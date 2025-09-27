டிகிரி முடித்து இருந்தால் போதும்! ரூ.40,000 சம்பளம்! மத்திய அரசில் வேலை!

மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்றான, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு கழகத்தில் (Housing and Urban Development Corporation), பயிற்சி அதிகாரி (Trainee Officer) பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. பொறியியல், பட்டய கணக்காளர் (CA), மற்றும் முதுகலை வணிக மேலாண்மை (MBA) போன்ற உயர் கல்வி தகுதி பெற்றவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த மற்றும் பாதுகாப்பான மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பாகும்.
பணியிடங்கள் மற்றும் சம்பள விவரம்
இதில் மொத்த காலியிடங்கள் 42 உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்களுக்கு, பயிற்சி காலத்தில் மாதந்தோறும் ரூ.40,000 சம்பளம் வழங்கப்படும். பயிற்சிக்கு பிறகு, ரூ.40,000 முதல் ரூ.1,40,000 வரையிலான விகிதத்தில் சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்படும்.
தகுதி வரம்புகள் என்ன?
விண்ணப்பதாரர் பொறியியலில் சிவில், எலக்ட்ரிக்கல், அல்லது ஆர்க்கிடெக்சர் போன்ற பிரிவுகளில் பி.இ./பி.டெக். பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். நிதித்தொடர்பான படிப்புகளில் CA/CMA தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் சட்டம்/மேலாண்மை தொடர்பான படிப்புகளில் LLB அல்லது MBA/PGD பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அதே போல விண்ணப்பதாரர்கள் 21 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும், 28 வயதுக்கு மேற்படாதவராகவும் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி, SC/ST பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓ.பி.சி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் வயது வரம்பில் தளர்வுகள் வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள், இரண்டு கட்ட தேர்வுகள் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். முதலில் கணினி அடிப்படையிலான தேர்வு நடைபெறும். இதில் விண்ணப்பதாரர்களின் துறை சார்ந்த அறிவு மற்றும் பொது அறிவு சோதிக்கப்படும். பின்பு நேர்காணல் நடைபெறும். இதில் எழுத்துத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுபவர்கள், நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள். SC/ST/PwBD பிரிவினருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் எதுவும் இல்லை, அதே சமயம் மற்ற பிரிவினர் ரூ.1,000 விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். ஆன்லைனில் இன்று முதல் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள் 17.10.2025 ஆகும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தகுதியும், விருப்பமும் உள்ள பட்டதாரிகள், HUDCO அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://hudco.org.in/ மூலமாக, அக்டோபர் 17ம் தேதிக்குள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிக்கும் முன், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தகுதிகளையும், நிபந்தனைகளையும் முழுமையாக படித்துத் தெரிந்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, மத்திய அரசில் ஒரு நிலையான மற்றும் கௌரவமான வேலையை பெற இளைஞர்கள் முயற்சி செய்யலாம்.
