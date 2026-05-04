தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஜோலார்பேட்டைசட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியின் 2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் க. தேவராஜி 89,490 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அவர் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் கே.சி. வீரமணியை 1,091 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மிகக் குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
ஜோலார்பேட்டைதொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதிக்கான 2026 தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடந்து முடிந்தது. பதிவான வாக்குகள் மே 4 அன்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன. இந்தத் தொகுதியில் திமுகவின் கவிதா தண்டபாணி, அதிமுகவின் கே.சி. வீரமணி மற்றும் தவெகவின் சி. முனிசாமி ஆகியோருக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவியது
ஜோலார்பேட்டை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கவிதா தண்டபாணி
கவிதா தண்டபாணி (அதிமுக கூட்டணியில்)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சசிகேகா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சி. முனிசாமி
ஜோலார்பேட்டைதொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,28,356
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,12,487
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,15,742
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 127
ஜோலார் பேட்டைதொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 83% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ஜோலார்பேட்டை சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள் 2021
வெற்றி: கே. தேவராஜ் (தி.மு.க) – 89,507 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கே.சி. வீரமணி (அ.தி.மு.க) – 88,135 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: வேட்பாளர் – 8,000+ வாக்குகள் (சுமார்)
வெற்றி வித்தியாசம்: சுமார் 1,300+ வாக்குகள்
ஜோலார் பேட்டைதொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஜோலார்பேட்டைதொகுதியில் 75.12% வாக்குகள் பதிவாகின.
