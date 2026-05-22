/சென்னை : இந்த கல்லூரிகளில் சேர்ந்தால் மாதம் ரூ.1000 கிடைக்கும் - விண்ணப்பிக்கவும்

Chennai Government ITI Admission 2026: சென்னையில் உள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் மாணவர் சேர்க்கை தொடங்கியுள்ளது. இதில் சேரும் மாணவ, மாணவிகள் புதுமைப் பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டங்களின் கீழ் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை பெறலாம்.
Chennai Government ITI Admission 2026: சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு. கல்லூரி சேரும் எண்ணத்தில் இருந்தால், புதுமைப் பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டங்களின் கீழ் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகையுடன் படிக்க ஒரு சூப்பர் சான்ஸ். சென்னை கிண்டி அரசு மகளிர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் மற்றும் திருவான்மியூர் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் ஆகியவற்றில் 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான மாணவ, மாணவிகள் சேர்க்கை தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்கள் 03.06.2026-க்குள் விண்ணப்பித்து இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
இத்தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேரும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பல்வேறு சலுகைகளைத் தமிழக அரசு வாரி வழங்குகிறது. முக்கியமாக, சேர்க்கை பெறும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கட்டணமில்லாப் பயிற்சி அளிக்கப்படுவதுடன், விலையில்லா மடிக்கணினி (Laptop), விலையில்லா மிதிவண்டி (Cycle), விலையில்லா சீருடை, பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் வரைபடக் கருவிகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன. மேலும், கட்டணமில்லாப் பேருந்து பயணச் சலுகையும் அளிக்கப்படுகிறது.
இவற்றுடன் மிக முக்கியச் சலுகையாக, பயிற்சிக் காலத்தில் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் மாதாந்திர உதவித்தொகையாக ரூ. 750/- வழங்கப்படும். இதுமட்டுமன்றி, அரசுப் பள்ளிகளில் படித்துச் சேரும் தகுதியுள்ள மாணவிகளுக்கு 'புதுமைப்பெண் திட்டத்தின்' கீழும், மாணவர்களுக்கு 'தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டத்தின்' கீழும் கூடுதலாக மாதாந்திர உதவித்தொகையாக ரூ. 1000/- தனித்தனியாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேரும் மகளிருக்கு எந்தவித வயது உச்ச வரம்பும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
1. கிண்டி அரசினர் மகளிர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (பெண்களுக்கு மட்டும்):
இங்கு சேருவதற்கு 8 அல்லது 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இங்கு பயிற்றுவிக்கப்படும் முக்கியப் பிரிவுகள்:
Computer Aided Embroidery and Designing
Architectural Draughtsman
Information Communication Technology & System Maintenance
Instrument Mechanic
Sewing Technology
Surface Ornamentation techniques (Embroidery)
Steno (Tamil & English) (DOTE)
Fashion Design & Technology
தொடர்பு எண்கள்: 044-22510001, 9499055651
இங்கு 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற (அல்லது தவறிய) மாணவ, மாணவிகள் சேரலாம். இங்கு பயிற்றுவிக்கப்படும் முக்கியப் பிரிவுகள்:
Electrician
Electronics Mechanic
Computer Operator & Programming Assistant (COPA)
Technician Medical Electronics
தொடர்பு எண்கள்: 9159162630, 8122128123, 632000343, 9940371443, 9444654466, 9003084469, 9043981241
தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை
விண்ணப்பிக்கும் போது மாற்றுச் சான்றிதழ் (TC), மதிப்பெண் சான்றிதழ், சாதிச்சான்றிதழ், வருமானச் சான்று, புகைப்படம் மற்றும் ஆதார் அட்டையின் நகல் ஆகியவற்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
விருப்பமுள்ளவர்கள் www.skilltraining.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலமாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். அல்லது ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கத் தெரியாதவர்கள் கிண்டி (மகளிர்) வளாகத்தில் அமைந்துள்ள தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கோ அல்லது திருவான்மியூர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கோ நேரடியாகச் சென்று சேர்க்கை உதவி மையங்கள் மூலமாக தங்களது விண்ணப்பங்களை இலவசமாகப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
இங்குப் பயிற்சி முடித்தவுடன் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு நிறுவனங்களில் தேசிய தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி (NAC) பெறுவதற்கும், முன்னணி தனியார் நிறுவனங்களில் சிறந்த வேலைவாய்ப்புகளைப் பெறுவதற்கும் அரசு மூலம் 100% வழிவகை செய்யப்படும் என்பதால், தகுதியான நபர்கள் இந்த நல்வாய்ப்பை உடனே பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.