்பட்டிருந்த 5 சவரன் வரையுள்ள நகைகளுக்கான கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. அதன்படி கூட்டுறவு வங்கிகளில் 5 சவரன் (40 கிராம்) அல்லது அதற்கு குறைவாக நகைக்கடன் பெற்றவர்களின் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. இதன் மூலம் சுமார் 13.12 லட்சம் குடும்பங்கள் பயனடைந்தனர். இதற்காக தமிழக அரசு ரூ.4,904 கோடி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து, மக்களின் நகைகளை திரும்ப ஒப்படைத்தது. அதே போல, மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களின் ரூ.2,755 கோடி மதிப்பிலான கடன்களும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. 

மீண்டும் நகை கடன் தள்ளுபடி வருமா?

இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக ஆளும் திமுக அரசு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. இந்நிலையில் மீண்டும் நகை கடன் தள்ளுபடி அறிவிக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையே இருந்து வருகிறது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் சிறுபான்மையினர் கூட்டுறவு வங்கிகளில் வாங்கிய கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று வாக்குறுதி அளித்துள்ளார். இந்நிலையில் இதற்கு போட்டியாக திமுக அரசும் விவசாய கடன் அல்லது நகை கடன் தள்ளுபடி குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பும் மக்களிடையே நிலவி வருகிறது. 

மக்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன? 

தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வருவதால் ஏழை எளிய மக்கள் மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி உள்ளனர். தற்போது உள்ள நகைகளை அடமானம் வைத்து வந்தாலும், ஏற்கனவே அடமானத்தில் இருக்கும் நகைகளை திருப்ப முடியாமல் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் நகை கடன்கள் தள்ளுபடி அறிவிக்கப்படுமா என்ற நம்பிக்கையுடன் காத்துக் கொண்டுள்ளனர். கடந்த முறை நகை கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டபோது சில நிபந்தனைகளால் சிலருக்கு இந்த தள்ளுபடி கிடைக்கவில்லை. இந்த முறை இந்த நிபந்தனைகள் இல்லாமல் அனைவருக்கும் நகை கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட வேண்டும் என்று பலரும் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். அடுத்த சில வாரங்களில் திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதில் பல கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகள் இருக்கலாம்.

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலர்ட்! ஜனவரி 20 கடைசி நாள்.. ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப தேர்வு குறித்த அப்டேட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Jewelry LoanTamilnaduDMKMK Stalin2026 Election Manifesto

Trending News